Спецназы ГРУ и ССО провели неожиданные операции в Подмосковье и в Тольятти, приятно удивив прохожих (ВИДЕО)

Бойцы спецназа провели необычные операции в Московской и Самарской областях.

Спецназовцы в боевой экипировке Сил спецопераций выскакивали из бронеавтомобилей «Тигр» на улицах подмосковного города и подходили к женщинам, говоря им красивые слова в честь Международного женского дня.

Бойцы ССО вооружились не только автоматами, но также цветами и яркими шариками, вручая их представительницам прекрасной половины человечества, желая им любви, здоровья и оставаться такими же прекрасными.

По всей вероятности, видео снято в подмосковном Солнечногорске, где базируется Центр спецназначения «Сенеж».

А в городе Тольятти бойцы спецназа в знаменитой экипировке «вежливых людей» и парадной форме дарили женщинам красные розы и поздравляли с праздником.

Военнослужащие соединения спецназа Центрального военного округа в Самарской области назвали акцию «Вам, любимые», посвятив её 8 Марта.

Мероприятия прошли возле и внутри тольяттинских торговых центров, а также в других местах скопления людей в областной столице, .

Настроение женщинам также поднял военный оркестр бригады, который исполнил весенние мелодии, передаёт пресс-служба Центрального военного округа.

Уточним, что в городе Тольятти базируется 3-я отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова бригада специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ (3 обрСпН) — это отдельное воинское соединение специального назначения, которое входит в Центральный военный округ и подчиняется Главному разведывательному управлению Генерального штаба Вооружённых Сил России.

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