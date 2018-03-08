Главная » Невероятное в мире, События

Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 марта 2018

09:50. 8 марта 2018 Просмотров - 1,146 Нет комментариев Опубликовал:

Жители Восточной Гуты призвали боевиков покинуть их район

В пригороде Дамаска прошли выступления местных жителей против террористических группировок, блокирующих анклав.

Подробности на http://tvzvezda.ru

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

“Дамасская сталь” рассекает Восточную Гуту



Большой видео-сюжет от военкоров Anna-News, которые в боевых порядках "Тигров" продвигаются через сокращающийся в размерах анклав, который до недавнего времени считался самым крепким орешком на сирийском ТВД.
Как обычно – много уникальных кадров, интересных и наблюдений.



К утру 8 марта освобождено 44% Восточной Гуты.
Район Райхана еще полностью не зачищен.
Информация о том, что анклав разрезан, пока действительности не соответствует. После частичной зачистки Бейт-Сава, до базы бронетехники в Харасте остается чуть более 1-го километра по прямой.
Текучку по продвижению САА в Гуте будут кидать в Телеграм https://t.me/boris_rozhin. Обзор по сегодняшнему продвижению ближе к вечеру.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
... часто бывающий в Сирии, позиция Дамаска в последнее время воспринималась с ...Федерации», — цитирует РИА Новости Матвиенко. Ранее, 14 марта, президент России Владимир ...влияние международных террористических организаций, включая ИГИЛ (ИГ запрещено в РФ) и «...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 марта 2016
... противника», - приводит ее слова РИА «Новости». В понедельник помощник американского президента..., 80 боевиков ИГИЛ расстреляли за дезертирство Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской... на востоке пр. Хомс 6 марта 20166 марта 2016 г. части 120...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 февраля 2016
..., 11 фев — РИА Новости. Боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) удалось... прекращении огня в Сирии с 1-го марта, в марте же Саудовская Аравия... были расстреляны главарями Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской Весне» сообщил...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 марта 2016
...самодельными пушками», — цитирует РИА новости сообщение ополченцев. Ранее было опубликовано...Тигры» отразили контратаку «ИГИЛ» Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской Весне» ...армией. Обстановка в Сирии (16 марта) За последние сутки режим прекращения ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 февраля 2016
...угрожающими безопасности Турции. В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт... 160 боевиков ИГИЛ Новость обновляется Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской Весне... фактор. Что дальше? В марте в Сирии ожидается «Хамсин» — период ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 января 2016
...ИГИЛ. 13:50 Сирия: авиаудар по укрытиям террористов ИГИЛ в Сирии. 13:34 Сирия... бандформирований. В Сирии с марта 2011 года продолжается...передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий....под лозунгом «За Сирию до последней капли крови». ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>