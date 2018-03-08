Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 марта 2018
09:50. 8 марта 2018 Просмотров - 1,146 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 09:49 Жители Восточной Гуты призвали боевиков покинуть их район.
- 08:33 “Дамасская сталь” рассекает Восточную Гуту.
Жители Восточной Гуты призвали боевиков покинуть их район
В пригороде Дамаска прошли выступления местных жителей против террористических группировок, блокирующих анклав.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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“Дамасская сталь” рассекает Восточную Гуту
Большой видео-сюжет от военкоров Anna-News, которые в боевых порядках "Тигров" продвигаются через сокращающийся в размерах анклав, который до недавнего времени считался самым крепким орешком на сирийском ТВД.
Как обычно – много уникальных кадров, интересных и наблюдений.
К утру 8 марта освобождено 44% Восточной Гуты.
Район Райхана еще полностью не зачищен.
Информация о том, что анклав разрезан, пока действительности не соответствует. После частичной зачистки Бейт-Сава, до базы бронетехники в Харасте остается чуть более 1-го километра по прямой.
Текучку по продвижению САА в Гуте будут кидать в Телеграм https://t.me/boris_rozhin. Обзор по сегодняшнему продвижению ближе к вечеру.
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