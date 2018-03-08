Ольга Капитонова. Усы для человека, а не человек для усов
Упаси меня, Боже, от участия в предвыборных кампаниях, особенно по собственной инициативе и на общественных началах:). Посему все, что написано ниже, не имеет никакого отношения к агитации и пропаганде по теме грядущих выборов, а является лишь наблюдением, относящимся то ли к сфере психологии с социологией, то ли к политтехнологиям.
Мы задались вопросом, почему многоуважаемый лидер КПРФ Геннадий Андреевич вдруг выдвинул от своей партии кандидатом в президенты человека со столь неподходящей биографией и статусом, идущими прямо-таки в разрез с основополагающими идеалами строителя коммунизма? Неужели на бескрайних просторах нашей родины не нашлось никого, кто бы более органично своей жизненной историей и положением среди народных масс отвечал образу борца за интересы трудящихся? Поскольку мы не допускаем мысли, что Геннадий Андреевич замешан в каких-то сомнительных и скрываемых от народа внутри- или внешнеэлитных интригах и договоренностях и, тем паче, схемах капитализаций политического ресурса (отметаем, как недостойные и заведомо конспирологические), единственное, что нам пришло в голову – это то, что он неосознанно пал жертвой обаяния усов. Возможно, на фотографии снизу пойман именно этот роковой момент.
Выстроилась логическая цепочка. Усы – наиболее яркая черта внешности товарища Сталина, Сталин – триумфальный лидер коммунистов и СССР, победившего в ВОВ. По свидетельству вполне себе либерального “Левада-Центра” от февраля 2017 года, популярность Генералиссимуса и Отца народов в России демократического выбора в последние годы стремительно возрастает и к указанной дате достигла аж 58%. И это – самый настоящий парадокс: популярность конкретного коммунистического вождя прошлого растет, а популярность конкретной современной коммунистической партии-продолжательницы падает. В чем причина?
Видно, дело в образах, довлеющих на подсознание народонаселения. Вождь мирового пролетариата В.И. Ленин, например, помимо прямой агитации (воздействие на рациональное), старался вызывать доверие у пролетариата в том числе и с помощью ношения кепки, в те времена характерного для рабочего класса головного убора, который являлся маркером “свой-чужой” (апелляция к иррациональному). Образ Сталина, Отца народов и обладателя характерных усов, – это своего рода социальный импринт. Давно замечено, что многие мальчики выбирают женщин, чем-то напоминающих их мам, а девочки отдают предпочтение мужчинам, похожим на пап, причем, зачастую это касается прежде всего внешности, еще старина Фрейд обратил на это внимание. По одежке, как говорится, встречают. Усы как часть образа ассоциируются с определенными чертами знакомой усатой личности и вызывают радость узнавания и соответствующие ожидания. Внешность самого Геннадия Андреевича тяготеет скорее к типажам позднесоветских партийных функционеров времен застоя и приписок, когда героическое и эпичное в образе коммуниста стало отходить на второй план, а превалирующим у руководителей сделалось выражение решительной энергичной озабоченности, на фоне которой разваливалась большая страна. Похоже, сегодня это не тот образ из прошлого, на который можно опереться для рывка в будущее. На уровне символов необходимо другое связующее звено. И поэтому для того, чтобы объединить в сознании ностальгирующего народа былые победы с нынешней КПРФ , появилась настоятельная необходимость в лидере с усами. Видимо, Геннадий Андреевич, пекущийся о нуждах партии, рабочих, крестьян и прочих трудящихся, постиг это внезапно и интуитивно. И, можно сказать, практически накануне выборов, взял материализовавшегося с помощью какого-то таинственного консенсуса мало известного кандидата, доселе в партии не состоявшего, – обладателя достойных и внушающих уверенность в завтрашнем дне усов, и стал его всячески представлять, опекать и продвигать: так вот же он, наш новый усатый герой, который поведет нас к грядущим победам и свершениям!
Вспомнились два сюжета: повесть Николая Васильевича Гоголя “Нос”, рассказывающая о важности всего того, что находится у человека на лице на примере истории коллежского асессора, и старый анекдот следующего содержания:
- Иосиф Виссарионович, у нас в одном совхозе обнаружился человек, как две капли воды на Вас похожий! И усы такие же, и волосы… Что нам с ним делать?
-Как что? Расстрелять!
- Так ведь он не один живет, там семья, односельчане, свидетелей много.
- Значит, всех расстрелять!
- Но там район целый, не поймут, почему село расстреляли, начнутся волнения.
- Тогда и район расстрелять.
- А может никого не расстреливать, а просто его взять и побрить, постричь?
- И так можно!
Получив подсказку как в классике, так и в народном эпосе, с помощью фотошопа мы решили избавить нашего героя от усов. Отдавая себе отчет в том, что такая вольность может быть расценена как злокозненная десакрализация образа, заранее хотим предвосхитить подобное неправильное толкование наших действий. Этот поступок продиктован исключительно потребностью в научном эксперименте в области социальной психологии. С кем теперь будет ассоциироваться кандидат в президенты от КПРФ и какие вызывать эмоции, аллюзии? Способны ли усы влиять на электоральный рейтинг? Какие чувства породит безусый кандидат у конкурирующих партий, идеологических противников? Может ли новый безусый образ приблизить его к типажам, характерным для личностей, состоящих в других политических течениях?
Источник: pravosudija.net
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Это маркиз Карабас , как оГрудинин сам себя наименовал .Маркиз мог перевоплощаться , был съеден великолепным Котом в сапогах из-за своей глупости.
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Котом был съеден Людоед.
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Не совсем по теме, но тоже слегка про усы.
Убит при попытке к бегству
Мой дорого́й, с чего ты так сияешь?
Путь ложных солнц — совсем не лёгкий путь!
А мне уже неделю не заснуть:
Заснёшь — и вновь по сне́гу зашагаешь,
Опять услышишь ветра сиплый вой,
Скрип сапогов по снегу, рёв конвоя:
«Ложись!» — и над соседней головой
Взметнётся вдруг легчайшее сквозное,
Мгновенное сиянье снеговое —
Неуловимо тонкий острый свет:
Шёл человек — и человека нет!
Убийце дарят белые часы
И отпуск в две недели. Две недели
Он человек! О нём забудут псы,
Таёжный сумрак, хриплые метели.
Лети к своей невесте, кавалер!
Дави фасон, показывай породу!
Ты жил в тайге, ты спирт глушил без мер,
Служил Вождю и бил врагов народа.
Тебя целуют девки горячо,
Ты первый парень — что ж тебе ещё?
Так две недели протекли — и вот
Он шумно возвращается обратно.
Стреляет бе́лок, служит, водку пьёт!
Ни с чем не спорит — всё ему понятно.
Но как-то утром, сонно, не спеша,
Не омрачась, не запирая двери
Берёт он браунинг.
Милая душа,
Как ты сильна под рыжей шкурой зверя!
В ночной тайге кайли́м мы мерзлоту,
И часовой растерянно и прямо
Глядит на неживую простоту,
На пустоту и холод этой ямы.
Ему умом ещё не всё обнять,
Но смерть над ним крыло уже простёрла.
«Стреляй! Стреляй!» В кого ж теперь стрелять?
«Из горла кровь!» Да чьё же это горло?
А что, когда положат на весы
Всех тех, кто не дожи́ли, не допели?
В тайге ходили, чёрный камень ели,
И с храпом задыхались, как часы.
А что, когда положат на весы
Орлиный взор, геройские усы
И звёзды на фельдмаршальской шинели?
Усы, усы, вы что-то проглядели,
Вы что-то недопоняли, усы!
И молча на меня глядит солдат,
Своей солдатской участи не рад.
И в яму он внимательно глядит,
Но яма ничего не говорит.
Она лишь усмехается и ждёт
Того, кто обязательно придёт.
Юрий Домбровский 1949г
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Изначально людоед и был маркизом Карабасом, владельцем полей и лугов. После его решения стать мышью, Кот в сапогах передал титул бедному сыну мельника.
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“После этого, гордый своей добычей, он отправился прямо во дворец и попросил приёма у короля. Его ввели в королевские покои. Он отвесил его величеству почтительный поклон и сказал:
- Государь, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса (такое имя выдумал он для своего хозяина). Мой господин приказал мне преподнести вам этот скромный подарок.
- Поблагодари своего господина, – ответил король, – и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие.”
(Шарль Перро)
Таким образом, имя маркиза де Карабаса дал сыну мельника Кот в сапогах. Читайте классику.
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Как не читай , а положительный персонаж , успешно решающий проблемы, здесь только Кот в сапогах. А маркиз Карабас – как почетный генерал на всем готовом, все проблемы за него кто-то порешал.
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Согласна, что Грудинин – маркиз Карабас. Но кто же тогда этот ловкий и хитрый Кот?
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Бред феминистки по заказу власть имущих…
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Компартию финансирует (сказали по телеку? или где-то прочитала?) Обрамович.
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Без усов он ещё глупее выглядит, гдето на уровне собчачки.