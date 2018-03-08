Ольга Капитонова. Усы для человека, а не человек для усов

Упаси меня, Боже, от участия в предвыборных кампаниях, особенно по собственной инициативе и на общественных началах:). Посему все, что написано ниже, не имеет никакого отношения к агитации и пропаганде по теме грядущих выборов, а является лишь наблюдением, относящимся то ли к сфере психологии с социологией, то ли к политтехнологиям.

Мы задались вопросом, почему многоуважаемый лидер КПРФ Геннадий Андреевич вдруг выдвинул от своей партии кандидатом в президенты человека со столь неподходящей биографией и статусом, идущими прямо-таки в разрез с основополагающими идеалами строителя коммунизма? Неужели на бескрайних просторах нашей родины не нашлось никого, кто бы более органично своей жизненной историей и положением среди народных масс отвечал образу борца за интересы трудящихся? Поскольку мы не допускаем мысли, что Геннадий Андреевич замешан в каких-то сомнительных и скрываемых от народа внутри- или внешнеэлитных интригах и договоренностях и, тем паче, схемах капитализаций политического ресурса (отметаем, как недостойные и заведомо конспирологические), единственное, что нам пришло в голову – это то, что он неосознанно пал жертвой обаяния усов. Возможно, на фотографии снизу пойман именно этот роковой момент.

Выстроилась логическая цепочка. Усы – наиболее яркая черта внешности товарища Сталина, Сталин – триумфальный лидер коммунистов и СССР, победившего в ВОВ. По свидетельству вполне себе либерального “Левада-Центра” от февраля 2017 года, популярность Генералиссимуса и Отца народов в России демократического выбора в последние годы стремительно возрастает и к указанной дате достигла аж 58%. И это – самый настоящий парадокс: популярность конкретного коммунистического вождя прошлого растет, а популярность конкретной современной коммунистической партии-продолжательницы падает. В чем причина?

Видно, дело в образах, довлеющих на подсознание народонаселения. Вождь мирового пролетариата В.И. Ленин, например, помимо прямой агитации (воздействие на рациональное), старался вызывать доверие у пролетариата в том числе и с помощью ношения кепки, в те времена характерного для рабочего класса головного убора, который являлся маркером “свой-чужой” (апелляция к иррациональному). Образ Сталина, Отца народов и обладателя характерных усов, – это своего рода социальный импринт. Давно замечено, что многие мальчики выбирают женщин, чем-то напоминающих их мам, а девочки отдают предпочтение мужчинам, похожим на пап, причем, зачастую это касается прежде всего внешности, еще старина Фрейд обратил на это внимание. По одежке, как говорится, встречают. Усы как часть образа ассоциируются с определенными чертами знакомой усатой личности и вызывают радость узнавания и соответствующие ожидания. Внешность самого Геннадия Андреевича тяготеет скорее к типажам позднесоветских партийных функционеров времен застоя и приписок, когда героическое и эпичное в образе коммуниста стало отходить на второй план, а превалирующим у руководителей сделалось выражение решительной энергичной озабоченности, на фоне которой разваливалась большая страна. Похоже, сегодня это не тот образ из прошлого, на который можно опереться для рывка в будущее. На уровне символов необходимо другое связующее звено. И поэтому для того, чтобы объединить в сознании ностальгирующего народа былые победы с нынешней КПРФ , появилась настоятельная необходимость в лидере с усами. Видимо, Геннадий Андреевич, пекущийся о нуждах партии, рабочих, крестьян и прочих трудящихся, постиг это внезапно и интуитивно. И, можно сказать, практически накануне выборов, взял материализовавшегося с помощью какого-то таинственного консенсуса мало известного кандидата, доселе в партии не состоявшего, – обладателя достойных и внушающих уверенность в завтрашнем дне усов, и стал его всячески представлять, опекать и продвигать: так вот же он, наш новый усатый герой, который поведет нас к грядущим победам и свершениям!

Вспомнились два сюжета: повесть Николая Васильевича Гоголя “Нос”, рассказывающая о важности всего того, что находится у человека на лице на примере истории коллежского асессора, и старый анекдот следующего содержания:

- Иосиф Виссарионович, у нас в одном совхозе обнаружился человек, как две капли воды на Вас похожий! И усы такие же, и волосы… Что нам с ним делать?

-Как что? Расстрелять!

- Так ведь он не один живет, там семья, односельчане, свидетелей много.

- Значит, всех расстрелять!

- Но там район целый, не поймут, почему село расстреляли, начнутся волнения.

- Тогда и район расстрелять.

- А может никого не расстреливать, а просто его взять и побрить, постричь?

- И так можно!

Получив подсказку как в классике, так и в народном эпосе, с помощью фотошопа мы решили избавить нашего героя от усов. Отдавая себе отчет в том, что такая вольность может быть расценена как злокозненная десакрализация образа, заранее хотим предвосхитить подобное неправильное толкование наших действий. Этот поступок продиктован исключительно потребностью в научном эксперименте в области социальной психологии. С кем теперь будет ассоциироваться кандидат в президенты от КПРФ и какие вызывать эмоции, аллюзии? Способны ли усы влиять на электоральный рейтинг? Какие чувства породит безусый кандидат у конкурирующих партий, идеологических противников? Может ли новый безусый образ приблизить его к типажам, характерным для личностей, состоящих в других политических течениях?