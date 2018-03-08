Оккупированная Япония и униженные самураи: военные США насилуют, убивают и дебоширят (ВИДЕО)

В Японии находится самый большой контингент вооруженных сил США в Азиатском регионе.

Все попытки японской общественности повлиять на руководство страны, с целью ликвидации американских военных баз, наталкивается на глухое молчание. После окончания Второй мировой войны, оккупационные войска были всего лишь переименованы в военные базы. На их территории действует принцип экстерриториальности.

Огромные территории, пригодные для проживания, находятся в ведении министерства обороны США. Бюджет Японии содержит отдельные статьи для обслуживания и поддержания жизнедеятельности войск США.

Вышеперечисленные факты сами по себе вызывает недовольство местного населения, но ведь помимо всего существует проблема роста количества преступлений военнослужащими армии США. По открытым источникам с 1972 года на территории Японии совершено более 5500 преступлений военнослужащими армии США.

Что заставляет власти Японии игнорировать на требования общественности о ликвидации иностранных военных баз? Почему все выходки американских военных сходят им с рук? Ответ на этот вопрос очень прост: правительство Японии напрямую зависимо от США и не может отстаивать национальные интересы.

Даже выдвигая территориальные претензии к соседним государствам, они действуют в интересах США, оправдывая в глазах мирового сообщества нахождения их военных баз на своей территории. Реакция на хулиганские выходки американских военных со стороны правоохранительных органов Японии практически отсутствует. Только резонансные преступления, получившие широкую огласку в СМИ, могут быть доведены до суда. Чувствуя свою безнаказанность военнослужащие армии США ведут себя отвратительно, а преступления с их стороны продолжают множиться.

Так 15 февраля 2018 г. СМИ сообщили, что военного 7 ОФ США уволили за то, что он находился в состоянии опьянения голый, на территории военной базы. Подчеркнём, что данный военнослужащий являлся КОМАНДИРОМ БАТАЛЬОНА. До чего должна дойти дисциплина, если офицер, комбат, позволяет себе такие «подвиги».

Как потом можно удивляться тому, что в результате эксплуатации военной техники происходят какие-либо инциденты. В 2016 году солдат армии США изнасиловал и убил 20 летнюю японку. За это преступление 1 декабря 2017 г. судом города Наха был приговорен к пожизненному заключению.

Этот приговор является исключением из правил. Наибольшее количество преступлений военнослужащие армии США совершают на сексуальной почве, но и другие виды преступлений им не чужды. Например, 10 февраля 2018 г. телеканал «Эн-Эйч-Кей» сообщил, что военнослужащие 7-го оперативного флота США из состава экипажа авианосца «Рональд Рейган» причастны к торговле наркотиками. Про управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и говорить неудобно: 19 ноября 2017 г. военнослужащий армии США в состоянии алкогольного опьянения совершил очередное ДТП.

Такое поведение военнослужащих армии США свидетельствует о полном неуважении к местному населению, и неспособности правительства Японии защитить своих граждан от «защитников». Оккупация продолжается, господа самураи!

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