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Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 марта 2018

10:43. 7 марта 2018 Просмотров - 1,008 Нет комментариев Опубликовал:

Центр по примирению враждующих сторон о ситуации в Сирии

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Это провал: «Белые каски» заявили о химатаке, а жители Восточной Гуты подняли флаг Сирии в поддержку армии (ФОТО)

Это провал: «Белые каски» заявили о химатаке, а жители Восточной Гуты подняли флаг Сирии в поддержку армии (ФОТО) | Русская весна

Сирийский флаг был поднят местными жителями в крупном оплоте бандформирований в глубине Восточной Гуты, таким образом горожане поддержали операцию Вооруженных сил САР в пригороде Дамаска.

Интересно, что сутки назад в Хамурии была осуществлена провокация — боевики сняли фотографии, которые якобы доказывают применение газа хлор правительственными войсками.

Скандально известная организация «Белые каски» в очередной раз опубликовала серию стандартных снимков, где показаны люди с кислородными масками, которых «спасают самоотверженные белокасочники». 

Отметим, что такую фотосессию может снять любой желающий в домашних условиях и выдать хоть за последствия ядерного удара.

А ниже приведены снятые вчера фотографии, на которых запечатлены уже реальные мирные жители города Хамурия, поднимающие сирийский флаг на главной площади города. На кадрах видны гражданские лица, находящиеся на площади. Активисты в соцсетях уже подтвердили геолокацию с помощью спутниковых снимков этой местности.

По данным арабских СМИ, правительство САР ведёт переговоры с местными лидерами из Хамурии и Месраба, чтобы нейтрализовать террористов и передать эти два города сирийской армии.

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Это провал: «Белые каски» заявили о химатаке, а жители Восточной Гуты подняли флаг Сирии в поддержку армии (ФОТО) | Русская весна
Это провал: «Белые каски» заявили о химатаке, а жители Восточной Гуты подняли флаг Сирии в поддержку армии (ФОТО) | Русская весна
Это провал: «Белые каски» заявили о химатаке, а жители Восточной Гуты подняли флаг Сирии в поддержку армии (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Список пассажиров Ан-26 разбившегося в Хмеймиме



Мир праху погибших.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Минобороны: При крушении Ан-26 в Сирии погиб генерал-майор, офицеры и прапорщики

Минобороны: При крушении Ан-26 в Сирии погиб генерал-майор, офицеры и прапорщики | Русская весна

Как ранее сообщалось, около 15:00 во вторник при заходе на посадку на аэродром Хмеймим в сирийской Латакии разбился военно-транспортный самолёт Ан-26, погибли все находившиеся на борту.

Министерство обороны уточнило, что в авиакатастрофе погибли 27 офицеров, включая генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица среди погибших не было.

Также уточняется, что метеоусловия при заходе на посадку были простыми. Командир экипажа — летчик 1-го класса — имел более 3 000 часов налета на самолётах такого типа, он неоднократно выполнял успешные посадки на авиабазе Хмеймим.

Российское оборонное ведомство не называет имени погибшего генерала, но ранее различные telegram-каналы опубликовали информацию, в которой фигурирует имя генерала Владимир Вениаминовича Еремеева, ранее командовавшего 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой. В декабре 2016 г. указом Президента России Владимира Путина ему присвоено воинское звание генерал-майора.

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Метки: главное, компиляция
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