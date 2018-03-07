Сирийский флаг был поднят местными жителями в крупном оплоте бандформирований в глубине Восточной Гуты, таким образом горожане поддержали операцию Вооруженных сил САР в пригороде Дамаска.

Интересно, что сутки назад в Хамурии была осуществлена провокация — боевики сняли фотографии, которые якобы доказывают применение газа хлор правительственными войсками.

Скандально известная организация «Белые каски» в очередной раз опубликовала серию стандартных снимков, где показаны люди с кислородными масками, которых «спасают самоотверженные белокасочники».

Отметим, что такую фотосессию может снять любой желающий в домашних условиях и выдать хоть за последствия ядерного удара.

А ниже приведены снятые вчера фотографии, на которых запечатлены уже реальные мирные жители города Хамурия, поднимающие сирийский флаг на главной площади города. На кадрах видны гражданские лица, находящиеся на площади. Активисты в соцсетях уже подтвердили геолокацию с помощью спутниковых снимков этой местности.

По данным арабских СМИ, правительство САР ведёт переговоры с местными лидерами из Хамурии и Месраба, чтобы нейтрализовать террористов и передать эти два города сирийской армии.

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