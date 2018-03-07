Изумительное искусство с котами .. “шизофреника”

Луи Уэйн, непререкаемый фанатик кошек, любящий муж и страдалец от шизофрении. В его жизни много хвостов ... И был Пётр великий). Это один отдельно взятый кот, названный так в честь царя Петра и сыгравший большую роль в этой истории.

Однажды, в ужасный, мрачный день Луи узнал, что его жена медленно умирает от рака молочной железы. Он пытался вызвать улыбку на ее лице, сделать каждый день немного легче – научил Петра забавным трюкам. Его жену это забавляло, а Уэйн и рисовал Петра.

В викторианскую эпоху кошки не считались членами семьи; они служили людям. Они ловили мышей и держали крыс в страхе, они охраняли чуланы и сараи с запасами еды, с таким трудом выращенной на полях. Котов кормили от случая к случаю – считалось, что они должны обеспечивать себя сами.

Не так было в семье Уэйн- у них Петр жил припеваючи...

На протяжении многих лет Луис экспериментировал с образами, давая Петру человеческие качества. Его нарисованные кошки рыбачили, как люди, курили, слушали музыку и встречались за чаепитием. Успех был просто бешенным.

Большеглазые кошки и котята Уэйна знамениты, популярны и любимы по сей день, а уж тогда …. Уэйн оказался первым, кто открыл людям пушистое обаяние котов. За появление кота Леопольда и других культовых ушастых героев мы обязаны именно ему. И его Петру.

Сегодня за его работы дают десятки тысяч долларов.

Луи Уильям Уэйн родился 5 августа 1860 года в Лондоне. Его отец был торговцем текстилем и вышивальщиком. Он был первым из шести детей и единственным мальчиком. Ни одна из его пяти сестер не вышла замуж, и Луи содержал их и матушку, когда умер отец. А случилось печальное событие, когла Луи только - толко исполнилось 20 лет.

Луис учился в Школе искусств в Западном Лондоне и в конце концов стал там учителем.

Уэйн знал, что может больше, и вскоре уволился, он избрал карьеру художника-фрилансера. В этой роли он добился успеха.

Он рисовал множество животных, и в какой-то момент он надеялся зарабатывать на жизнь, рисуя портреты собак.

В 1886 году первый рисунок антропоморфных кошек был опубликован в рождественском номере Иллюстрированной лондонской новости под названием «Рождественская вечеринка котят». На иллюстрации изображены 150 кошек, многие из которых напоминают Петра, они отправляют приглашения, пинают мяч, играют в игры и выступают с речами.

Он стал чрезвычайно популярным в викторианской Англии, просто потому, что никто никогда не интересовался раньше домашними котами. От плакатов и поздравительных открыток до сотен детских книг его коты проложили быстрый путь к сердцам современников.

В течение следующих тридцати лет Уэйн работал, не отрываясь, иногда выпуская целых несколько сотен рисунков в год. Он проиллюстрировал около ста детских книг.

Ну, и конечно, открытки, и сегодня они очень востребованы коллекционерами. За ними охотятся, их собирают. В 1898 и 1911 годах он был председателем Национального клуба кошек.

Иллюстрации Уэйна часто пародируют человеческое поведение, сатирические причуды и моды дня. Он писал: «Я беру книгу-этюд в ресторан или другое общественное место и рисую людей в разных ситуациях, как кошек, и как можно ближе к их человеческим характеристикам. Это дает мне двоякую природу, и эти исследования я думаю, моя лучшая юмористическая работа».

«Он сделал кошку своей. Он изобрел кошачий стиль, кошачье общество, целый мир кошек. Английские кошки, которые не выглядят и живут, как кошки Луи Уэйна, стыдятся самих себя». HG Wells

Но, к сожалению, время не было любезным для Луи - он не только потерял свою любимую жену, но практически все деньги из-за нескольких неблагоразумных бизнес-проектов. Его дела пошатнулись.

Когда возраст начал подкрадываться к нему, его умственная нестабильность стала все более явной.

Уэйна считали очаровательным, необычным, но пришло время, когда он стал испытывать трудности с распознаванием различия между фактом и фантазией. В 1924 году его сестры заставили его лечь в психиатрическую больницу Спрингфилда, после того, как он спустил с лестницы одну из них, они больше не могли терпеть его беспорядочные вспышки гнева.

Вы можете представить себе условия, как содержали и лечили человека, живущего почти за чертой бедности в ту эпоху ...

К счастью, знаменитый Х.Г. Уэллс и премьер-министр Рэмси Макдональд, оба надежные друзья, перевезли его и его кошек в более гостеприимное учреждение.

Многие утверждают, что шизофрения Уэйна была вызвана токсоплазмозом, паразитарной инфекцией. Но до сих пор не установлено окончательной связи, несмотря на продолжающиеся исследования в этой области.

И все же даже в самые последние годы его жизни, когда болезнь начала душить его мысли, он продолжал рисовать, рисовать и рисовать. Однако его знаменитые и причудливые иллюстрации превратились в более темные и более абстрактные сущности - бесконечно более сложные и интенсивные.



Сегодня они служат представлением о путешествии Уэйна из жизни и счастья, в "заключительную главу", которая так же противоречива, как и его последние работы.

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