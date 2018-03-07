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Этот мужчина сделал самый необычный подарок к годовщине свадьбы

10:28. 7 марта 2018 Просмотров - 494 Один комментарий Опубликовал:


Если у тебя есть мечта, то нужно идти к ней, несмотря ни на что, даже если она кажется неосуществимой. Так и поступил герой нашей сегодняшней статьи.

Знакомься, это житель Запорожья Владимир Сыса. Он мечтал построить свой собственный дом… из бутылок. Мечтал и построил!



На возведение этого чудесного дворца Владимиру понадобилось ни много ни мало 20 лет!

Мечтать о постройке собственного дома Владимир начал еще в восьмидесятых. В одном из журналов мужчина увидел фото маленького дома из разноцветных бутылок, и ему настолько понравилась эта идея, что он дал себе слово возвести такую дачу, как только ему выдадут участок.



Это кажется невероятным, но на строительство этого дворца Владимиру понадобилось 8 тысяч бутылок из-под шампанского! Он искал их везде: в парках, ресторанах, пунктах приема стеклотары и попросту на мусорках…

Это весьма упрощало для друзей поиск подарков. Приходя к Владимиру, гости знали, что он обрадуется не столько содержимому бутылки, как ее наличию вообще.



Результат его трудов получился просто потрясающим! Несмотря на внешнюю хрупкость материала, из которого построен дом, он обладает удивительными свойствами. Благодаря воздуху внутри пустых бутылок в доме тепло зимой и прохладно летом.

Построил этот дом Владимир в первую очередь для своей жены в подарок на золотую свадьбу. Людмила Сыса была верным помощником мужа на протяжении всего времени строительства и сейчас не нарадуется получившемуся чуду!



Скажу честно, я под впечатлением от этой истории. Это же нужно так вдохновиться идеей, чтобы потратить на ее реализацию целых 20 лет! Действительно достойно уважения, не так ли?


Источник: nashaplaneta.su

Метки: взаимоотношения людей
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