Доклад разведки об угрозах США в мире

Из доклада главы американской национальной разведки Даниэла Коутса Сенату США от 6 марта 2018 года.

1. Россия и Китай будут продолжать расширять свое влияние и подрывать влияние США политическими и экономическими методами, особенно в тех регионах, где США не смогут полноценно выполнять свои обязательства перед своими союзниками.2. Россия, Китай, Иран и КНДР будут главными кибер-угрозами для США в течении 2018-го года. Кибероперации против США будут использоваться для достижения стратегических целей этих стран, для которых кибератаки являются одним из инструментов внешней политики. Их кибероружие будет совершенствоваться.3. Россия в 2018-м году будет проводить более масштабные кибероперации, в особенности против Украины, с целью разрушения ее энергосистемы и инфраструктуры. Также стоит ожидать более активного "зондирования" уязвимостей США и НАТО со стороны СВР и ФСБ, а также атак направленных на подрыв лояльности американских союзников.4. Россия разработала новую крылатую ракету, которую США считают нарушающей договор РСМД, но которая несмотря на политические издержки, дает Москве существенные военные преимущества.5. Россия и Китай будут представлять собой глобальную угрозу для интересов США в длительной перспективе. Остальные страны-противники США будут нести в себе угрозу долгосрочным региональным интересам США.6. Россия будет самой опасной угрозой для США в 2018-м году ввиду применения малорискованных, но весьма эффективных средств кибернападения. Многие страны-противники США будут изучать ее опыт.7. Россия будет продолжать оказывать информационное влияние на США как через связанные с государством СМИ, так и через своих агентов влияния.8. Россия продолжит культивировать антиамериканские настроения и подрывать доверие к США и демократическим процессам, в первую очередь среди союзников США, а также Украины.9. Россия может использовать выборы в других странах как точки перехода, оказывая влияние на которые она может добиваться своих целей.10. Россия может попытаться оказать влияние на американские выборы в 2018-м году посредством пропаганды, социальных сетей, агентов влияния и операций под чужим флагом, для того, чтобы усугубить социальные и политические проблемы США.11. Россия и Китай будут продолжать расширять свои спутниковые группировки, а также активно развивать противоспутниковые средства, угрожающие спутниковой группировке США и спутникам союзников США, с учетом угрозы глобального конфликта.12. Россия и Китай работают над перспективными системами вооружений, которые должны нивелировать превосходство США в военных и коммерческих космических системах.13. Россия и Китай работают над созданием оперативных сил, интегрирующих космические средства нападения с военными операциями в других областях.14. Россия доведет современное противоспутниковое оружие до эксплуатационных возможностей в ближайшие несколько лет. Китай серьезно продвинется в развитии противоспутниковых ракет с наземным запуском. Россия скорее всего также ведет активные разработки в этой области.15. Россия и Китай ведут активную разработку энергетического оружия направленного на выведение из строя американских спутников. Особое беспокойство США вызывает большое кол-во запусков российских "эксперементальных спутников" смежного типа, которые могут быть использованы для испытаний современных систем уничтожения спутников.16. Россия и Китай продвигают концепцию демилитаризации космоса, но в тоже время разрабатывают такие "смешанные" системы, которые не подпадают под ограничения о демилизитаризации космоса.17. Россия поставила Ирану С-300, чем обеспечила Ирану самую современную ПВО в регионе, что Тегеран использует для интенсификации разработки баллистических ракет большой дальности с радиусом поражения более 2000 километров.18. Россия и Иран добились решительных изменений в пользу сирийского режима и надолго закрепились внутри страны. Война будет продолжаться еще как минимум до конца 2018 года, но уровень насилия будет постепенно снижаться. Повстанцы более неспособны свергнуть Асада ввиду нехватки сил и средств.19. Россия не сможет заставить Асада пойти на существенные уступки оппозиции в ходе мирных переговоров, только если не захочет заставить его это сделать силой. В ходе переговоров по мирному урегулированию существенных уступок от Асада ожидать не стоит.20. Россия и Иран планируют долгосрочное пребывание в Сирии, которое будет включать в себя развертывание военных баз, а также контракты на реконструкцию газовой и нефтяной инфраструктуры Сирии. Попытки курдского сепаратизма будут подавляться Россией, Ираном и Турцией.21. Россия и Иран вероятно примут участие в восстановлении экономики Сирии, которой на первом этапе потребуется как минимум 100 млрд. долларов. Россия и Иран предоставят Асаду существенные субсидии для восстановления страны.22. Россия после выборов 2018 года будет более активно продвигать свое влияние за пределами страны, опираясь на более авторитарные методы управления внутри России. Такая политика будет направлена на повышение военно-политического престижа России и подрыв американского и евроатлантического влияния.23. Россия будет агрессивно конкурировать с США в Европе и Евразии и менее активно в других регионах мира. Там. где это будет выгодно Путину, Россия будет сотрудничать с США. Стратегические цели – переход к реальному многополярному миру, разрушение текущих американских союзов и системы глобального американского влияния.23. Россия для достижения своих стратегических целей будет использовать разнообразный инструментарий – кампании влияния, экономические меры принуждения, кибер-операции, международные форумы и гибридные военные действия.24. Россия испытывает проблемы экономического роста и замедления экономики, но это вряд ли сдержат российскую внешнюю политику и приведет к уступкам на Украине, в Сирии или где-либо еще.25. Россия при Путине будет более авторитарным государством. где давление на оппозицию усилится, чтобы прикрыть проблемы с коррупцией, бедностью и структурными экономическими недостатками.26. Россия будет использовать активные средства манипуляции информацией, чтобы повысить внутриэлитную поддержку и создавать образ обновляемой России. Также будут расширены правовые основы для репрессий против внутренней оппозиции под предлогом "борьбы с экстремизмом" и чемпионата мира по футболу 2018-го года.27. Россия в 2018-м году продолжит интенсивное развитие и модернизацию широкого спектра ядерных, обычных и ассиметричных военных возможностей для сбалансирования своего восприятия стратегической военной неполноценности по отношению к США.28. Россия будет рассчитываать на большой потенциал внутренних потрясений на Украине, посредством которых она может восстановить свои позиции в этой стране. Масштабные наступления Донбассе в 2018-м году маловероятны (только в случае изменения общего статус-кво), больший риск для Украины представляет внутренняя политическая и экономическая нестабильность.29. Россия продолжит свою политическую, экономическую и военную кампанию по дестабилизации Украины, и максимально затруднит процесс интеграции Украины в НАТО и ЕС. Украина не сможет в 2018-м году восстановить контроль над территориями ДНР и ЛНР.30. Россия продолжит свою политическую кампанию влияния по отмене санкций и склонению европейцев к принятию российского видение переговорного процесса по Украине, что достигается подрывом единой европейской позиции по этому вопросу.31. Россия будет стремиться расширить свое влияние на всей территории бывшего СССР. Белоруссии в этом отведена роль буфера между Россией и НАТО. Россия будет препятствовать любому потеплению отношений между Западом и Лукашенко. Лукашенко как обычно будет придерживаться сбалансированной стратегии, не портя отношений с Россией, улучшать отношения с ЕС.32. Россия продолжит контролировать "оккупированные" территории Грузии, а также выступать арбитром в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, где существует риск серьезного военного конфликта. Азербайджан может инициировать боевые действия уже в 2018-м году, пользуясь в том числе поставками новых вооружений из России.33. Россия будет добиваться сокращения влияния США в странах Средней Азии и соответственно усиливать свое военно-политическое и экономическое влияние. Угроза ИГИЛ будет повышать значимость российских мер безопасности для стран Средней Азии, с чем будет согласен и Китай, заинтересованный в стабильности этого региона, которую может обеспечить Россия.34. Россия продолжит поддерживать президента Додона в Молдавии, чтобы ограничить там влияние ЕС и подорвать соглашение об ассоциации с ЕС. Существенного прогресса в переговорах о будущем Приднестровья не ожидается.Весь доклад от 6 марта на английском языке https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Coats_03-06-18.pdf Это несколько видоизмененная версия доклада Коутса от 13 февраля 2018 года https://colonelcassad.livejournal.com/3993221.html , которая помимо достаточно инерционных обвинений в отношении России, содержит и ряд новых обвинений в адрес РФ учитывающих деградацию отношений за последний месяц и нарастающий уровень взаимных угроз.Стоит также отметить, что между этими докладами разведка США получила увеличенное финансирование на 2018-й год https://colonelcassad.livejournal.com/4022745.html , что является одной из целей подобных алармистских докладов живописующих угрозы для США по всему миру и в первую очередь со стороны России и Китая.Вместе с тем, делая поправку на экономические и эгоистичные ведомственные интересы, данный документ достаточно характерно отражает реалии новой Холодной войны как с точки зрения публичной информационной риторики, так и с точки зрения логики подходов Вашингтона к объективной проблеме нарастающей угрозы глобальному лидерству США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com