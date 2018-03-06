Письмо. Как у нас может существовать то, что существовать не может

Читая статьи Баха о Сталинской модели экономики, не смог отделаться от зудящей мысли – Блажен, кто верует!

Это меня беспокоило, пока я не ознакомился с автором, пока не посмотрел его резюме. Как я понял, на чем он специализируется, сразу зуд прошел, превратившись в знание.

Дело в том, что Бах – маркетолог, и судя по всему очень хороший. Мне знакома эта специальность не понаслышке, и я знаю самый большой и самый скрываемый секрет каждого талантливого маркетолога.

Этот секрет – вера. Вера в свой рецепт счастья. Если вас приглашают в качестве консультанта на предприятие и перед вами стоит задача вопреки всему сделать из убыточной и готовой развалиться компании передовую и прибыльную игрушку, первое, что вам потребуется – поверить самому в свою стратегию счастья, которую вы предложите компании.

И талантливый маркетолог отличается от не талантливого или не успешного, что равнозначно – способностью привить свою веру окружающим. Чем вы более способны перенести свои представления о счастье на другого, тем вы успешней.

И, что самое выдающееся во всей этой истории так именно это – как только консультанту удается распространить свою веру (совершенно иррациональное), на некое критическое количество сотрудников фирмы, так этот рецепт начинает приносить плоды уже совершенно реальные и вещественные.

Причем, совершенно не странно, если эта компания уже пробовала тот же рецепт или почти такой же, но с отрицательным результатом. Никто об этом и не вспомнит.

Истинная вера в свой рецепт счастья – это и есть самый скрываемый секрет любого успешного маркетолога.

Бах – верит в то, что пишет. В его реальности ВПК действительно работает по сталинской методике. Это косвенным образом подтверждает и он сам, написав, что у нег нет не только объективных данных о ВПК и его кухне, но даже у него нет простого знакомого из этой области.

Что не мешает ему верить. Иррациональное оно и не должно быть логичным.

Что же касается предмета – Сталинской модели экономики, ее просто не существует. Существует Сталинская модель управления, которая не возможна без Сталинской общегосударственной цели.

Или, как сейчас модно говорить – национальной идеи.

Идеи/цели ( смотрим ролик с профессором С.В. Савельевым) нет, значит, невозможна и Сталинская система управления, а значит и нет никакой Сталинской экономики в ВПК. Одно без другого невозможно в принципе.

Правда, есть одно «Но». Если помните, то не так давно и на страницах этого блога затрагивалась тема Росатома, в частности там сообщалось о введении в отрасли новой системы управления при помощи японцев. Допускаю, что не только в Росатоме, есть тому косвенные подтверждения.

В нашей стране эта система известна относительно давно и более-менее успешно внедрялась и внедряется в самых разных компаниях/учреждениях под названием Административная система управления. Росатом – контора богатая и могли себе позволить пригласить японцев – авторов этого гибрида социализма с капитализмом.

Эта система управления имеет прямое отношение к Сталину. Японцы эту систему придумали не сами, а скопировали, что поняли у Вождя. Ключевое – что поняли. И даже в таком кривом виде, эта система действительно работает. Правда, не долго. Ровно до тех пор, пока сама себя не уничтожит. Там есть изначальный баг, приводящий к системному коллапсу. Система поощряет обучение и повышение квалификации каждого. Тем самым готовит кадры, которые со временем неизбежно приходят к пониманию о манипуляции ими и тут же все чудеса заканчиваются.

Собственно это проблема – манипулирование, есть у любой системы управления, поэтому их и напридумывали несчетное количество.

В этой связи допускаю, что в ВПК ввели Административную систему в той или иной редакции, что дало эффект, но, судя по озвученному времени, необходимому для «выстрела», лимит ее эффективности закончился. Это означает, что нас ожидает либо крах, либо переход на другую систему, которая заведомо менее эффективна и более либеральна, что, применительно к данным обстоятельствам, все равно означает крах, но менее взрывоопасный.

Собственно это подтверждается самой Японией, которая после «чуда» слилась в плоскость «как все» и даже хуже по некоторым параметрам особенно в социальном плане.

Словом, возможно, что использовали японский рецепт, но, по сути, это ничего не меняет. Нет ничего, во, что верует господин Бах. Сталин там даже тень не отбрасывал.

А, что есть я – знаю, но писать не стану. Извините. Это уже другой большой секрет и за его разглашение в текущей действительности полагаются отнюдь не виртуальные кары. Правда, вы это и сами знаете и при небольшом напряжении сообразите, как у нас может существовать то, чего существовать не может, учитывая наличие вот таких вот, как Бах – талантливых маркетологов, изобретающих великолепные «продающие упаковки».

С уважением,

С.О.

(тоже в некоторой части и не менее талантливый маркетолог )