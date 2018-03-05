За кого голосовать? Выборы. Выпуск 4
Алексей Орлов и Михаил Ять
В редакцию Народного Славянского Радио, пришло письмо пеликаньей почтой от народа одного заморского острова. В этом послании Народ попросил помочь им принять правильное решение – за кого же проголосовать на предстоящих выборах?
А что в итоге получилось из сей беседы, решать Вам…
Первая часть – https://youtu.be/g48sYL_1xK0
Вторая часть – https://youtu.be/1NUs9lHz57c
Третья часть – https://youtu.be/1BqggeR5HaA
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Источник: www.youtube.com