За кого голосовать? Выборы. Выпуск 4

Алексей Орлов и Михаил Ять



В редакцию Народного Славянского Радио, пришло письмо пеликаньей почтой от народа одного заморского острова. В этом послании Народ попросил помочь им принять правильное решение – за кого же проголосовать на предстоящих выборах?



А что в итоге получилось из сей беседы, решать Вам…



Первая часть – https://youtu.be/g48sYL_1xK0

Вторая часть – https://youtu.be/1NUs9lHz57c

Третья часть – https://youtu.be/1BqggeR5HaA



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Источник: www.youtube.com