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Приоритеты расставлены, падаем в бездну .

15:52. 5 марта 2018 Просмотров - 450 Нет комментариев Опубликовал:

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Борьбу с коррупцией нужно начинать с самой верхушки власти. И как можно быстрее. 

 

Возможно ли справиться с коррупцией.

«Кто сказал, что невозможно? Это возможно, если президент начнет с себя и своих друзей, если эти люди и их дети прекратят получать должности, становиться топ-менеджерами в госкомпаниях, самыми эффективными банкирами и инвесторами», — заявил Грудинин.

По мнению кандидата от КПРФ и блока левых и патриотических сил, президенту следует подавать личный пример в борьбе с коррупцией и быть контролируемым со стороны.

«Чиновники как дети. Дети будут себя вести не так, как ты им говоришь, а как ты сам себя ведешь. Поэтому нужно начинать с президента. С того, что он должен быть президентом не больше двух сроков, а потом его спросят, что он сделал и почему. Нужно, чтобы парламент мог проверять президента и его близкое окружение. У нас в программе есть пункт о создании антикоррупционного бюро, которое было бы подотчетно парламенту и могло проверять любого человека в нашей стране. И наказание за коррупционные преступления должно быть неотвратимым», — сообщил Павел Грудинин.

Ранее кандидат от КПРФ и НПСР на пост президента России выступил с предложением создать национальное бюро по борьбе с коррупцией, подчиненное главе государства и лидерам крупнейших партий.

 

 Грудинин рассказал про действия Путина на посту президента. Слова словами, а дела - делами. Ничего улучшаться не будет - даже не надо ждать. 

 

 

 

http://svpressa.ru/politic/news/194564/

 

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