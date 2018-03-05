Каждый день на Земле идут дожди… из вирусов.
Около 20 лет назад впервые было обнаружено, что ряд вирусов из крайне далеких друг от друга точек планеты генетически практически идентичны. До сих пор сколько-нибудь объективного объяснения этому явлению не было. Однако команда из Университета Британской Колумбии совместно с коллегами из Испании и США в своей новой работе показали, что, скорее всего, дело в том, что вирусные частицы легко поднимаются с поверхности Земли в атмосферу и переносятся по воздуху на большие расстояния самыми мелкими органическими частицами в составе аэрозолей. Подобное происходит и с бактериями, хотя и в меньшей степени, так как они переносятся гораздо более крупными частицами.
Предположение подтвердилось экспериментально после получения данных с высотных станций анализа воздуха в горах Сьерра-Невады (Испания). Специалисты показали, что даже в нетронутых средах, над пограничным слоем атмосферы, нисходящий поток вирусов колебался от 0,26×10^9 до >7×10^9 м^−2 в сутки. Это означает, что на высоте 2,5 — 3 км датчики зафиксировали, что на каждом квадратном метре поверхности Земли может оседать от 260 миллионов до 7 миллиардов вирусов. Бактерий на ту же площадь попадало в десятки, а иногда даже в сотни раз меньше. Естественно цифры сильно усреднены и объём вирусов, выпадающих на отдельно взятой площади поверхности, зависит от очень большого числа факторов.
Вирусы по предположению учёных поднимаются потоками воздуха с поверхности Земли и отправляясь в своё путешествие, достигают даже тропосферы (высота этого атмосферного слоя от 8 до 18 километров). Они могут переноситься на тысячи километров, прежде чем вновь опустятся на поверхность планеты.
Также оказалось, что скорость, с которой вирусы падают из тропосферы на землю, в 641 раз выше, чем у бактерий. Именно поэтому авторы исследования сравнивают такое явление с настоящим дождём, хотя отмечают, что именно с дождями их к нам попадает намного меньше, чем с пыльными бурями и просто сильными ветрами.
Таким образом, по словам исследователей, атмосфера играет роль банка генетического разнообразия вирусов. Попадая в новые экосистемы, инфекционные агенты влияют на их способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям среды.
Подробнее о феномене «вирусных дождей» рассказывается в статье, опубликованной в издании International Society for Microbial Ecology Journal.