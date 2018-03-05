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Каждый день на Земле идут дожди… из вирусов.

03:26. 5 марта 2018 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:

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Около 20 лет назад впервые было обнаружено, что ряд вирусов из крайне далеких друг от друга точек планеты генетически практически идентичны. До сих пор сколько-нибудь объективного объяснения этому явлению не было. Однако команда из Университета Британской Колумбии совместно с коллегами из Испании и США в своей новой работе показали, что, скорее всего, дело в том, что вирусные частицы легко поднимаются с поверхности Земли в атмосферу и переносятся по воздуху на большие расстояния самыми мелкими органическими частицами в составе аэрозолей. Подобное происходит и с бактериями, хотя и в меньшей степени, так как они переносятся гораздо более крупными частицами.

 

Предположение подтвердилось экспериментально после получения данных с высотных станций анализа воздуха в горах Сьерра-Невады (Испания). Специалисты показали, что даже в нетронутых средах, над пограничным слоем атмосферы, нисходящий поток вирусов колебался от 0,26×10^9 до >7×10^9 м^−2 в сутки. Это означает, что на высоте 2,5 — 3 км датчики зафиксировали, что на каждом квадратном метре поверхности Земли может оседать от 260 миллионов до 7 миллиардов вирусов. Бактерий на ту же площадь попадало в десятки, а иногда даже в сотни раз меньше. Естественно цифры сильно усреднены и объём вирусов, выпадающих на отдельно взятой площади поверхности, зависит от очень большого числа факторов.

 

Горы Sierra Nevada

 

Вирусы по предположению учёных поднимаются потоками воздуха с поверхности Земли и отправляясь в своё путешествие, достигают даже тропосферы (высота этого атмосферного слоя от 8 до 18 километров). Они могут переноситься на тысячи километров, прежде чем вновь опустятся на поверхность планеты.

Также оказалось, что скорость, с которой вирусы падают из тропосферы на землю, в 641 раз выше, чем у бактерий. Именно поэтому авторы исследования сравнивают такое явление с настоящим дождём, хотя отмечают, что именно с дождями их к нам попадает намного меньше, чем с пыльными бурями и просто сильными ветрами.

Таким образом, по словам исследователей, атмосфера играет роль банка генетического разнообразия вирусов. Попадая в новые экосистемы, инфекционные агенты влияют на их способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям среды.

 

Подробнее о феномене «вирусных дождей» рассказывается в статье, опубликованной в издании International Society for Microbial Ecology Journal.

Метки: вирусы
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