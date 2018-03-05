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Две гвоздики для сына сапожника

14:58. 5 марта 2018 Просмотров - 391 5 коммент. Опубликовал:
«Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь!
Сколько стоил ему Сталинград…»
                                      Александр Вертинский

      
  *    *   *


Тогда в студенческие годы
Нас оглушали торопясь
Всей «правдой» про Вождя народов,
Чтоб тихо Родину украсть

Для забугорных буржуинов,
Для «ново-русских» кулаков,
Для отморозков в лимузинах,
Тащя со  «склада»  в магазины
И жизнь, и слёзы, и любовь

И много лет народу в уши
Неслась пурги « хала-бала»:
«Мы мир,где все равны,разрушим
Во имя хавки и бабла»

И каждый в доме телевизор
Беседы проводя « за жизнь…»
Всё капал в душу антифризом
Сомнений и палёной лжи…

Пусть все росли мы в обороне,
Где горек хлеб и тёмен хлев…
Но так тиранов не хоронят,
Всем миром вдруг осиротев…

Стыл март и замирали птицы …
Но потрясенная Москва
Всё шла и шла к нему проститься
Ища последние слова,

Катились на брусчатку слёзы
И каждый чувствовал вину…
И гул утробный паровозов
Рыданьем сотрясал Страну

Пусть все проиграны сраженья
И жизнь,что выстрелы во тьму…
Но две гвоздики Поколенья
Несут из года в год ему.

Николай Смоленцев, март, 2017 г.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, народ, сталин
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5 коммент.»

  • 615 445
    Александр 5 марта 2018 в 15:06 Ссылка Пометить
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    Сталин единственный правитель, который вытащил страну из разрухи и сделал за короткий срок Великой державой.

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    Руса 5 марта 2018 в 15:49 Ссылка Пометить
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    В наше время и будущие поколения России всегда будут сверять свою жизнь с героическими предками, которые во главе вождя, товарища Сталина, достигли выдающихся свершений мирового масштаба.
    Мы помним Сталина и никогда его не забудем, он навечно останется путеводной звездой великого русского народа.

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  • 8837 4622
    Lada 5 марта 2018 в 15:55 Ссылка Пометить
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    Сталин жил,Сталин жив,Сталин будет жить…как бы не хотелось этого сегодняшним мракоБЕСАМ… Будет навеки настоящим Отцом нации русичей!Светлая ему память!

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  • 1401 931
    Oleg 5 марта 2018 в 16:19 Ссылка Пометить
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    Люди, думайте лучше. А если вторая мировая была договорная, к примеру? А почему Сталин, а не Киров?

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    • 1404 928
      Oleg Oleg 5 марта 2018 в 17:18 Ссылка Пометить
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      Волемир, ты же сам хочешь, чтобы тобой управляли инородцы. Башка то есть на плечах или конь за тебя думает.

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