Две гвоздики для сына сапожника

«Чуть седой, как серебряный тополь,

Он стоит, принимая парад.

Сколько стоил ему Севастополь!

Сколько стоил ему Сталинград…»

Александр Вертинский





* * *





Тогда в студенческие годы

Нас оглушали торопясь

Всей «правдой» про Вождя народов,

Чтоб тихо Родину украсть



Для забугорных буржуинов,

Для «ново-русских» кулаков,

Для отморозков в лимузинах,

Тащя со «склада» в магазины

И жизнь, и слёзы, и любовь



И много лет народу в уши

Неслась пурги « хала-бала»:

«Мы мир,где все равны,разрушим

Во имя хавки и бабла»



И каждый в доме телевизор

Беседы проводя « за жизнь…»

Всё капал в душу антифризом

Сомнений и палёной лжи…



Пусть все росли мы в обороне,

Где горек хлеб и тёмен хлев…

Но так тиранов не хоронят,

Всем миром вдруг осиротев…



Стыл март и замирали птицы …

Но потрясенная Москва

Всё шла и шла к нему проститься

Ища последние слова,



Катились на брусчатку слёзы

И каждый чувствовал вину…

И гул утробный паровозов

Рыданьем сотрясал Страну



Пусть все проиграны сраженья

И жизнь,что выстрелы во тьму…

Но две гвоздики Поколенья

Несут из года в год ему.



Николай Смоленцев, март, 2017 г.

Источник: ss69100.livejournal.com