Две гвоздики для сына сапожника
14:58. 5 марта 2018 Просмотров - 391 5 коммент. Опубликовал: brahman
«Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь!
Сколько стоил ему Сталинград…»
Александр Вертинский
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь!
Сколько стоил ему Сталинград…»
Александр Вертинский
* * *
Тогда в студенческие годы
Нас оглушали торопясь
Всей «правдой» про Вождя народов,
Чтоб тихо Родину украсть
Для забугорных буржуинов,
Для «ново-русских» кулаков,
Для отморозков в лимузинах,
Тащя со «склада» в магазины
И жизнь, и слёзы, и любовь
И много лет народу в уши
Неслась пурги « хала-бала»:
«Мы мир,где все равны,разрушим
Во имя хавки и бабла»
И каждый в доме телевизор
Беседы проводя « за жизнь…»
Всё капал в душу антифризом
Сомнений и палёной лжи…
Пусть все росли мы в обороне,
Где горек хлеб и тёмен хлев…
Но так тиранов не хоронят,
Всем миром вдруг осиротев…
Стыл март и замирали птицы …
Но потрясенная Москва
Всё шла и шла к нему проститься
Ища последние слова,
Катились на брусчатку слёзы
И каждый чувствовал вину…
И гул утробный паровозов
Рыданьем сотрясал Страну
Пусть все проиграны сраженья
И жизнь,что выстрелы во тьму…
Но две гвоздики Поколенья
Несут из года в год ему.
Николай Смоленцев, март, 2017 г.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Сталин единственный правитель, который вытащил страну из разрухи и сделал за короткий срок Великой державой.
loading...
В наше время и будущие поколения России всегда будут сверять свою жизнь с героическими предками, которые во главе вождя, товарища Сталина, достигли выдающихся свершений мирового масштаба.
Мы помним Сталина и никогда его не забудем, он навечно останется путеводной звездой великого русского народа.
loading...
Сталин жил,Сталин жив,Сталин будет жить…как бы не хотелось этого сегодняшним мракоБЕСАМ… Будет навеки настоящим Отцом нации русичей!Светлая ему память!
loading...
Люди, думайте лучше. А если вторая мировая была договорная, к примеру? А почему Сталин, а не Киров?
loading...
Волемир, ты же сам хочешь, чтобы тобой управляли инородцы. Башка то есть на плечах или конь за тебя думает.