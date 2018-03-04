Путин выполнил желание российских хоккеистов

Владимир Путин исполнил российский гимн вместе со сборной по хоккею, завоевавшей золотую медаль Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

«Здесь сегодня находятся замечательные люди, наши прекрасные спортсмены», – передает РИА «Новости» слова Путина, сказанные на митинге в «Лужниках».

«Мы все видели, помним, как наши ребята, хоккеисты, после выигрыша медалей олимпиады пели гимн, но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна», – призвал президент, переизбирающийся на новый срок.

Источник: voicesevas.ru