Дроны убийцы… будущее наступило …

То что ранее представлялось как выдумки фантастов, стремительно становится нашей реальностью... При использовании дронов, различными государствами друг против друга, есть возможность экранировать и перепрограмировать дроны... то есть обезвредить, как это было зделано Россией в Сирии. Но при использовании внутри страны, против своих граждан, у человека нет никакой возможности противостоять...

Изпользуя возможности нейронета и дроны убийцы, всем несогласным с "системой", всем инакомыслящим, тем кто противостоит тайному мировому правительству и чипизации уготовили такое будущее...

С теми кто примет чипизацию у кукловодов вообще не будет проблем, их можно будет отправить в небытиё одним лишь кликом мышки...