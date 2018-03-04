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Давайте поговорим … про аборты (ответы на вопросы)

10:56. 4 марта 2018 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Юлона Стоянова

В передаче мы ответили на вопросы наших радиослушателей и зрителей канала Ютуб, которые поступили в нашу редакцию, а так же на те, что были заданы в комментариях под видео “Давайте поговорим о .. Аборте (расплата и возмездие).

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Источник: www.youtube.com

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