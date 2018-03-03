Сталин- пароль для всоих или Бог отмщения?

65 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина. О чем заставляет задуматься очередная годовщина? В современной России Сталин - активная политическая фигура, имя вождя стало даже чем-то вроде пароля для своих. Какая разница между реальным Сталиным и мифологическим? Как он относился к своим детям? Почему Сталин стал считаться "богом отмщения" и за что русский человек его почитает?