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Сталин- пароль для всоих или Бог отмщения?

08:09. 3 марта 2018 Просмотров - 353 Нет комментариев Опубликовал:
 

65 лет назад не стало Иосифа Виссарионовича Сталина. О чем заставляет задуматься очередная годовщина? В современной России Сталин - активная политическая фигура, имя вождя стало даже чем-то вроде пароля для своих. Какая разница между реальным Сталиным и мифологическим? Как он относился к своим детям? Почему Сталин стал считаться "богом отмщения" и за что русский человек его почитает?

 
 

 
 

 

Метки: мнение писателя, прилепин
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