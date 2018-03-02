Правосудие по-голландски: дьявол в мелочах

Об этой истории, которую мне прислала читательница моего блога nstarikov.ru из Голландии Ада А., я уже рассказывал во время одной из встреч. Однако в печатном варианте она ещё показательнее и интереснее. Показывает разницу в менталитете, а заодно и «особенности» правовой системы Запада.

Потомок русских бежавших от революции в Иран, давно живущая в Голландии Ада. А., едет себе через центр Амстердама на велосипеде…

«Я на велосипеде пытаюсь прорваться через толпу на моей улице. А живу я в самом центре Амстердама, улица узкая и иногда туристы и зеваки усложняют проезд велосипедистов. На этот раз «толпой» были английские футбольные болельщики – я не знала, что к вечеру намечен матч.

Итак, еду я на велосипеде, но англичане не отступают в сторону. Не проехать. И тут некоторые даже начали меня хватать за причинные места. Я вспрыгнула с велика, подняла его над собой двумя руками, и начала их… бить. Велосипедом.

Меня отец ещё в детстве научил драться, многие годы спортом занималась и для женщина я физически очень сильная. А если ещё и завелась – то сила у меня прибавляется!

Так и на этот раз. Бью я англичан наповал, собралась большая толпа зевак. Рядом китайский ресторан, там как обычно у витрины стоит китаец и «шинкует» большим ножом пекинских уток. Он то в последствии меня и спас, объявив себя моим свидетелям.

Раздается вой скорых и машин полиции. Англичан человек шесть в крови, один в бессознательном состоянии увозится в больницу. Полицейские меня арестовывают и привозят в участок. Забирают мои личные вещи, часы, закрывают в одиночную камеру.

Долго, мне казалось целую вечность, никто ко мне не приходит узнать, почему же началась драка и вообще, что произошло.

Тут важно отметить, что в Голландии в каждом участке есть офицер с полномочиями судьи. Мелкие дела, кражи, наркотики, драки без смертельного исхода не доходят до судов, а прямо в участке и решаются.

Но, вот, наконец, меня пускают в комнату, где сидит офицер, и я начинаю излагать ему свою версию событий. На меня напали англичане, сексуально домогались, окружили, я оборонялась, чем могла. Велосипедом, на котором ехала.

Он мне не верит. Но вдруг ему звонят, и в комнату входит тот самый китаец – повар из ресторана. Он сам, по своей инициативе пришёл свидетельствовать. Это было очень трогательно, когда китаец на своем ломаном голландском подтвердил, то, что я ранее сказала офицеру.

Меня сразу освободили, но выписали штраф в 700 евро за драку и стоимость ареста. (Мимоходом о «прейскуранте» полицейских услуг: 700 евро за 17 часов ареста это цена номера в 5-звёздочном отеле).

Еще на 3500 евро был счёт из больницы за «обслуживание» пострадавших от меня англичан.

Я взяла адвоката и подала в суд на полицию. В итоге оказалось, что за сексуальные домогательства я имела право на самооборону и мой арест, как оказалось, (а в полиции я провела 17 часов!) был незаконным и теперь уже полиция должна мне оплатить ущерб.

Адвокат предъявил им денежный иск: 700 евро штраф отменили, я же получила 3800 евро компенсации «за ущерб имиджа» и незаконное лишение свободы.

Также мой адвокат подал иск и против англичан. В конечном итоге я не оплачивала их счёт из больницы и «заработала» 3800 евро за свой незаконный арест.

Так вот, если бы повар китаец своим свидетельствованием не спас меня, то я платила бы и штраф и за лечение английских болельщиков! Ведь британцы тоже бы взяли адвоката и судили бы меня за ущерб здоровья и нанесение телесных повреждений.

А била я их велосипедом больно и сильно! Суммы могли быть большими…

Вот и конец истории.

Китайский ресторан получил от меня в подарок огромный аквариум с золотыми рыбками».