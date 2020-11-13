Похоже, что в конечном итоге судебные разбирательства о катастрофе малайзийского «Боинга» ни к чему не приведут. Это пустая трата времени.

Именно такое ощущение складывается, когда анализируешь прошедшие судебные заседания по делу о крушении Boeing MH17 над Донбассом. Столько слов, а ситуация не двигается. А все потому, что следствие отчаянно продвигает версию, которая не вяжется с доказательствами. Этакое натягивание совы на глобус.

На последнем слушании представители голландской прокуратуры в очередной раз показали истинное лицо.

Они заявили, что от российского концерна «Алмаз-Антей» так и не назначили экспертов для проведения расследования, потому что его представители якобы «так и не ответили на запрос прокуратуры».

В концерне опровергли лживое заявление о неназначении экспертов из-за якобы проигнорированного запроса.

Напротив, у «Алмаз-Антея» имеется на руках и ходатайство в адрес судьи о назначении российских экспертов, и подтверждение от следственного судьи о том, что он получил письмо от концерна и они установили контакты.

Очевидно, голландские специалисты не хотят допускать к расследованию российский концерн, который неоднократно опровергал версию «Бука», примененного ополченцами. Российский концерн установил путем 3-х экспериментов, что ракету запустили с территории, подконтрольной ВСУ.

Даже интересно, что еще придумают голландцы, чтобы не допускать русских до справедливого расследования.

Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»