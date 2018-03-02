ИСТОРИЯ ПОЛЯРНЫХ СТАНЦИЙ АНТАРКТИДЫ

Полвека назад, 22 февраля 1968 года, была открыта одна из первых советских полярных станций — «Беллинсгаузен», получившая свое имя в честь первооткрывателя Антарктиды Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена. Для ее возведения выбрали остров Кинг-Джордж, входящий в группу Южных Шетландских островов. Сотрудники станции, как и другие временные поселенцы Антарктики, занимались и занимаются географическими, геологическими, биологическими исследованиями континента. Антарктида до сих пор остается неизведанной, новые научные данные о ней удается получать каждый день. В летнее время на материке трудятся около пяти тысяч человек, на зиму остается не более тысячи.



Антарктическая станция Карстена Борхгревинка Конец XIX века стал героической эпохой в истории антарктических исследований. Первая полярная станция была построена в 1889 году норвежским исследователем Карстеном Борхгревинком и представляла собой утепленную хижину, которая сохранилась до наших дней.

Первая более или менее «на совесть» построенная антарктическая станция — так называемый Дом Омонда Первым капитальным строением здесь стал так называемый Дом Омонда, возведенный шотландской национальной экспедицией в 1903 году. Интересно, что стены этого дома выложены из местных камней без использования раствора. Крышу сделали из дерева и корабельной парусины.

В Антарктике до сих пор сохранились многие заброшенные постройки разных лет, сегодня их посещают в основном туристы.

Старые припасы в хижине экспедиции Скотта. Станция «Мак-Мёрдо», Антарктида

Старая норвежская китобойная станция «Гектор». Остров Обмана, Антарктида

Постоянные станции в Антарктике начали активно строить в 1940-е годы. Территориальные притязания на материк тогда озвучивали Германия, Великобритания, Аргентина и Чили. В 1954-м здесь появилась австралийская станция, в 1956-м — французская («Дюмон-д’Юрвиль»), американская («Мак-Мёрдо», одна из крупнейших) и советская («Мирный»).

База Orcadas, первая постоянно населенная база научно-исследовательских станций, построенная в Антарктиде. Управляется Аргентиной

Австралийский Data-центр

Японская круглогодичная научно-исследовательская станция «Сёва» в Антарктиде

Здания антарктической станции на скалистом побережье

Вид на залив Paradise со станцией «Альмиранте Браун»

Авст­ра­лийс­кая полярная станция

В 1959 году был заключен международный договор об Антарктике. Документ предусматривает демилитаризацию материка, превращение его в безъядерную зону и использование в интересах всего человечества ради научных исследований. У шестого материка также нет никаких институтов власти и гражданства. Зато есть собственный флаг и даже интернет-домен — .aq.

Все исследователи Антарктики сталкиваются с местными суровыми климатическими условиями. На материке температура обычно –20–25 °C, а в 1983 году в районе российской станции «Восток» была зафиксирована рекордная температура –89,2 °C.

Во льдах Антарктиды сосредоточено примерно 70% пресной воды планеты Земля. Несмотря на это, шестой континент славится необычайной сухостью воздуха. В год здесь выпадает не более 10 см осадков. Одно из самых интересных мест тут — так называемые сухие долины Мак-Мёрдо, занимающие площадь около 8000 квадратных километров. Эти долины почти свободны ото льда — настолько сильные ветра здесь дуют. На протяжении тысячелетий в этом регионе вообще не было никаких осадков.

В Антарктиде нет часовых поясов. Исследователи, которые здесь находятся, живут по времени своих государств. И куда ни глянь, везде север.

Любопытно, но когда-то в Антарктиде была своя атомная электростанция. Она функционировала почти 12 лет, с 1960 по 1972 год, и располагалась на американской станции «Мак-Мёрдо». Сейчас энергию тут добывают с помощью солнечных батарей и ветрогенераторов. Помимо этого, при каждом удобном случае на материк забрасывают топливо.

Площадь полярных станций со всеми постройками и техникой обычно невелика — это особенно хорошо заметно с воздуха, — но внутри всегда есть все необходимое для круглогодичного проживания, включая столовую, госпиталь и спортивный зал.

На крупных станциях, посещаемых туристами, есть даже небольшие магазины. Помимо этого, в Антарктиде находится самый южный бар в мире — на станции «Академик Вернадский», принадлежащей Украине.

Истинный географический и так называемый церемониальный Южный полюс — разные вещи. Первый неприметен, а второй окружен флагами и является излюбленным местом для фотографирования у добравшихся сюда туристов.

Поездку на Южный полюс сегодня смело можно назвать самым дорогим путешествием на свете: перелет из Чили или ЮАР обойдется в несколько десятков тысяч долларов. Также до побережья на круизных судах ежегодно доплывают несколько десятков тысяч человек, но не более сотни попадают вглубь континента и достигают самого полюса.

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http://www.vokrugsveta.ru/article/287251/