Дорога допотопных времен?
20:32. 2 марта 2018 Просмотров - 410 2 коммент. Опубликовал: brahman
В Тарасовском районе Ростовской области есть интересное место с каменными плитами, расположенными под слоями песка…
Поперёк небольшого песчаного карьера проходит дорога, вымощенная прямоугольными каменными плитами… На поверхности плит присутствовали странные узоры, а боковые грани были блестящими и ровными, как будто выпиленными какими-то неизвестными инструментами из твердейшего кварцитового песчаника и затем отполированными… Более того, плиты между собой были настолько хорошо подогнаны, что в швы не пролазил и перочинный нож. К тому же, некоторые стыки нельзя было объяснить ничем иным, как сознательной подгонкой плит друг под друга…
Об этом месте рассказал местный бульдозерист, сообщивший авторам фотографий, что неподалёку, в песчаном карьере, есть какие-то странные каменные плиты.
Карьер, где были раскопаны плиты
Материал плит — кварцевый песчаник, сверху покрытый отложениями песка и суглинка
Пейзаж окрестностей, где сделана находка
Практически равномерная толщина плит
Царапины или “узоры” на плитах
8-метровая прямая “трещина”. Или шов?
Есть и другие сколы — по плавным изогнутым линиям, но большинство — под прямым углом. И узоры интересные… По мнению авторов этих фотографий: узоры находятся в верхнем слое, их нельзя списать на какие-то уже более поздние воздействия — специально раскопали несколько плит, находящихся в стороне от разрабатываемого участка карьера — те же параллельные борозды, иногда перечёркнутые такими же… Боковые поверхности плит одинаковые повсеместно, блестящий кварцитовый песчаник, неоднородный по глубине — начинается он с поверхности с узорами; этот поверхностный слой занимает сантиметра четыре и потом плавно переходит в однородный сливной песчаник. Внизу на некоторых плитах песчаник переходит в почти однородный серый кварцит…
Под плитами несколько сантиметров оранжевого, ожелезненного песка — и начинается опоковидная порода. Кто-то из коллектива (на фотографиях) шутит — мол, древние строители дороги всё правильно сделали, положили плиты на песчаную подушку.
Фотографии 1992г.
Источник
***
Можно обсудить, как обычно, две версии: природного и искусственного происхождения плит.
1. Природное.
Плиты могут быть окаменевшими иловыми осадками древнего моря (но почему так локально?), либо окаменевшими слоями от стоявшей здесь долгое время воды потопа.
Вторая версия природного происхождения – флюидолиты, проявления грязевых вулканов. Т.е. это растекшаяся по поверхности грязевая масса, окаменевшая в последствии. А сама территория с песком – это объемы гигантского водогрязепроявления, которое являлось одним из “очагов” выходов водных и грязевых масс потопа. Отсутствие лесов, деревьев – тоже некое доказательство. Круглые озера могут быть такими же источниками в прошлом.
2. Искусственное.
Явных доказательств нет, кроме неких борозд на плитах, стыки плит и их примерно одинаковая толщина. Эта версия требует более тщательного изучения места и грунтовых изысканий.
Что-то похожее было обнаружено в Хакасии: ПЛИТЫ ОЗЕРА ШИРА
Поперёк небольшого песчаного карьера проходит дорога, вымощенная прямоугольными каменными плитами… На поверхности плит присутствовали странные узоры, а боковые грани были блестящими и ровными, как будто выпиленными какими-то неизвестными инструментами из твердейшего кварцитового песчаника и затем отполированными… Более того, плиты между собой были настолько хорошо подогнаны, что в швы не пролазил и перочинный нож. К тому же, некоторые стыки нельзя было объяснить ничем иным, как сознательной подгонкой плит друг под друга…
Об этом месте рассказал местный бульдозерист, сообщивший авторам фотографий, что неподалёку, в песчаном карьере, есть какие-то странные каменные плиты.
Карьер, где были раскопаны плиты
Материал плит — кварцевый песчаник, сверху покрытый отложениями песка и суглинка
Пейзаж окрестностей, где сделана находка
Практически равномерная толщина плит
Царапины или “узоры” на плитах
8-метровая прямая “трещина”. Или шов?
Есть и другие сколы — по плавным изогнутым линиям, но большинство — под прямым углом. И узоры интересные… По мнению авторов этих фотографий: узоры находятся в верхнем слое, их нельзя списать на какие-то уже более поздние воздействия — специально раскопали несколько плит, находящихся в стороне от разрабатываемого участка карьера — те же параллельные борозды, иногда перечёркнутые такими же… Боковые поверхности плит одинаковые повсеместно, блестящий кварцитовый песчаник, неоднородный по глубине — начинается он с поверхности с узорами; этот поверхностный слой занимает сантиметра четыре и потом плавно переходит в однородный сливной песчаник. Внизу на некоторых плитах песчаник переходит в почти однородный серый кварцит…
Под плитами несколько сантиметров оранжевого, ожелезненного песка — и начинается опоковидная порода. Кто-то из коллектива (на фотографиях) шутит — мол, древние строители дороги всё правильно сделали, положили плиты на песчаную подушку.
Фотографии 1992г.
Источник
***
Можно обсудить, как обычно, две версии: природного и искусственного происхождения плит.
1. Природное.
Плиты могут быть окаменевшими иловыми осадками древнего моря (но почему так локально?), либо окаменевшими слоями от стоявшей здесь долгое время воды потопа.
Вторая версия природного происхождения – флюидолиты, проявления грязевых вулканов. Т.е. это растекшаяся по поверхности грязевая масса, окаменевшая в последствии. А сама территория с песком – это объемы гигантского водогрязепроявления, которое являлось одним из “очагов” выходов водных и грязевых масс потопа. Отсутствие лесов, деревьев – тоже некое доказательство. Круглые озера могут быть такими же источниками в прошлом.
2. Искусственное.
Явных доказательств нет, кроме неких борозд на плитах, стыки плит и их примерно одинаковая толщина. Эта версия требует более тщательного изучения места и грунтовых изысканий.
Что-то похожее было обнаружено в Хакасии: ПЛИТЫ ОЗЕРА ШИРА
Источник: sibved.livejournal.com
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Еще одна маленькая капля в чашу истиной истории.
Очень скоро хлынет через край и мы узнаем что хранится в тайных архивах.
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Было бы интересно, но, думаю, что не скоро, и что мы уже не узнаем… Времена не меняются, а тайны всегда кому-то выгодны, и помните, что происходило с теми, кто побеждал драконов?