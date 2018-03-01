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Таинственная цивилизация, превосходившая майя и ацтеков – куда она исчезла?

03:37. 1 марта 2018 Просмотров - 180 Один комментарий Опубликовал:

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Каждый из вас хоть что-то слышал о майя и ацтеках - крупных племенах, живших в Южной Америке, но мало кто знает, что до них существовали ольмеки, которые и были родоначальниками цивилизации в тех местах.

Внезапно появившись, а затем исчезнув, ольмеки оставили после себя множество загадок, над которыми учёные бьются до сих пор.

 

Когда и где жили ольмеки

Считается, что это племя существовало с 1500 до н. э. до 400 до н. э на юго-востоке современной Мексики. Предполагается, что основное население жило на побережье океана, а центром ольмекской культуры принято считать Ла-Венту - город в устье мексиканской реки Тонала. Именно там располагается несколько пирамид, культовые площадки, склепы и множество каменных изваяний.

 
Большая пирамида и статуя в Ла-Венте

Большая пирамида и статуя в Ла-Венте

Название племени - ольмеки, по мнению учёных, переводится как "люди каучуковой страны".

Одна из главных загадок этой цивилизации - откуда она взялась. Норвежский археолог и путешественник Тур Хейердал отмечал, что цивилизация ольмеков невероятно похожа на египетскую: сходные пирамиды, письменность, фресковые изображения, конструкции храмов, принцип мумификации тел.

 
Ольмекский алтарь в Ла-Венте

Ольмекский алтарь в Ла-Венте

 

Кроме того, ученые не нашли археологических свидетельств развития ольмеков, складывается впечатление, что цивилизация появилась внезапно, будто была принесена извне. Случайность ли это или египтяне действительно каким-то непостижимым образом повлияли на культуру ольмеков - учёные спорят до сих пор.

 

Общественное устройство и быт ольмеков

До нас дошло довольно много артефактов, рассказывающих, как жил этот народ.

Ольмеки вели оседлый образ жизни и были отличными земледельцами. В основном они выращивали кукурузу, фасоль и тыкву. Процветало и скотоводство. Полученные излишки ольмеки продавали другим народам.

Древние люди были прекрасными скульпторами. Сохранилось большое количество каменных изваяний: человек в полный рост, голова человека, маска, изображения животных.

 
Ольмекская маска из жадеита

Ольмекская маска из жадеита

 

Статуи были предназначены, как считают учёные, для религиозных служений. Удивительно то, что многие скульптуры, дошедшие до наших дней, имеют огромные размеры и вес (4,5 метра, около 50 тонн). Как древние люди умудрялись обрабатывать такие огромные глыбы - непонятно.

 

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Ещё одна загадка каменных голов - их явно негроидные черты. Лица некоторых изваяний имеют полные губы, крупный нос, широкий разрез глаз. Каким образом африканцы могли попасть в Южную Америку - до сих пор неизвестно.

 
Каменная голова ольмеков

Каменная голова ольмеков

 

Ольмеки использовали водопровод - об этом свидетельствуют выдолбленные U-образные камни, которые были найдены в древнем городе. Этот народ изобрёл и календарь, который впоследствии позаимствовали майя. Существовало даже колесо, правда лишь в качестве детской игрушки, в быту это изобретение ольмеками не использовалось.

 
Миниатюры: рыба и ребёнок

Миниатюры: рыба и ребёнок

 

О религиозном культе народа практически ничего не известно. Предполагается лишь, что священным животным ольмеков был ягуар, который уничтожал мелких грызунов, вредящих сельскохозяйственным посадкам.

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Куда исчезли ольмеки

Цивилизация просуществовала совсем недолго - около 1000 лет и исчезла также внезапно, как и возникла.

Многие ольмекские изобретения и навыки переняли майя и ацтеки, но вот куда делись сами ольмеки - до сих пор загадка. Эта первая цивилизация стала прародительницей жизни в Южной Америке, а все её тайны ученым лишь предстоит раскрыть. Для людей интересующихся историей и древними цивилизациями,  и исчезнувшей цивилизацией ольмеков, порекомендую  прочесть замечательную книгу Якова Нерсесова "Тайны Нового Света. От древних цивилизаций до Колумба" 

    https://royallib.com/read/yakov_nersesov/tayni_novogo_sveta_ot_drevnih_tsivilizatsiy_do_kolumba.html#0 .  

 

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Метки: древние цивилизации, Мексика, Ольмеки, Северная Америка
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Один комментарий»

  • 9169 5089
    Кирилл 1 марта 2018 в 3:50 Ссылка Пометить
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    Ольмеки далеко продвинулись в своих достижениях -они применяли агроклиматический календарь, были знакомы с основами письменности, астрономии, возможно, математики и астрологии, создали удивительные архитектурные памятники и мн. др.
    -
    И все в себе былую жизнь таило,
    Иных столетий пламенную дрожь.

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