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Послание В.В. Путина Федеральному собранию

14:34. 1 марта 2018 Просмотров - 603 36 коммент. Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, власть, народ, Путин, Россия
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36 коммент.»

  • 17884 11313
    Ликвидатор 1 марта 2018 в 15:13 Ссылка Пометить
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    усё. приехали. Сионисты всего мира могут искать билеты на Луну – на Земле они проиграли.
    И кто ржал с ХПП тоже могут засовывать головы в мусорные корзины – там им самое место.

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    Валентина 1 марта 2018 в 15:24 Ссылка Пометить
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    Смотрела выступление и плакать хотелось за Россию. По моему у него «крыша поехала», обычное словоблудие плюс еще и сопровождающееся показом мультиков, совсем уже на аудиторию слабоумных рассчитано. Если бы были честные выборы, конечно никто бы его не переизбрал, режим прогнил, и бежать то ему не куда, судили бы. Видно ситуация так прижала, что единственный способ выжить, держаться за власть до смерти и плебсу мозги мультиками и сказками оболванивать. Пол страны в руинах, а этот в танчики играет. Скоро народ снова в лаптях ходить будет, когда весь этот дурдом закончится? Бедный русский народ….

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    • 891 643
      МариКа Валентина 1 марта 2018 в 15:48 Ссылка Пометить
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      Вооот, спящие проснулись)) Вы спецом зарегились сегодня, что бы рассказать, что страна в руинах?
      Расплакалась, видишь ли, от того, что Россия стала спосбна защитить свой народ от войны. Может и банально, но советую вспомнить поговорку : ” кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую!”
      Да, у государства не хватает средств, что бы равивать оборонку и сделать всех жителей богатыми и сытыми, но я, готова потерпеть, хотя бы ради того, что б не проснуться в статусе туземного раба.
      При всех недостатках сегодняшней жизни, у меня, вновь появилась гордость за свою Родину.

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      • 1642 724
        Союз Таможенный МариКа 1 марта 2018 в 16:00 Ссылка Пометить
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        Да вы уже “в статусе туземного раба.”

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        step МариКа 1 марта 2018 в 16:16 Ссылка Пометить
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        Не хватает средств? Ну так надо потрясти олигархов с их менеджером, как трясли Буратину кот Базилио и лиса Алиса, денежки и посыпятся……

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      • 4831 3859
        александр МариКа 1 марта 2018 в 16:34 Ссылка Пометить
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        А сейчас в статусе раба. Писать надо полнее. На оборонку, на дорогих друзей олигархов, чиновников и себя любимого хватает, а на народ не хватает. Каких то Пригожин тролей не далеки набрал в этот набор. Люся была лучше. Та про межгалактическое зло говорила. Про рабство не убедительно. Мы уже давно рабы с которых три шкуры налогами и ценами дерут и ни чего не платят. Ты можешь терпеть сколько угодно. А народ терпеть не хочет глядя как он поедет в будущее на самой большой в мире флотилии своих яхт. И как о будет еще строить по два дворца в год. Каждый от 300$млн до 1$млрд.

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      • 5393 3251
        Владимир МариКа 1 марта 2018 в 16:41 Ссылка Пометить
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        Статус туземного раба вы получили ,после разрушения СССР,потерпите, в 2020 году вы получите статус раба Сбербанка.Сейчас только “цифровую экономику” развернут до конца.

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        • 906 650
          МариКа Владимир 1 марта 2018 в 17:21 Ссылка Пометить
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          до 2020 г. нужно еще дожить. Я не совсем понимаю, почему часть пандорианцев не радует ни чего, от слова совсем. Что бы хорошего не произошло в стране, вы все воспринимаете с негативом.
          Государство получило защиту от внешнего врага, но и это вас не радует.
          Считаю, сначала безопасность, потом все остальное.

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      • 2975 1799
        mary МариКа 1 марта 2018 в 17:12 Ссылка Пометить
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        МариКа -это триумф,каждое слово выверено-обещает ИХ не трогать,обещает мир и подкрепляет ;”Видео пожайлуста”.Это его звездный час.Если все правда ,он заслужил.Зачем выборы,они уже состоялись,Грудинин выбежал из зала досрочно.Плачьте здешние злопыхатели.СЕРЫЕ прекращайте разборки с Брахманом,уже не нужно.Давайте перелицовывайтесь в патриотов (за это будут платить)давайте вместе критиковать Путина ,если не будет улучшений внутри страны,рубежи внешние ,как я поняла защищены.Хочу увидеть завтрашнюю прессу Запада.

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      • 17890 11315
        Ликвидатор МариКа 1 марта 2018 в 18:13 Ссылка Пометить
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        Сначала Армия, потом всё остальное. пацифизм пусть в штатах внедряют.

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      Ликвидатор Валентина 1 марта 2018 в 18:06 Ссылка Пометить
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      честные выборы – это ты иди в америке требуй. где клинтониха убила работника своего штаба, узнавшего правду. поняла?!!! и нехорошо чужое имя присваивать, сара.

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  • 21424 13018
    Серый 1 марта 2018 в 16:09 Ссылка Пометить
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    Первой его (тирана) задачей будет постоянно вовлекать граждан в какие-то войны, чтобы народ испытывал нужду в предводителе .(…) А если он заподозрит кого-нибудь в вольных мыслях и в отрицании его правления, то таких людей он уничтожит под предлогом,будто они предались неприятелю. (Платон).

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      Ликвидатор Серый 1 марта 2018 в 18:08 Ссылка Пометить
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      это значит Путин разместил войска в приблатике корее японии хермании и по всему миру. И разбомбил в пыль полмира. А не НАТО.
      ты думай чё говоришь. Наконец. лжец демагог и лицемер.

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  • 3781 2875
    Иванович 1 марта 2018 в 16:22 Ссылка Пометить
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    Гонка вооружений ни кого, кроме производителей оружия, не делает богаче и счастливее. Эта отрасль не является частной, поэтому государственные средства идут на государственные нужды по защите страны. В советское время, развязанная Западом и США гонка вооружений, не позволила стране поднять материальный уровень жизни населения. Сейчас аналогичная ситуация. Но, чтобы заниматься повышением благосостояния людей, необходимо быть уверенными, что делается это не для возможных агрессоров.
    В этом послании прозвучало то, что в предыдущих посланиях, почти не упоминалось, это роль трудящихся в восстановлении независимости нашей страны Производительность труда, это тоже свидетельство обращения внимания на основу развития России.
    Путин В.В. признал пагубность, так называемой “административной реформы”, которая привела ко многим проблемам в нашей стране.
    “Архитектор” создаёт проект. Важно, кто его будет претворять в реальность. Неоднократное упоминание “нового правительства” вселяет надежду, что нынешнее будет реально отправлено в отставку.
    Его слова о том, что намеченное должно быть осуществлено, независимо от того, кто будет избран президентом, свидетельствует, что создан щит, который позволит исполнить намеченное, даже с приходом другого человека. Он не подаёт себя, как незаменимого.

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      александр Иванович 1 марта 2018 в 16:44 Ссылка Пометить
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      Дай бог что бы я ошибался. Медведев останется на 100%. И остальные рожи в основном останутся эти. Кое кого сменит но на таких же. У него и его дорогих друзей олигархов нет в голове другой модели кроме этой воровской.

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      Ликвидатор Иванович 1 марта 2018 в 18:22 Ссылка Пометить
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      о как заскулили американские подонки. когда оружие перед носом увидели.. ты про производителей оружия трампу вещай. который на пентагон триллионы выделил. понял???

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  • 3756 553
    nikolay 1 марта 2018 в 16:39 Ссылка Пометить
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    Ни слова о русских, о Донбассе, о Украине. Показом фантастических картинок, решил закрыть все провалы своего управления.

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  • 8604 4593
    Lada 1 марта 2018 в 17:53 Ссылка Пометить
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    ПВВ нужна война…любой ценой…иначе ему не отмыться и не закрепить за собой награбленное…а на уши он может вешать всё,что угодно…Стыдно слушать его заупокойные речи…

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  • 3258 2421
    любопытный 1 марта 2018 в 18:19 Ссылка Пометить
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    А мне Брежнев вспомнился
    Ля ля ля – аплодисменты- ля ля ля – бурные аплодисменты – …..
    В какую газету можно завернуть слона?
    там где речь Брежнева
    Но он же должен что то сказать :-)

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  • 17890 11315
    Ликвидатор 1 марта 2018 в 18:26 Ссылка Пометить
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    скока же цру выделило на русские выборы? тут их тролей сидит немерено просто.
    Брахман. посчитайте их. в этой теме просто скулят дико. И массово. Как на сковородке.

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  • 79 63
    Keniazived 1 марта 2018 в 19:01 Ссылка Пометить
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    В опубликованной -назавтра- “Российсской газете” послания, уморило, после каждого абзаца, в скобках_Бурные, продолжительные аплодисменты_. Шучу.По-моему где-то в СССР я уже это проходил и видел и слышал. А так-то альтернативы на выборах нет…

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    Вета 1 марта 2018 в 19:04 Ссылка Пометить
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    Кого считать то, дико и массово скулит тут только Ликвидатор, как говорят на “воре и шапка горит”.

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