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Послание В.В. Путина Федеральному собранию
14:34. 1 марта 2018 Просмотров - 603 36 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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усё. приехали. Сионисты всего мира могут искать билеты на Луну – на Земле они проиграли.
И кто ржал с ХПП тоже могут засовывать головы в мусорные корзины – там им самое место.
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Смотрела выступление и плакать хотелось за Россию. По моему у него «крыша поехала», обычное словоблудие плюс еще и сопровождающееся показом мультиков, совсем уже на аудиторию слабоумных рассчитано. Если бы были честные выборы, конечно никто бы его не переизбрал, режим прогнил, и бежать то ему не куда, судили бы. Видно ситуация так прижала, что единственный способ выжить, держаться за власть до смерти и плебсу мозги мультиками и сказками оболванивать. Пол страны в руинах, а этот в танчики играет. Скоро народ снова в лаптях ходить будет, когда весь этот дурдом закончится? Бедный русский народ….
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Вооот, спящие проснулись)) Вы спецом зарегились сегодня, что бы рассказать, что страна в руинах?
Расплакалась, видишь ли, от того, что Россия стала спосбна защитить свой народ от войны. Может и банально, но советую вспомнить поговорку : ” кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую!”
Да, у государства не хватает средств, что бы равивать оборонку и сделать всех жителей богатыми и сытыми, но я, готова потерпеть, хотя бы ради того, что б не проснуться в статусе туземного раба.
При всех недостатках сегодняшней жизни, у меня, вновь появилась гордость за свою Родину.
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Да вы уже “в статусе туземного раба.”
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Это , как посмотреть)) Ранним, солнечным утром, пролетая над лугом, пчелка радостно улыбалась, видя, как много цветов и меда, а навозная муха увидела лишь ******, оставленное проходящим стадом.
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Теперь понятно профессиональный тролль. Хорошо платят, раз эта жизнь медом кажется.
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МариКа, оставь в покое этих пигмеев, не заслуживают они твоего внимания.
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Знаете, мне хочется верить, что эти люди просто слепы и многого не понимают. Ну, а если они враги, пусть злобствуют и рыдают. Мы будем жить и развиваться, а они останутся рабами своих хозяев, либо заблуждений.
Россия – в перед!!!
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Вы с головкой дружите? Или как попугай повторяете заученные лозунги?
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Чем кумушек считать трудиться
Не лучше ль на себя , кума оборотиться.
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Не хватает средств? Ну так надо потрясти олигархов с их менеджером, как трясли Буратину кот Базилио и лиса Алиса, денежки и посыпятся……
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А сейчас в статусе раба. Писать надо полнее. На оборонку, на дорогих друзей олигархов, чиновников и себя любимого хватает, а на народ не хватает. Каких то Пригожин тролей не далеки набрал в этот набор. Люся была лучше. Та про межгалактическое зло говорила. Про рабство не убедительно. Мы уже давно рабы с которых три шкуры налогами и ценами дерут и ни чего не платят. Ты можешь терпеть сколько угодно. А народ терпеть не хочет глядя как он поедет в будущее на самой большой в мире флотилии своих яхт. И как о будет еще строить по два дворца в год. Каждый от 300$млн до 1$млрд.
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Статус туземного раба вы получили ,после разрушения СССР,потерпите, в 2020 году вы получите статус раба Сбербанка.Сейчас только “цифровую экономику” развернут до конца.
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до 2020 г. нужно еще дожить. Я не совсем понимаю, почему часть пандорианцев не радует ни чего, от слова совсем. Что бы хорошего не произошло в стране, вы все воспринимаете с негативом.
Государство получило защиту от внешнего врага, но и это вас не радует.
Считаю, сначала безопасность, потом все остальное.
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это враги. Нелюдь.
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МариКа -это триумф,каждое слово выверено-обещает ИХ не трогать,обещает мир и подкрепляет ;”Видео пожайлуста”.Это его звездный час.Если все правда ,он заслужил.Зачем выборы,они уже состоялись,Грудинин выбежал из зала досрочно.Плачьте здешние злопыхатели.СЕРЫЕ прекращайте разборки с Брахманом,уже не нужно.Давайте перелицовывайтесь в патриотов (за это будут платить)давайте вместе критиковать Путина ,если не будет улучшений внутри страны,рубежи внешние ,как я поняла защищены.Хочу увидеть завтрашнюю прессу Запада.
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Марина, Вы умничка, подписываюсь под каждым Вашим словом.
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Сначала Армия, потом всё остальное. пацифизм пусть в штатах внедряют.
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честные выборы – это ты иди в америке требуй. где клинтониха убила работника своего штаба, узнавшего правду. поняла?!!! и нехорошо чужое имя присваивать, сара.
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Первой его (тирана) задачей будет постоянно вовлекать граждан в какие-то войны, чтобы народ испытывал нужду в предводителе .(…) А если он заподозрит кого-нибудь в вольных мыслях и в отрицании его правления, то таких людей он уничтожит под предлогом,будто они предались неприятелю. (Платон).
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это значит Путин разместил войска в приблатике корее японии хермании и по всему миру. И разбомбил в пыль полмира. А не НАТО.
ты думай чё говоришь. Наконец. лжец демагог и лицемер.
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Гонка вооружений ни кого, кроме производителей оружия, не делает богаче и счастливее. Эта отрасль не является частной, поэтому государственные средства идут на государственные нужды по защите страны. В советское время, развязанная Западом и США гонка вооружений, не позволила стране поднять материальный уровень жизни населения. Сейчас аналогичная ситуация. Но, чтобы заниматься повышением благосостояния людей, необходимо быть уверенными, что делается это не для возможных агрессоров.
В этом послании прозвучало то, что в предыдущих посланиях, почти не упоминалось, это роль трудящихся в восстановлении независимости нашей страны Производительность труда, это тоже свидетельство обращения внимания на основу развития России.
Путин В.В. признал пагубность, так называемой “административной реформы”, которая привела ко многим проблемам в нашей стране.
“Архитектор” создаёт проект. Важно, кто его будет претворять в реальность. Неоднократное упоминание “нового правительства” вселяет надежду, что нынешнее будет реально отправлено в отставку.
Его слова о том, что намеченное должно быть осуществлено, независимо от того, кто будет избран президентом, свидетельствует, что создан щит, который позволит исполнить намеченное, даже с приходом другого человека. Он не подаёт себя, как незаменимого.
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Дай бог что бы я ошибался. Медведев останется на 100%. И остальные рожи в основном останутся эти. Кое кого сменит но на таких же. У него и его дорогих друзей олигархов нет в голове другой модели кроме этой воровской.
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о как заскулили американские подонки. когда оружие перед носом увидели.. ты про производителей оружия трампу вещай. который на пентагон триллионы выделил. понял???
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Ни слова о русских, о Донбассе, о Украине. Показом фантастических картинок, решил закрыть все провалы своего управления.
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Ну зато красивый мультик.
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Хохол он же сказал :”Мы защищены и Союзники тоже,придется вам шапку менять как в “Свадьба в Малиновке”-ничего вам не впервой.
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а ты кто такой чтобы про тебя говорить? каждай вошь уверена что достойна обсуждения?
про хохлоидов я те скажу. конец хохлоидам. и всем их хозяевам тоже. ищи верёвку.
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ПВВ нужна война…любой ценой…иначе ему не отмыться и не закрепить за собой награбленное…а на уши он может вешать всё,что угодно…Стыдно слушать его заупокойные речи…
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конец вам. всем. всё не умолкните по хорошему… сара.
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А ты Берия новоявленный,чтобы концы предрекать? С головкой подружись для начала…
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А мне Брежнев вспомнился
Ля ля ля – аплодисменты- ля ля ля – бурные аплодисменты – …..
В какую газету можно завернуть слона?
там где речь Брежнева
Но он же должен что то сказать :-)
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ещё Сталина иди вспоминай. и Берию.
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скока же цру выделило на русские выборы? тут их тролей сидит немерено просто.
Брахман. посчитайте их. в этой теме просто скулят дико. И массово. Как на сковородке.
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В опубликованной -назавтра- “Российсской газете” послания, уморило, после каждого абзаца, в скобках_Бурные, продолжительные аплодисменты_. Шучу.По-моему где-то в СССР я уже это проходил и видел и слышал. А так-то альтернативы на выборах нет…
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Кого считать то, дико и массово скулит тут только Ликвидатор, как говорят на “воре и шапка горит”.