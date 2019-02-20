В Послании Президента Федеральному Собранию намечены программные установки развития России

20 февраля 2019 года Владимир Путин обратился с 15-м, юбилейным Посланием к Федеральному Собранию. Главной темой обращения президента стал человек. Забота о здоровье россиян, об их благополучии – основная задача государства. Но перед страной стоят вызовы XXI века, связанные с цифровизацией экономики, а так же в связи с растущей напряженностью с Западом. Но аксиома заключается в том, что Россия была и будет суверенным, независимым государством. Для устойчивого и долгосрочного развития России нужен мир. И вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель - обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы никто не мог помыслить об агрессии против России.

Главная мысль Владимира Путина прозвучала в начале Послания: «мы обязаны двигаться только вперёд, постоянно набирая темп этого движения».

При этом президент подчеркнул, что все проекты развития – не федеральные и тем более не ведомственные. Они национальные, т.к. важны для всей России.

Выступая Путин вел честный диалог. Президент не стал приукрашивать действительность, а говорил о проблемах, задачах, которые необходимо решить ради улучшения жизни всех россиян. В своей речи Владимир Владимирович указывал на все недоработки чиновников, на их «перекосы».

Ключевая задача, по мнению президента, - всемерная поддержка семей. Укрепление семейных ценностей – залог будущего нашей страны. Президент рассказал о первом пакете по поддержке семей. В частности, налоговая нагрузка на многодетные семьи должна быть снижена, а размер пособий увеличен. Так же Путин предложил выплачивать семьям по 450 тысяч рублей в качестве компенсации по ипотечному кредитованию.

Владимир Путин обстоятельно рассказывал о необходимости увеличения доходов российских семей. И предложенный им сегодня пакет мер по поддержке семьи, по мнению президента, первоочередной.

Глава государства поднял вопросы здравоохранения и образования. Как отметил президент, абсолютно все должны получить медицинскую помощь даже в самом отдаленном населенном пункте. Дети же должны учиться в современных учебных заведениях, оборудованных по последнему слову техники.

Тему внешней политики президент поднял в конце своего выступления. Он заявил, что Москва заинтересована в построении партнерских отношений со всеми странами мира.

Ситуацию с выходом США из ДРСМД Путин объяснил тем, что скорей всего Вашингтон начал разработку нового вооружения, но не стал признаваться в этом, а перекинул всю вину на Россию.

Президент заверил, что Россия не намерена проявлять агрессию, но сделает все для защиты своих граждан. В завершении послания президент отметил, что для сохранения России как «цивилизации, основанной на многовековых традициях и ценностях», мы должны сплотиться и проявить уверенность в своих силах.

Источник: https://patriot.d3.ru/vladimir-putin-oboznachil-kliuchevye-napravleniia-razvitiia-rossii-1741339/?sorting=rating