Главная » Вооруженные силы, Политика, Творчество

Новая кузькина мать

15:00. 1 марта 2018 Просмотров - 435 Один комментарий Опубликовал:


В ответ на рост оборонного бюджета США и угрозу превентивных тактических ядерных ударов, сегодня было сделано несколько заявлений о том, что Россия будет внедрять новые перспективные средства защиты и нападения, которые способны преодолевать существующий уровень американских систем ПРО.

В РФ проведен успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, что позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с аналогичной энергетической установкой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В конце 2017 года на центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой", – сказал он, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.
По словам президента, в ходе полета энергетическая установка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги.
"Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиального нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", – сказал Путин.



Кроме того в очередной раз пригрозили ракетой "Сармат" и другими средствами преодоления защитных систем США и НАТО.
Из официальной риторики практически исчезли примирительные нотки и в очередной раз можно убедиться в том, что ситуация окочательно ухнула в стадию Холодной войны и новой гонки вооружений, в том числе и ядерных. Разумеется, не Россия была инициатором этого сценария, но в текущей ситуации у нее нет иного выхода, кроме как отвечать (если не рассматривать вариантов стратегических уступок и последующей капитуляции).

Посыл о том, что новое оружие может способствовать тому, что США одумаются и сядут за стол переговоров, на мой взгляд не будет реализован, так как демонстрация новых ударных возможностей РФ будет способствовать дальнейшему увеличению оборонного бюджета США, как в вопросах модернизации существующих систем ПРО, так и в рамках совершенствования своих ударных возможностей с учетом перспективных образцов российских стратегических вооружений.

Можно ожидать, что реакция американского военно-политического истеблишмента будет достаточно истеричной, так как сегодняшние заявления означают, что Россия принимает предлагаемые правила игры, где Россия и Китай значатся основными врагами США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: гонка вооружений, Россия, США, холодная война, ядерное оружие
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Кузькина мать» против американской водородной бомбы
...первый термоядерный взрыв в новой серии ядерных испытаний «Замок...создание термоядерного оружия стало новым полем заочной битвы двух...Это доказали испытания на Новой Земле, когда Советский Союз...статьи: изделие под названием «Кузькина мать» — самая мощная в мире...
«Царь-бомба»: на что была способна «Кузькина мать»
... часов 32 минуты над Новой Землей на высоте 4000 ...получила кличку и попроще – «Кузькина мать». В одном из своих публичных...: «Мы еще покажем Америке кузькину мать!». Никита Сергеевич, который уже ...95. Испытания проводились над Новой землей в районе губы Митюши...
Кузькина Мать. Ядерный козырь Хрущёва
...: "Я вам покажу Кузькину мать!”. И показал… На Новой Земле была взорвана самая...
Россия хранит технологию "Кузькиной Матери" и закрыла для США доступ на рынок урана и плутония на Ближнем Востоке
... истории. Позже ей дадут прозвище «Кузькина Мать» или «Царь-бомба». Никогда до... испытаний в 1961 на территории Новой Земли, взрыв бомбы выделил энергию..., что Россия не будет подписывать новый договор с США о сокращении...
О современной ситуации в мире в преддверии новой эры. Часть 1
... становятся инновации, творчество, формирующие новые оригинальные идеи, образцы деятельности,... увеличения добычи сырья, строительства новых объектов. Экстенсивное развитие предприятия ... «мы вас похороним, покажем Кузькину мать» и прочие, никак не ...
Кузькина мать 2 или воскрешение убийцы американских подлодок
..., например, понадобились новые двигатели, новый главный редуктор, новая поисково-прицельная система....в состоянии придумать ничего нового? Что придумывать новое нет времени — ... высокие. Стеклянная кабина, новые двигатели, новое крыло. У самолета теперь...

Один комментарий»

  • 1721 1317
    Валерий 1 марта 2018 в 19:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Теперь я практически уверен, что Россия начинает возвращать себе и вернет лидерство в мире. И хочется верить, что на все время обозримого будущего.
    ВВП – наш человек !

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>