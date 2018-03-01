Новая кузькина мать

В ответ на рост оборонного бюджета США и угрозу превентивных тактических ядерных ударов, сегодня было сделано несколько заявлений о том, что Россия будет внедрять новые перспективные средства защиты и нападения, которые способны преодолевать существующий уровень американских систем ПРО.Кроме того в очередной раз пригрозили ракетой "Сармат" и другими средствами преодоления защитных систем США и НАТО.Из официальной риторики практически исчезли примирительные нотки и в очередной раз можно убедиться в том, что ситуация окочательно ухнула в стадию Холодной войны и новой гонки вооружений, в том числе и ядерных. Разумеется, не Россия была инициатором этого сценария, но в текущей ситуации у нее нет иного выхода, кроме как отвечать (если не рассматривать вариантов стратегических уступок и последующей капитуляции).Посыл о том, что новое оружие может способствовать тому, что США одумаются и сядут за стол переговоров, на мой взгляд не будет реализован, так как демонстрация новых ударных возможностей РФ будет способствовать дальнейшему увеличению оборонного бюджета США, как в вопросах модернизации существующих систем ПРО, так и в рамках совершенствования своих ударных возможностей с учетом перспективных образцов российских стратегических вооружений.Можно ожидать, что реакция американского военно-политического истеблишмента будет достаточно истеричной, так как сегодняшние заявления означают, что Россия принимает предлагаемые правила игры, где Россия и Китай значатся основными врагами США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com