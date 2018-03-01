Новая кузькина мать
15:00. 1 марта 2018 Просмотров - 435 Один комментарий Опубликовал: brahman
В ответ на рост оборонного бюджета США и угрозу превентивных тактических ядерных ударов, сегодня было сделано несколько заявлений о том, что Россия будет внедрять новые перспективные средства защиты и нападения, которые способны преодолевать существующий уровень американских систем ПРО.
В РФ проведен успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, что позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с аналогичной энергетической установкой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В конце 2017 года на центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой", – сказал он, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.
По словам президента, в ходе полета энергетическая установка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги.
"Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиального нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", – сказал Путин.
Кроме того в очередной раз пригрозили ракетой "Сармат" и другими средствами преодоления защитных систем США и НАТО.
Из официальной риторики практически исчезли примирительные нотки и в очередной раз можно убедиться в том, что ситуация окочательно ухнула в стадию Холодной войны и новой гонки вооружений, в том числе и ядерных. Разумеется, не Россия была инициатором этого сценария, но в текущей ситуации у нее нет иного выхода, кроме как отвечать (если не рассматривать вариантов стратегических уступок и последующей капитуляции).
Посыл о том, что новое оружие может способствовать тому, что США одумаются и сядут за стол переговоров, на мой взгляд не будет реализован, так как демонстрация новых ударных возможностей РФ будет способствовать дальнейшему увеличению оборонного бюджета США, как в вопросах модернизации существующих систем ПРО, так и в рамках совершенствования своих ударных возможностей с учетом перспективных образцов российских стратегических вооружений.
Можно ожидать, что реакция американского военно-политического истеблишмента будет достаточно истеричной, так как сегодняшние заявления означают, что Россия принимает предлагаемые правила игры, где Россия и Китай значатся основными врагами США.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Теперь я практически уверен, что Россия начинает возвращать себе и вернет лидерство в мире. И хочется верить, что на все время обозримого будущего.
ВВП – наш человек !