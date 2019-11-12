«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились

Кадры учений в стратосфере самолётов новой модификации МиГ-31БМ впечатлили авторов американского издания The National Interest: те открыли, что русские могут перехватывать любую цель вплоть до космоса. И ещё: у них есть «Кинжалы».

Холодный пот покрыл лбы авторов американского военно-политического журнала The National Interest, когда они открыли, что у России есть не просто самолёты МиГ-31. Это-то как раз не секрет: МиГ-31 стоит на вооружении аж с 1980-х годов и показан был на всех авторитетных авиационных выставках. А тут другое…

Ещё относительно недавно в американских СМИ господствовали покровительственные смешки. Мол, рассказал русский президент о каких-то фантастических видах оружия, показал членам Федерального собрания мультики – ну, чего не сделаешь ради того, чтобы выглядеть крутым пред блистательным ликом блистательных США… Вот только среди тех «мультиков» был продемонстрирован и ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковой баллистической ракетой в его составе, которую современными средствами ПВО/ПРО даже отследить трудно, не то что перехватить. А установлено было это изделие на подвеске хорошо известного Западу самолёта МиГ-31 – «убийцы» американских «Чёрных дроздов».

SR-71. Фото: Eugene Berman / Shutterstock.com

Как МиГи-31 убили целый класс американских самолётов

В своё время, в 1970-80-е годы, американские скоростные высотные разведчики SR-71 попортили нашим военным немало крови. Пользуясь своим преимуществом в высоте и скорости, они буквально терроризировали пограничную ПВО на Дальнем Востоке и в Арктике, в основном в Кольском Заполярье. С присущим им чрезвычайным миролюбием США и страны НАТО засылали свои самолёты-разведчики подчас на десятки километров вглубь территории СССР. И это были не единицы, не десятки даже, а сотни случаев. Только один 174-й истребительный авиаполк (ИАП) вылетал в 1987 году на перехват 203 раза! В 1988-м он же – уже 436 раз! На Камчатке цифры фиксировались того же порядка: 214 раз и 825 раз соответственно.

И это, напомним, перестройка была, а на внешнеполитической «поляне» – горбачёвское «новое мышление»!

Но тогда уже работали МиГи-31. А до того стоявшие на вооружении ПВО устаревшие Cу-15 практически ничего не могли противопоставить «Чёрным дроздам». Ни по скорости, ни по высоте, ни по вооружению. Напомним, SR-71 мог летать со скоростью до 3700 км/ч на высоте 27 тыс. м. Даже сбить его было невозможно, потому что ракеты его не догоняли.

Но в том самом 1988 году эпическая битва с SR-71 МиГами-31 была выиграна. Когда американцы увидели, что у их «дроздов», как они их назвали «Foxhоund»/»Лисья гончая», шансов против – нет, перехваты становятся всё более неизбежными, а задачи разведчика, соответственно, всё более невыполнимыми, «дрозды» постепенно, но массово пошли под списание…

МиГ-31. Фото: MOD Russia/Globallookpress

Это лучший в мире перехватчик

Причина, по практически единодушному мнению военных специалистов, проста: МиГ-31 действительно оказался лучшим в мире истребителем-перехватчиком. С характеристиками, которые каждая по отдельности может быть превзойдена, но в комплексе дают машину, с которой американцам просто нечем бороться. Самолёт создавался как результат совершенно новой концепции развития истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия.

Во-первых, это скорость – под 3 тысячи км/ч. Во-вторых, это радиолокация с широчайшими возможностями: на этом самолёте была впервые в мире установлена фазированная антенная решётка (ФАР). Импульсно-доплеровская бортовая РЛС «Заслон» с нею в составе может одновременно сопровождать до 10 целей, обнаруживая их на расстоянии до 300 км – и с одновременным наведением вооружения на 4 из них. Приоритеты при этом выбирает автоматический бортовой вычислитель «Аргон-К» с дальностью автоматического сопровождения 120 км. Этот комплекс настолько универсален и совершенен, что МиГ-31 можно свободно использовать в в качестве самолёта ДРЛО и управления. Зона обзора одного такого перехватчика составляет 200 км по фронту.

Кстати, SR-71 эти самолёты видели на дистанции 180-200 км, что, собственно, и делало «дроздов» бесполезными.

В-третьих, на МиГ-31 стоит система вооружения, в которой четыре её ракеты Р-33 большой дальности (120 км) с полуактивным радиолокационным самонаведением как раз и способны были догнать и уничтожить любой «дрозд». И вообще любой американский самолёт. Средние дистанции «держат» ракеты Р-40Т, на малой дальности работают Р-60, Р-60М и Р-73. Совсем впритык действует шестиствольная 23-миллиметровая пушка ГШ-23-6 с боекомплектом в 260 снарядов. Но это, как говорят специалисты, больше оружие «зачистки» – добивать преодолевшие защиту крылатые ракеты и беспилотники.

Наконец, в-четвёртых, из уникальных достоинств МиГ-31 – его тяговооружённость. Её дарят двухконтурные двигатели Д-30Ф6 со смещением внутреннего и наружного контуров за турбиной. Они дают бесфорсажную тягу в 9 270 кГс каждый и тягу на форсаже в 15 510 кГс. Благодаря этому скороподъёмность МиГ-31 недостижима для большинства нынешних американских самолётов. Отметим ещё практическую дальность полёта – 2 150 км и 3300 км с дополнительными баками горючего, а также практический потолок – 20 600 м.

Вот на этом потолке и «баловались» недавно МиГи перехватами целей…

МиГ-31. Фото: MOD Russia/Globallookpress

У русских – большие планы

Это сразу и было отмечено американцами. Ведь до сих пор речь шла о предыдущих модификациях русской машины: МиГ-31 и МиГ-31М. Но литера «БМ» означает некие особые новые свойства, которые базируются на других алгоритмах, нежели на прежних машинах. Но тут всё пока сильно засекречено. Известно, что БРЛС дополнительно модернизирована – до версии «Заслон-М».

А в целом речь должна идти уже не просто об истребителе-перехватчике, а об авиационном ракетном комплексе перехвата. Рядом с которым, между прочим, соседствует авиационный ракетный комплекс уничтожения наземных и надводных целей «Кинжал» на похожем носителе – МиГ-31К, модернизированном варианте МиГ-31БМ.

И вот американцы захлопотали: «Российские ВКС имеют большие планы на перехватчики МиГ-31. Помимо своих основных задач эти самолёты теперь должны выполнять пуски ракет «Кинжал» и бороться со спутниками».

На тех кадрах, что показало русское министерство обороны, видна комплексная работа этим машин. «Старые» МиГи-31 базовой модификации наблюдают за воздушным пространством, «помогая» наземным радарам в роли летающего центра ДРЛО. После обнаружения ими целей в воздух поднимаются два МиГа-31БМ, которые перехватывают цель и атакуют её с дистанции уже 150 км. И всё это происходит на высотах 18 км и на скорости 2800 км/ч. И всё это – массово: по сообщению ТАСС, в работе участвовало 10 экипажей.

МиГ-31БМ. Фото: MOD Russia/Globallookpress

Значит что? Значит, обозначились для США как минимум две реальных опасности. Первая – «МиГ-31 теперь является не только перехватчиком, но и ударным ракетоносцем», несущим аэробаллистические ракеты «Кинжал». И, кстати, уже 12-16 самолётов с таким вооружением дежурят в районе Чёрного моря.

Вторая – «тридцать первые» уже сегодня явно тренируются для борьбы с орбитальными целями, имея для этого все технические возможности. А попутно отрабатывают возникающие вопросы при создании «перспективного перехватчика МиГ-41», который может быть гиперзвуковым и подниматься в ближний космос.

«Мультик»-то становится для США страшным…

Александр Цыганов

Источник: http://voicesevas.ru/news/48273-spirtolety-pokazali-kuzkinu-mat-amerikancy-vpechatlilis.html