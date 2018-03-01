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Что нам делать сейчас в этом изменённом мире. Часть 1

00:28. 1 марта 2018 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал:

20 февраля 2018 г. в 19:30 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Что нам делать сейчас в этом изменённом мире”

Автор-сказитель – Владимир Николаевич Артамонов

Часть 2 https://youtu.be/dwYvKU7_Y5A

В передаче Владимир Николаевич Артамонов поведал что нам делать в Мире, который очень изменился со Времён Наших Предков. По мнению сказителя, нам нужно выполнять своё предназначение.
Кроме своего, существуют общие предназначения и выполнять их надо все сразу.
Как определить своё предназначение? В этой, итоговой передаче, сделано обобщение и вывод по всем предыдущим выступлениям.

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Источник: www.youtube.com

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