Что нам делать сейчас в этом изменённом мире. Часть 1
20 февраля 2018 г. в 19:30 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Что нам делать сейчас в этом изменённом мире”
Автор-сказитель – Владимир Николаевич Артамонов
Часть 2 https://youtu.be/dwYvKU7_Y5A
В передаче Владимир Николаевич Артамонов поведал что нам делать в Мире, который очень изменился со Времён Наших Предков. По мнению сказителя, нам нужно выполнять своё предназначение.
Кроме своего, существуют общие предназначения и выполнять их надо все сразу.
Как определить своё предназначение? В этой, итоговой передаче, сделано обобщение и вывод по всем предыдущим выступлениям.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com