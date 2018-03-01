Что нам делать сейчас в этом изменённом мире. Часть 1

20 февраля 2018 г. в 19:30 МСК

на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Что нам делать сейчас в этом изменённом мире”



Автор-сказитель – Владимир Николаевич Артамонов



Часть 2 https://youtu.be/dwYvKU7_Y5A



В передаче Владимир Николаевич Артамонов поведал что нам делать в Мире, который очень изменился со Времён Наших Предков. По мнению сказителя, нам нужно выполнять своё предназначение.

Кроме своего, существуют общие предназначения и выполнять их надо все сразу.

Как определить своё предназначение? В этой, итоговой передаче, сделано обобщение и вывод по всем предыдущим выступлениям.



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Источник: www.youtube.com