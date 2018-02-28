Россия обладает 50% реальных мировых богатств, но при этом в бумажном выражении – 1,7% мирового ВВП
Определить кто, кому, чего и сколько должен – едва ли не самый важный вопрос человеческой жизни.
И уж точно, самый болезненный вопрос!
Если проявить широту взгляда и смотреть с разных точек зрения, с разных сторон – то всё время будешь видеть, что должники на самом деле доноры и наоборот.
Вот классический марксистский взгляд: буржуй, жирует на чужой крови, сам ничего не делает, а пиршествует блистательно.
А те, чьим трудом он жирен – тощие, нищие, в изнеможении от тяжёлой, длительной и низкооплачиваемой работы.
Разве это не правда?
Но вот другой взгляд:
- Я создал своё предприятие, на свой страх и риск, вложил свои деньги, всё тут поднял и организовал… Ты пришёл ко мне, нагой и босой, жалкий и убогий, просится на работу…
Я тебя из жалости взял к себе – и пригрел на груди змею! Которая создаёт теперь профсоюзы, организует забастовки, и вообще – нагло качает права! Да поди ты вон, и устрой своё предприятие, раз тебе моё не нравится! Какие у тебя могут быть права, если ты из милости взят?!
А это разве не правда?
Что принадлежит человеку? Простой ответ: то, что он сам сделал. Или то, что он обменял на собственным трудом сделанное.
Но ответ совершенно неверный!
Человек сам ничего сделать не может – ему ведь нужны ресурсы, сырьё. Откуда он взял ресурсы для того, что своими руками сделал? На каких условиях и кто ему сырьё предоставил? Где, кому и на каких условиях ему менять свою продукцию, чтобы его не ограбили, отобрав продукт даром, а честно, мера в меру, обменяли?!
Вот, к примеру, озеро. Если я поймал в нём рыбу, то рыба моя. Если ты – рыба твоя. Кто ловил – того и рыба. Честно? А озеро чьё? Всем ли на это озеро доступ, или только избранным? Если всем – то что будет, когда они всю рыбу повыловят? Кто зарыблять мальком должен? И что он должен иметь от рыбаков, за то, что зарыбляет мальком? А кто будет ловить динамитчиков, крупных сетевиков – и с чем в руках?
Если с ружьём – то не присвоит ли он с помощью этого ружья себе и озеро, и рыбу (как, между прочим, сделали все цари-короли древности)? А если он без ружья, то какой от него толк, как от охранника?!
Парадокс власти в том, что она порождена угрозами и неразрывно связана с угрозами. Если ничто не угрожает – то и власть никакая не нужна, разве что шуточная власть тамады… А если угрожает? А угрожает почти всегда, и почти отовсюду!
Если ты принимаешь вождя, который может показать кузькину мать твоим врагам – то, значит, он может показать кузькину мать и тебе. А если он не может показать тебе кузькиной матери (что само-то по себе вроде бы и хорошо) – то зачем он, мямля и слюнтяй, нужен? Он же тогда и от врагов твоих не защитник, будете «люлей» от них вместе получать…
Власть, которая насильничает – плоха тем, что насильничает. А власть, которая не насильничает – превращается в ненужное ярмо, в тяжёлый и бесполезный балласт, который неизвестно зачем кормить и непонятно зачем таскать на своей шее. Таков феномен М.С. Горбачёва: его злодейство не в терроре, а в его пустой бесполезности, в его полной неспособности ЗАЩИТИТЬ ЛЮДЕЙ, которые, между прочим, ему доверились.
Бесполезно-размякшая власть с картонным мечом – хуже всего на свете. Хуже самого бешеного тирана! Потому что власть с картонным мечом и заикающейся речью – открывает дорогу всем бесноватым агрессорам, всем хищникам и всем паразитам.
Но когда власть становится людям полезной – она же становится людям тяжёлой.
Защищая – власть становится требовательной, настойчивой и навязчивой, она терроризирует человека постоянными, и далеко не всегда оправданными придирками.
Её деспотия проистекает из её полезности людям, как давящий на плечи вес мясной туши вытекает из количества питательных веществ в ней. А если твоя пища невесома – то она и не насытит никогда: ей нечем!
Кабана тащить тяжело – но им наестся вся семья, и это будет долгое время. А дрозда легко – но с него и сам-то, в одиночку, сыт не будешь, не говоря уж о больших общностях…
Если власть никого не «достаёт» – то она никому и не нужна. В дружеской компании мы и без неё разберёмся, а напавших на нас хулиганов она не «достанет» – потому что она никого не «достаёт»…
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Конечно, можно представить себе распределительный аппарат как магазин: сколько у покупателя денег, столько ему положено благ, так и осуществляется распределение.
Но на самом деле, конечно же, не так!
Распределительный механизм покупкой не начинается, а заканчивается. Это малая, видимая часть айсберга, большая же часть айсберга сокрыта от глаз. Что значит – «сколько денег, столько и покупок?».
А откуда берутся деньги, в цветочных горшках вырастают? На каких основаниях их дают – одному больше, другому меньше?
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Почему одни дела хорошо оплачиваются, другие плохо, а третьи – вообще никак?
Неужели услуги визажиста или ландшафтного дизайнера, которые оплачиваются, важнее материнства, которое, в основном, в истории никогда и никем не оплачивалось?
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А тот, кто ничего не делает – не делает, потому что не хочет (лентяй), или потому что не может (обделён ресурсами)?
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Как вырастит урожай лишённый земли крестьянин?
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Чего выловят рыбаки из озера, которое они же истощили предыдущими ловами, причем не со зла, а по неграмотности, без злого умысла?!
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Эти вопросы приводят нас к вопросу, которым начиналась статья: кто, кому и сколько должен? Роковой вопрос экономики: при каждом новом подходе получается и новый ответ!
То я вам должен, то вы мне, а то никто-никому (и ничего)… С какой стороны посмотреть…
С точки зрения зоологической, с точки зрения борьбы видов за существование – слабость должна силе. Кто имеет силу настоять, тот имеет и право: на таком выстроен фашизм, как идеология. Нация господ – та нация, которая победила. Сумела поработить – значит, достойна всего самого наилучшего[1].
«Нравственность инфинитическая» (под ней А. Леонидов, создатель этой теории, и мы вместе с ним подразумеваем нравственные нормы всех религий, сведённые в один свод методом совпадения) противостоит метафизическому фашизму борьбы видов прямо обратным утверждением: власть должна народу.
Это нравственный долг. Естественно, всякий понимает, что нельзя силу заставить делиться со слабостью, её можно только проповедями к этому привести. Слабость не может силой воздействовать на силу (простите за тавтологию). А вот совестью – может…
Имеется в виду известное во всех религиях утверждение о том, что «кому много дано – с того много и спросится».
Экономически это абсолютно верно: распорядитель ресурсов (даров природы) запускает процессы труда (обработки сырья) и через них – процессы потребления произведённых благ.
Труд не может начаться сам по себе, с пустыми руками – и потому сам по себе труд вообще ничего не стоит (чем и пользуются все угнетатели всех эпох, шантажом безработицы доводя трудящихся до запредельной нищеты быта).
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Так мы подходим к двум окончательным, метафизическим реальностям истории: метафизическому социализму и метафизическому фашизму. Это два полюса, между которыми выстраиваются текущие реалии.
Можно двигаться в одну сторону – туда, где богатые (они же власть имущие) всё больше должны бедным и убогим. А можно в другую – в которой сирые и убогие всё больше и больше должны богатым и власть имущим, в конечном итоге превращаясь в «двуногий скот» и «говорящие орудия»[2].
Всякий раз, когда мы слышим, что «богатые ничего не должны» и «всё заработали своим трудом» (а не льготным доступом к ресурсной базе) – мы слышим рычание фашизма и рабовладения (что, в сущности, одно и то же).
В самом деле, атеисту трудно ответить на вопрос: как может тот, кто отнял, быть в долгу у того, у кого отнято? Он что, отнимал, чтобы отдавать? Зачем тогда вообще отнимал? Раз отбирал силой и хитростью – то себе. А раз себе – то отдавать не планировал. А планировал бы отдать – и вовсе не отбирал бы…
Дарвинистам ясно, что идёт борьба за жизнь, что в этой борьбе победа = питанию, а поражение превращает в пищу.
Выстроить из такой картины мира долг власти перед народом (то есть долг едока перед пищей?!) – невозможно.
Этот логический коллапс и сгубил справедливое и весьма благоустроенное общество в СССР.
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На самом деле, с точки зрения академической экономики, чистой теории – материальные блага подобны водным потокам (учитывая то, что вода – одно из важнейших и первичных потребительских благ для человека).
Есть источники, ключи, родники – в которых материальные блага зарождаются. Это – дары природы, исходное сырьё территории, на которой (из которой) теоретически можно сделать потребительские блага. Как вы понимаете, из Космоса они не прилетают; любое, даже самое утончённое благо, будь то французские духи или космическая ракета – изначально взято из земли, и создано тем или иным способом обработки – но из даров Земли.
Но родник, исток – не является рекой. Зародившись у источника, река течёт – в соответствии с законами движения жидкостей. Родник бьёт на вершине горы – но все воды стекают в низину; точно так же крепостной крестьянин создаёт все блага земные – но в итоге они оказываются у помещика или фабриканта…
Россия обладает почти половиной всех даров земных, её территория сказочно богата, многие месторождения – уникальны в планетарном масштабе. То есть это колоссальный источник изобилия и благоденствия, равного которому в мире нет. Но, зародившись на территории России – материальные блага стекают в низины (к низким людям, хитрым аферистам) далеко за кордон.
Россия меняет истинное и абсолютное богатство на дешёвые вторичные поделки или просто на условные значки иностранной валюты! То есть текущая экономическая политика – ограбление хозяев территории немыслимых масштабов: самая богатая в мире страна живёт хуже, чем самая бедная, Нидерланды, у которых даже земли собственной нет (она под воду у них уходит)!
Глупость экономической политики ставит под угрозу существование российской державы.
Страна обладает 50% реальных мировых богатств, но при этом в бумажном выражении – 1,7% мирового ВВП.
То есть реальность с номинальным выражением расходится так, что недолго и порваться, разъехавшись ногами по этому скользкому льду ложных ценностей…
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Если вода рождается на вершинах, и стекает в низины, то слезами горю не поможешь: вода слёз солёная. Чтобы вода не стекала в нидерланды (низкие земли) – надо её удерживать там, где она бьёт ключом из Земли. Строить плотины, запруды – иначе жители вершин без воды останутся!
То есть, говоря языком экономики: протекционизм.
Кто кому чего должен в этом запутанном мире отношений? Мой вариант ответа: мы должны своей земле. Мы должны делать всё, чтобы она процветала и восхищала мир – потому что все мы уйдём, а она останется.
Наши имущественные междусобойные дрязги уйдут вместе с нами в могилы; Крым же пребывает вовеки. Как и потерянный Ревель…
Мы должны своей земле, а не друг другу. Должны сделать так, чтобы истоки чистых родников, родившихся в наших недрах – питали бы нашу землю, а не орошали чужой и враждебной. Мы должны выстроить своё хозяйство так, чтобы ни в коем случае не быть ничьим «придатком». Мы должны выстроить внешнюю торговлю на принципах паритета возможностей шантажа: то есть так, чтобы никакой шантаж извне не стал бы для нас роковым, на который нечем ответить.
Долги человеческие не расписками определяются и не векселями. Долг человека перед родной Землёй и её благом – вот первичный долг, под который обязаны подстраиваться все прочие отношения.
Это я говорю, как экономист, показав вам базовые основы экономической теории. Не ищите ложного пафоса в моих словах, с виду напоминающих патриотический лозунг! По сути, они лишь сухая констатация очевидной истины…
[1] Все дарвинисты приходят к этому прямо или извилисто. Вот Ф.Энгельс: «Если восемь миллионов славян в продолжение восьми веков вынуждены были терпеть ярмо, возложенное на них четырьмя миллионами мадьяр, то одно это достаточно показывает, кто был более жизнеспособным и энергичным – многочисленные славяне или немногочисленные мадьяры!» (Ф. Энгельс. Демократический панславизм. Соч., т. 6, с. 297).
Здесь критерием служит сам факт угнетения. Жизнеспособен именно угнетатель – значит, он и прогрессивен, он и выиграет от мировой революции.
Энгельс так сердит на неблагодарных славян, цивилизованных угнетателями-мадьярами, что даже бросает упрек последним: «Единственное, в чем можно упрекнуть мадьяр, – это в излишней уступчивости по отношению к нации, по самой природе своей контрреволюционной» (Ф. Энгельс. Демократический панславизм. Соч., т. 6, с. 298). Разве само это выражение не есть образец биологизаторства и расизма: «нация, по самой природе своей контрреволюционная»?
[2] Определения раба, данные отцом наук Аристотелем.
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Согласен на все 100. Хочется добавить духовно-психологический аспект в данный здравомыслящий образ жизни.
Из этого вытекает, что если твоя земля тебе даёт жизнь, то эта земля – для тебя Святая. Не где-то там в тепло-песочных краях, а именно там, где ты питаешься и материально, и духовно. Что же получает земля обратно, что ей жизненно необходимо? Ей необходимо любовь к ней от сердца. В этом виде, я бы сказал бы было логичное завершение.
Когда народ живёт благодаря этой земли, душу отдаёт другой земле (хадж, паломничество), то настоящая его Святая земля не получает той энергии, которая необходима как для её жизни, так и для того, чтобы она могла полноценно одарить своим благом народ живущий на ней. Это если взять пример в современном мире: вы ездите и зарабатываете на своей машине, а ремонтируете и моете соседскую. Ну вот, где-то так.