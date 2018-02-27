ИНФА ПОДТВЕРДИЛАСЬ, НАШИ СУ-57 РАЗГРОМИЛИ ГУТУ, АМЕРИКАНСКИЕ 200ые ЛЕТЯТ ДОМОЙ

Кто читал мою статью субботнюю, тот помнит, что я говорил о том, что официально эта информация не подтверждена, но официальные лица ее и не станут подтверждать. Сейчас я просто напишу некоторые официальные факты, произошедшие после бомбежки, которые очень красноречивы.

Первый красноречивый факт, звонки Макрона и Меркель, ночью, нашему лидеру по ситуации в Гуте, можем только себе представить этот просящий тон с их стороны, о прекращение уничтожения НАТОвских военных, ВЧК из Европы и США. Ведь не для кого уже давно не секрет, какая "оппозиция" воюет против Башара Асада.

Второй и самый главный, Резолюция ООН о прекращение огня в Сирии, на 30ти дневный срок таки подписана. При чем подписана, с теми правками, которые требовала Россия еще в четверг, Американцы отказались их вносить, Россия НАЛОЖИЛА право ВЕТО, и начоала ровнять с землей всех: террористов, оппозицию, частные военные компании, НАТОвских советников в Восточной Гуте. И кто бы мог подумать, сегодня правки в резолюцию все же внесли, и приняли единогласно решение о прекращение огня. При этом Россия, предупредила, что всякое нарушение этой резолюции, будет жестко пресекаться. Уверен намекая на возможное повторение событий произошедших на выходных.

Сейчас многие кричат, что в Сирии находится всего 2 истребителя СУ-57, но на самом деле их 4ре, и они оснащены сверхсовременными ракетами Х-50. Путин точно знал, где их применить, и какие участки бомбить, знал где сидит каждая зараза. А теперь летят гробы в США, ЕС и другие страны. И не верьте Западным СМИ, нет оснований им верить, они думают что мы наивные и верим, в то что какие то абрэки пустыни, могут так долго сопротивляться еще и с таким оружием, сами сделали епт?! А недавняя бомбежка невидимым для радаров американским F-22, в ходе которой пострадали наши военные, Сирийские и Иранские при пересечение реки Ефврат. Американцы первые начали, в ответ получили СУ-57 который превосходит F-22 и тоже невидимы для радаров, наши сушки окрестили убийцами F-22/

Это стандартная военная операция, типа котлов на Украине. Взяли в полное окружение город,наполненные Западными наемниками, отключили все виды связи, и зажарили их всех. А кто чудом уцелел, на данный момент сдался.

Вот таких действий мы давно ждем, когда Россия не заглядывает в рот Западу, и не ждет его одобрений, теперь все будет или так как говорим мы, или все равно так как говорим мы! Что и продемонстрировала Россия. Ура!