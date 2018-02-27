ИНФА ПОДТВЕРДИЛАСЬ, НАШИ СУ-57 РАЗГРОМИЛИ ГУТУ, АМЕРИКАНСКИЕ 200ые ЛЕТЯТ ДОМОЙ
Кто читал мою статью субботнюю, тот помнит, что я говорил о том, что официально эта информация не подтверждена, но официальные лица ее и не станут подтверждать. Сейчас я просто напишу некоторые официальные факты, произошедшие после бомбежки, которые очень красноречивы.
Первый красноречивый факт, звонки Макрона и Меркель, ночью, нашему лидеру по ситуации в Гуте, можем только себе представить этот просящий тон с их стороны, о прекращение уничтожения НАТОвских военных, ВЧК из Европы и США. Ведь не для кого уже давно не секрет, какая "оппозиция" воюет против Башара Асада.
Второй и самый главный, Резолюция ООН о прекращение огня в Сирии, на 30ти дневный срок таки подписана. При чем подписана, с теми правками, которые требовала Россия еще в четверг, Американцы отказались их вносить, Россия НАЛОЖИЛА право ВЕТО, и начоала ровнять с землей всех: террористов, оппозицию, частные военные компании, НАТОвских советников в Восточной Гуте. И кто бы мог подумать, сегодня правки в резолюцию все же внесли, и приняли единогласно решение о прекращение огня. При этом Россия, предупредила, что всякое нарушение этой резолюции, будет жестко пресекаться. Уверен намекая на возможное повторение событий произошедших на выходных.
Сейчас многие кричат, что в Сирии находится всего 2 истребителя СУ-57, но на самом деле их 4ре, и они оснащены сверхсовременными ракетами Х-50. Путин точно знал, где их применить, и какие участки бомбить, знал где сидит каждая зараза. А теперь летят гробы в США, ЕС и другие страны. И не верьте Западным СМИ, нет оснований им верить, они думают что мы наивные и верим, в то что какие то абрэки пустыни, могут так долго сопротивляться еще и с таким оружием, сами сделали епт?! А недавняя бомбежка невидимым для радаров американским F-22, в ходе которой пострадали наши военные, Сирийские и Иранские при пересечение реки Ефврат. Американцы первые начали, в ответ получили СУ-57 который превосходит F-22 и тоже невидимы для радаров, наши сушки окрестили убийцами F-22/
Это стандартная военная операция, типа котлов на Украине. Взяли в полное окружение город,наполненные Западными наемниками, отключили все виды связи, и зажарили их всех. А кто чудом уцелел, на данный момент сдался.
Вот таких действий мы давно ждем, когда Россия не заглядывает в рот Западу, и не ждет его одобрений, теперь все будет или так как говорим мы, или все равно так как говорим мы! Что и продемонстрировала Россия. Ура!
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главное, уничтожить врага в чужом небе.
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Сирия по большому счёту превратилась в полигон между НАТО и Россией! Там идёт война за владение миром! Да НАТО уже получило задачу на полное уничтожение России и русского народа. Дошло да же до абсурда НАТО прикрывает ИГИЛ и алькаиду от ВКС РФ. Израиль ИГИЛ поставляет новейшее оружие, казалось бы бред собачий евреи спонсируют исламских отмороженных террористов. Но ИГИЛ это удивительная организация, она не убила ни одного противника ислама, а резала как скот именно мусульман. Так что лучше война там , чем в самой России!
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только бы на-земную операцию на Украине Путин не допустил,это, ведь, фактически, гражданская война(((
Если на-земная, тогда десант на Аляску высаживать надо, как вариант (хотя де-юро , тоже наша земля)
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Просто бред сивой кобылы в лунную ночь.
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Аксиомы Ирбиса безупречны, он просто шедеврально толкует риторические тексты. По нашему скудоумию мы то сами не можем понять какую же задачу получило НАТО. Хоть он нам объясняет капитан Очевидность
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А готова ли Дельфина Морская отдать свое тело морским котикам на Аляске или пусть мальчики воюют?
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тело? хм…тело я мужу отдаю, а за Родину жизнь отдам, если потребуется. В числе этих мальчиков и с моей семьи тоже воины есть. А с Вашей?
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Пол Крэг Робертс намекал на сверхтерпеливость России https://pandoraopen.ru/2018-02-27/rossiya-zrya-ignoriruet-oskorbleniya-ozhidaya-milosti-ot-ssha/ Но всему своё время.