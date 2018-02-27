Россия зря игнорирует оскорбления, ожидая милости от США

Актом безумной эскалации провокаций против России Вашингтон произвел список из 210 высших российских правительственных чиновников и важных бизнесменов, которых называют «гангстерами», «членами путинской банды», «угрозой», «людьми, заслуживающими санкций» или как там еще западные пресститутки объявляли этот список. Этот абсурдный список включает премьер-министра России, министра иностранных дел, министра обороны, руководителей «Газпрома», «Роснефти» и банка «Россия». Другими словами, дается понять, что все политическое и предпринимательское руководство России коррумпировано.

Но русские, кажется, не понимают, с какой целью создан список. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что власти рассматривают этот список как попытку вмешательства в выборы президента России. Нет никаких сомнений в том, что Вашингтону хотелось бы снизить поддержку Путина обществом, чтобы Вашингтон мог использовать финансируемые Западом НКО, действующие в России, для изображения американских марионеток в качестве подлинных голосов России. Однако, маловероятно, чтобы русский народ был настолько глуп, чтобы попасться на такой трюк.

Перед Вашингтонским списком стоят три цели:

1. Дискредитировать дипломатическую активность России, представив высшие российские эшелоны в качестве гангстеров.

2. Выставить Россию в качестве военной угрозы в свете смехотворных заявлений британского министра обороны Гэвина Уильямсона 26 января о том, что в Британии Россия намерена «порвать инфраструктуру, по-настоящему причинив смерть тысячам и тысячам, и тысячам людей» и породить «в стране тотальный хаос».

3. Переключить внимание американцев и европейцев с предстоящего опубликования доклада Комитета по разведке палаты представителей, в котором доказывается, что скандал Russiagate является заговором между ФБР, обамовским департаментом юстиции и Национальным комитетом Демократической партии — заговором против президента Трампа. «Российский список» Вашингтона даст пресституткам возможность говорить о чем-то еще — вместо государственной измены, совершенной против президента Соединенных Штатов. Не ожидайте услышать от этих пресституток ничего, кроме того, что доклад Комитета по разведке Палаты представителей является попыткой увести Трампа от ответственности.

Вполне вероятно, что у этого списка существует еще и четвёртая цель. Того, чтобы на Россию оказал давление Вашингтон, хочет Израиль — потому, что до настоящего момента Россия не давала Израилю возможности использовать вооруженные силы США для того, чтобы создать в Сирии и в Иране такой же хаос, какой был создан в Ираке и в Ливии. Израиль хочет дестабилизировать Сирию и Иран потому, что те поддерживают Хезболлу, а это не позволяет Израилю оккупировать водные источники в южном Ливане. Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, в котором содержится требование о составлении этого списка, был принят в Палате представителей и сенате 517 голосами против 5. Обычно такое (почти) единодушное голосование по внешнеполитическому вопросу бывает связано с требованием израильского лобби.

РОССИЙСКИМ ВЛАСТЯМ И РОССИЙСКОМУ НАРОДУ НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ, ЧТО ВАШИНГТОН СЧИТАЕТ РОССИЮ УГРОЗОЙ ПОТОМУ, ЧТО РОССИЯ НЕ НАХОДИТСЯ ПОД ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ ВАШИНГТОНА.

Внешнюю политику США контролируют сионистские неоконсерваторы. Их идеология — это идеология мирового господства. Они дипломатией не пользуются. Они полагаются на дезинформацию, угрозы и насилие. Поэтому и не существует никакой американской дипломатической линии, с которой могли бы взаимодействовать Путин и Лавров.

Путин, будучи ответственным политическим лидером великой державы, не отвечает провокацией на провокацию. Он игнорирует оскорбления и продолжает ждать, что Запад придет в чувство. Но что если Запад в чувство не придет?

Чтобы Запад пришел в чувство, ему нужно целиком свергнуть сионистов-неоконсерваторов и/или развалить НАТО. Чтобы свергнуть неоконсерваторов, необходимо наличие конкурентного голоса во внешней политике. Этот голос очень слаб, поскольку его глушат СМИ, «исследовательские организации» и университеты. Чтобы развалить НАТО, необходимо, чтобы европейские политики отказались от подачек из Вашингтона и от тех продвижений по карьерной лестнице, которые обеспечиваются Вашингтоном.

В тот момент, когда я пишу эти строки, Атлантический совет* собирает своих членов и журналистов на дискуссию с членами Атлантического совета экс-послом Дэниэлом Фридом и Андерсом Ослундом. Атлантический совет — это неоконсервативное пропагандистское агентство. А цель «дискуссии» — как еще больше подорвать американо-российские отношения.

Российские власти стоят перед сложной ситуацией. Внешняя политика США, а, таким образом, и всего западного мира, контролируется неоконсерваторами, которые твердо намерены выставлять Россию в самом угрожающем свете. Дипломатическими усилиями Россия неспособна сделать ничего, чтобы изменить это. Россия не отвечает на провокации и ведет себя ответственно. Но, в итоге она поощряет Вашингтон ко все большим провокациям. В какой-то момент пассивность России может убедить неоконсерваторов в том, что они могут успешно атаковать Россию. Либо — постоянные провокации могут убедить Россию в том, что страна выбрана в качестве мишени. А это побудит Россию к превентивным действиям.

ВЕСЬ МИР ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ УГРОЗУ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ, КОТОРАЯ ПРИСУЩА ПОЛИТИКЕ ВАШИНГТОНА ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ.

И каждый человек в мире должен понимать, что единственная угроза, которую представляет Россия, — это угроза унилатерализму** Вашингтона.

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Автор: — Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Оригинал статьи. Перевод Сергея Духанова.

* Atlantic Council («Атлантический совет») — американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО. Был основан в 1961 году с целью «поддержания и усиления сотрудничества между США и Европой, начавшегося после Второй мировой войны». В первые годы существования упор в работе был сделан на решении экономических вопросов, связанных с развитием торговли между США и Европой. Меньше внимания уделялось остальному миру. В дальнейшем Atlantic Council расширил деятельность за пределами Европы и США. Сегодня он управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, занятыми вопросами международной безопасности и глобального экономического развития. Центр имеет штаб-квартиру в Вашингтоне.

** Унилатерализм (неологизм) — любая доктрина или повестка дня, поддерживающая одностороннее действие, игнорирующее интересы других сторон.