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Запад, не ведая того, сыграл на руку России

17:12. 26 февраля 2018 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:

Запад, выводивший с 90-х годов миллиарды долларов из России, всего за месяц реализовал то, что российское правительство пыталась осуществить последние три года. Речь о так называемой деофшоризации. Конечно, общий объем возвращаемых средств пока невелик, но сам факт того, что он оказался в разы больше, чем в прошлом году, придает уверенности.
Эти события происходят на фоне угрозы применения второго пакета американских санкций, который предусматривает введение персональных ограничений в отношении целого ряда бизнесменов и политиков России.
Опасаясь за дальнейшую судьбу своих капиталов, "толстосумы" ринулись переводить средства на российские счета. Более того, часть денег вкладывается в облигации федерального займа РФ, что дает нашему правительству дополнительное "пространство для маневра".
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