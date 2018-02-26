Запад, не ведая того, сыграл на руку России

Запад, выводивший с 90-х годов миллиарды долларов из России, всего за месяц реализовал то, что российское правительство пыталась осуществить последние три года. Речь о так называемой деофшоризации. Конечно, общий объем возвращаемых средств пока невелик, но сам факт того, что он оказался в разы больше, чем в прошлом году, придает уверенности.

Эти события происходят на фоне угрозы применения второго пакета американских санкций, который предусматривает введение персональных ограничений в отношении целого ряда бизнесменов и политиков России.

Опасаясь за дальнейшую судьбу своих капиталов, "толстосумы" ринулись переводить средства на российские счета. Более того, часть денег вкладывается в облигации федерального займа РФ, что дает нашему правительству дополнительное "пространство для маневра".