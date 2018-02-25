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Давайте поговорим… про День Велеса

16:51. 25 февраля 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Автор-сказитель – Светозар (Игорь Яцков)

В предверии праздника Бога Велеса в гостях на ботике боцмана северного флота Василия Васильевича, матрос Балтийского флота, певец и композитор, славяновед Светозар расскажет нам об этом празднике, об этом событии.

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Источник: www.youtube.com

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