Наше интересное прошлое, о котором мы незнаем

Помню в своё время учёные будоражили умы и нашу фантазию “есть ли разумная жизнь на других планетах и если есть, любопытно, какие у них технологии?” И действительно – у них должны быть наверняка разнящиеся от наших причудливые механизмы. И чтоб пофантазировать, тут приходится забыть все, что знаешь.

Вот также само нужно сделать и когда рассматриваешь такую вещь, как “прошлое” – забыть абсолютно всё то, что в нас закладывали академии наук, отнимая наше детство, в замен давая Миру кучу высококвалифицированных продавцов капусты и дипломированных таксистов.



Чтоб увидеть интригующие ответвления механизмов, основных на ином мышление, не обязательно бороздить космические просторы. Для этого достаточно посмотреть хотя бы на сто лет назад. То есть во времена, как нам с младу разжевывали, царей и рабовладельческого строя, когда немытые мужи сумерки сторожевые ощупывали лаем, вспоминая дневную порцию плетей, которую для скорости бытовых хлопот, а порой и для личного удовольствия, выписывают толстопузые бояре. Темное было время, жаждущее, чтоб на гнев Зевса снизошел античный герой с первой лампочкой Ильича. Ведь не было ничего… ну кроме, конечно, фотоаппаратов,технологии которых мы унаследовали от времен злых царей, которыми фотографировали от такие вот мосты:







Киев, цепной мост сфотографированный аж 1855 году. Что на это счет нам рассказывают академия наук, СМИ и Википедия вместе взятые? Что только через год, после этого снимка, изобрели способ как плавить железо и качественную сталь еще не научились получать. В общем полными дикарями были. И чтоб таковыми и оставались, в 1918 году большевики начали реквизировать у населения фотоаппараты, фонографии и пленки, как предмет роскоши. А то в самом деле, холопы обнаглели, бегают веками с видеокамерами и поларойдами, пытаясь увековечить то, что ни к лицу порядочной “истории”.



Любой “грамотный” должен знать, любой “образованный”, любой “воспитанный” до полного автоматизма, что мы самые самые и самее нас самых не смогла быть ни одна цивилизация. А кто этому возразит, тех надо, по всем законам диплома, расстреливать матерным текстом или перенудить однотипными и узнаваемым рефлексами. И дабы не огорчить данных человекозаменителей, наверное проще нижнюю фотографию подписать “соревнуются попы в технологичных аспектах строительства церквей”:







И в этом будет доля правды. Это “промышленные выставки”, которые проводились по-всему Миру с 1800-тых годов и до, кхе-кхе, того же большевицкого 1917 года. После этого прекратились. Причем как у нас, так и во всем Мире именно после этого года.







Данные церквушки, это ничто иное, как механизмы по добыванию халявного электричества, что не очень любят в бесовском банкирстве, что после 17-го мало того, что прекратили выставки, но и ярмарки снесли по фундамент, дабы не осталось и воспоминания.







А добывающие электричество станции, назвали ничем иным, как “божьим домом”. Хорошо хоть не грибницей фараонов, как называют другие технологичные строения прошлого. А Вы думали почему приказ сверху был от паразитов, чтоб с 17-го года уничтожить большинство “церквей”? Ведь “церкви с паствой” в современном понимание их – глобалистам больше выгодны, нежели наоборот. Да потому что благодаря им был свет в домах и разъезжал по всюду транспорт, не нуждаясь ни в заправках, ни в подзарядках, а значит народ был менее зависимым, нежели сегодня мы, погрязшие в капиталистических реалиях. Но о этом чуть ниже.







Обратите внимание на шикарное здание Н.Новгорода, где проводились ежегодные ярмарки до революции. Что с ним? Снесли. Церковь же. Для большевиков того времени, всё, что связано с высокими технологиями “пережитков буржуазии”, попадало под графу “религия” или “предмет роскоши”, ну или ближайшая их методика звучавшая во времен Горбачев “разруха”, дескать все мощнейшие заводы, громадное кораблестроение и многое другое попросту устарело, как вложили в умы людей что тогда при развале планетарной Руси, что во времена развала Союза.







Удивительно, столько на этих выставках электрических башен “Коли Теслы”, разных видов, с разными доработками, разными мощностями, по разным городам всего Мира, от разных авторов… но каждый информационный рот в три голоса шестипалой возней говорит лишь об одном человеке.







Запомните эти столбики. Мы к ним ещё вернемся в этой статье. Да и если Вы изучаете прошлое, то их теперь будете встречать постоянно в разных видах, разных стилях, от разных изобретателей.

____________________________________________________________________



ГЛАВА ВТОРАЯ. 1500-ТЫЕ ГОДА ПРЕВОСХОДЯТ НАС В КАЧЕСТВЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ.







В Испании в 18 км от Аликанте существует одно старое водохранилище. Как и положено сделана дамба под называнием – Тиби. Все бы ни чего если не дата и масштаб постройки.







Первый камень для постройки был заложен в 1580 году. А через 14 лет строительство дамбы было завершено, т.е. в 1594 году. Сама дамба имеет высоту в 41 метр. и ширину имеет местам до 33,70 метра. Плюс к этому имеет форму арки в сторону воды. Ну и конечно сливная система если вдруг водички будет больше чем нужно. Можно сказать, что очень продуктивно, практично и умно подошли испанцы к постройке этой дамбы.







Надеюсь по фотографиям смогли представить масштаб застройки. В наше время если нужно построить примерно вот такую дамбу, то трудится целый институт. чтобы все рассчитать.Плюс дополнительные отделы других институтов. Куча бумаги, куча расчетов, много времени и т.д. и т.п. Здесь я привел пример, что на постройку такой дамбы требуется куча очень образованных людей при чем не со школьным образованием в нашем понимании. Какие ни какие, а знания нужны. Просто так на дурака или король велел построить здесь не прокатит. Уж больно долго стоит эта дамба. 400 лет. Это Вам не Саянно-Шушенская ГЭС.







Есть очень одна примечательная деталь. Огромное количество дамб построенных с 1900 года по всему миру имеют одну проблему. ОНИ ВСЕ РАЗВАЛИВАЮТСЯ И ТРЕСКАЮТСЯ. И многие даже не имеют и 100 лет. А над постройкой этих дамб, как я говорил ранее, работали институты. И всегда власти той или иной страны находят кучу отмазок почему так получилось. Вот и получается. Или все мы по всему миру халтурщики или у нас еще не хватает знаний, чтобы построить дамбу.







По превосходящему качеству прошлого, приведу еще пару примеров.







Это царская кладка в подземельях Саратова. Слева круглый был проход, но его заложили современной кладкой. Как говорится – по факту, царский кирпич выглядит будто каменщики выкладывали недавно, а современный весь рассыпался, будто ему лет пятьсот.







“Крепость” Пиллау. Искусственный остров с искусственными каналами. Километровые кирпичные кладки без каких либо погрешностей. Толщина стен в некоторых местах до двух метров. Её не смогли разрушить ни Первой Мировой, ни Второй. Сколько нужно было кирпичных заводов иметь? Сколько бетонных? Сколько мастеров по кладке? Какие приспособления для меток? Понятно, что всё было в момент строительства выше нас на уровень в раз десять.







Что нам рассказывают о этой прочности? По всему Миру байка одна “строили немцы именно в войну, когда им заняться больше было нечем, добавляя желтки яиц, от того настолько крепкие, что при сносе электрических станций, называемых церквями, ломались тросы”. Но Вы же видите снимки – ПРИЧЕМ ТУТ ЯЙЦА? Видно же, что цементный раствор заводского производства. Или Испанскую дамбу Тиби тоже немцы яйцами забросали, что она держатся 500 лет и до сих пор крепче современных? Ну ладно, пускай будет “немцы строили”, в момент боевых действий, да еще сверх-вечно настолько, что местные не умел… а по официальной “истории” всё сооружения по Миру строили именно агрессоры. Пускай даже же среди каждого солдата Германии был профессиональный каменщик, который ехал воевать против нас и пару мешочков цемента из Германии и пару поддонов заводских кирпичей вез с собою. А яйца “немцы” где брали??? Тоже в лотках с собой везли? Или бегали по “оккупированным” деревням с автоматами “отдавай курва руСкая свои яйца, ибо мы ужасный поступок хотим совершить на Вашей земле, построить прочнейшие сооружения”? Это же настолько долбанутая версия на всю голову, а мы так в нее в момент и уверовали!



На счет погрешности, смотрите со “спутниковых” снимков:







Уже молчу о более масштабных архитекторах в форме звезды:







От просмотра этой масштабной точности, Ваши мозги не закипают? Как это можно было ЦЕЛЫЙ ГОРОД выстроить так точно, без так называемых “спутников”, без аэросъёмки, без развитого уровня промышленности и технологий, просто примитивным трудом “неграмотного” общества? Мы сегодня дом без косяков не строим при всей нашей хваленой “цивилизованности”, а тут примитивное общество, по заверениям официальщиков, построили так, что не прикопаешься. И это же попадаются “инженеры” и “эксперты”, естественно в кавычках, которые сотрясают дипломами, как сенбернар медалями “я спец, такое строить раз плюнуть” – такие строители видать не одной современной стройки не видели.







Вот Вам со спутника снимок Пиллау – поищите на нем берега природного происхождения.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ТЕХНОЛОГИИ НА ИНЫХ ПРИНЦИПАХ.



Это мы сегодня воспринимаем способы передвижения лишь в узком понимание двухколесного и четырехколесного принципа. Но наши предки спокойно обходились и одним колесом, что собственно Голливудом преподносится, как фантастика:







А сегодня иные деятели преподносят как инновации и технологии будущего. Нет, дорогие мои, все эти технологии из прошлого. Причем аж с 1800 годов, а может и раньше, ведь мы почти ничего не знали буквально недавно, что было сто лет назад, двести же лет еще больше туманом покрыты.







Как и в случае с первой главой, где на “промышленных выставках” была жесткая конкуренция в 1800-ых годах по приборам бесплатного электричества, тоже самое было в это же время и по механизмам с одним колесом. От лошадиных повозок:







И велосипедов:







До мотоциклов, которые спокойно развивали скорость 150 км/ч. Помните Дима Медведев назвал фильм “Люди в Черном” абсолютно документальным? Ну вот, дурочек дурачком прикидывается, а тут по сути не соврал.







После 1917-тых годов, технологии сошли на нет, попав под запрет. К примеру Ленинградский инженер Эдуард Мельников в 1970-тых годах имел моноцикл, но перемещаться на нем запрещено было РАБотниками ГАИ. Единственное, что разрешили, это кататься вокруг Исаакивского Собора.







Был также и машины:







И технологии с пропеллером:







ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПОЕЗДАТЫЕ ПОЕЗДА.



Пропеллерные технологи использовались не только в моноциклах и самолетах, но и в поездах.







К примеру, вот этот локомотив с пропеллером под названием Schienenzeppelin, который сконструирован в Германии ещё в довоенное время.







В движение эту огромную махину приводил 46-литровый двигатель V-12 от компании BMW, развивавший мощность до 600 лошадиных сил. С этим мощным двигателем пропеллеровоз разгонялся до рекордных на то время скоростей – порядка 225 километров в час. Только в 1953 году был побит этот рекорд скорости на железной дороге.







С технологиями моноциклов перекликаются также поезда “монорельс”. Монорельс Meigs







И вновь эти технологии тянутся с 1800-тых годов.







Такую же имеют конкуренцию, как и беЗплатное электричество. Как и мотоциклы. Та что там беЗплатное электричество и моноциклы, если в те времен проводились даже конкурсы по лучшей постройке подводной лодки. Конкурс, в котором принимали участия от обычных пахарей до “моряков” воздухоплавания. Вот Вам и времен царей, писарей, челобитных и неграмотных крестьян.







Были также на такой основе и машины.







Данный гирокар Шиловского выглядит упреком современным юристам, так как создан именно их коллегой. Ведь что современные юристы умеют, приходит хоть что-то первое на ум?







Да, многие ответят, что непрактично, ненадежно, не быстро, как зачастую это бывает. Не многие могут забыть современные в кавычках “знания”, чтоб взглянуть на Мир совсем по другому. Это во-первых. Во-вторых, технологии на иных принципах нашего прошлого по производству монорельсов и тогда уже имели широкое распространение и разностороннее применение.







И даже уместно упомянуть, что технологии отсталых веков царей







мы унаследовали и успешно используем







Просто голова кругом, какое разнообразие использовали монорельсов.







А здесь не даром монорельс круглой формы и Ваша фантазия дает правильные ответы:







монорельс передвигался не то, что по верху, но еще и ездил под землей. Вот Вам и пожалуйста, метро уже было. Мы его не изобретали, как и поезда. Обращает также на себя внимание и что на паровой тяге. Пар, который современное общество недооценивает и считает примитивным, а на самом деле, мы до этих утерянных технологий ещё не доросли.



ГЛАВА ПЯТАЯ. ТРАМВАИ.







В последних пару лет для многих уже не секрет, что ерунду о прошлом мы изучали в школе и такую же ерунду навязывал телевизор. Для многих уже не секрет, что трамваи тянутся тоже с 1800-тых годов.







Но какой вид энергии приводил их в движение?







Были паровые модели. Но на этих фотографиях паровой технологией не пахнет.







Если сказать просто, это электротрамваи. А если сказать не просто и даже очень сложно… как это воспримут некоторые… двигались они по передающему беЗпроводному электричеству. Нам же собственно часто фотографии и показывают, что их лошади тягали. Но тягали они эти трамваи немного позже, до этого трамваи ездили во всем Мире и везде по одному принципу. Но для лошадей их не делали. Какой смысл такую технологичную конструкцию делать, слишком громоздкую для лошадей, когда были повозки? Помимо этого было достаточно и паровых машин, которые по грузоперевозке даже современным дадут фору. Я уже молчу о поездах без рельс, которые уже были ж с 1830 годов.







Как к примеру в Питере, о котором Виктор Цой пел, что ему 2000 тысячи лет. Если не ошибаюсь, о том же пел и певец из “Сектор Газа”, у которого была одна из крупнейших библиотек по редким книгам в Мире.







Но ведь таскали лошади трамваи. И это факт. Как и факт, что до этого трамваи перемещались своим ходом. Как и факт, что после лошадей трамваи обратно начали ездить. Вот Вам и подтверждение, что никаких аккумуляторов, дров, угля, бензина не надо было трамваям. Они перемещались с помощью передающегося беспроводного электричества, установка которого на время вышла из строя.







А здесь что мы можем рассмотреть, как поломку чинят?







Вообще фотографии изумительные. Большинство их из 1800-тых годов. То есть не мы фотографии изобрели. И если кто-то там воспевал хвалебные, что в отличие от времен царей мы стали “цивилизованными” и изобрели цветные фотографии – можете уже сегодня прекратить этим гордится. Даже цветные фотографии были задолго до нашей “цивилизованности”.







Внутри трамвая.







Небольшой фрагмент статьи, где беру эти фотографии (ссылки на полную литературу по всей статье внизу).



Если кто-то представляет себе фрактальную геометрию, то вот она и есть в чистом виде. И подобная бахрома тут далеко не для красоты. Подобная модель крыши есть ни что иное, как видоизменённая модель главы купола православного храма, где два яблока стоят вверху, металлический материал стропил крыши образует главу, а навершие над яблоком в православной главе, которое сверху, в данном случае перенесено вниз и рассредоточено по периметру кровли. Технически очень грамотно, любые высотные работы на таких установках усложняют эксплуатацию в разы. Тот же совершенно принцип используется и в таких сооружениях:







Такая вот у нас фантастические страны, где не надо добывать нефть и вести из-за неё сражения. И были такие страны расположены на всех континентах, где была цивилизация, пока узкий круг людей не придумал гениальный способ обогащения и за несколько десятилетий успешно его не внедрил. Но это уже другая история. Но раз уж заговорили о куполах и яблоках, наверное стоит глянуть ещё кое-что.















Кто-нибудь когда-нибудь видел яблоки на куполах из стекла? Наверное нет. И лампочками его так не опутать. Как же это яблоко могло светить, как гигантская лампочка? На первом фото ещё кроме этого яркость ламп от яблока вниз плавно уменьшается, что противоречит всем законам физики. Опять фантастика. Но это всё фигня по сравнению с мировой революцией аппаратом, который мог бы получить электричество централизованно в таком объёме, как на этих иллюминациях, если там вообще он был. Скорее всего, если бы тут были лампы накаливания, мощность была бы немалой.



ГЛАВА ШЕСТАЯ.



В 1856 году аппарат Казелли мог считывать графическое изображение, текст и передавать на большие расстояния. А это уже свидетельство того, что ранее были факсы, принтеры, телевидение в нашем понимание. Любопытно также, что Джованни Каселли был простым священником. Попросите нашего попа, чтоб он не с нуля изобрел сканер и принтер, а хотя бы по современным чертежам – не смогут. Потому что уровень развитости и недоразвитости нашего поколения и прошлого, значительно отличается, раз священники создавали в прошлом сканеры, пахари подводные лодки, юристы моноавтомобили – Вы хоть представляете насколько система нынешнего образования для детей примитивная?







По официальным версиям: “Казелли изготовил прототип своего аппарата в 1856 году и продемонстрировал его способности в присутствии Леопольда II, герцога Тосканского. Герцог был настолько впечатлен изобретением Казелли, что предложил ученому финансировать его эксперименты”.







Однако есть достаточно уцелевших источников, что “телеграфом” пользовались ещё в 1700-тых годах. Лесаж в 1774 году построил в Женеве электростатический телеграф. В 1798 году испанский изобретатель Франциско де Сальва создал собственную конструкцию электростатического телеграфа. Позднее, в 1809 году немецкий учёный Самуил Томас Земмеринг построил и испытал электрохимический телеграф на пузырьках газа.



Уильям Кук и Чарльз Уэтстоун в 1837 г. запустили в коммерческое использование свой аппарат. Еще одн модель фксабыла выпущена шотландцем Александром Бейном в 1843 г.







За то нам всегда скромный на пояснения втюхивают текст: “история создания осветительных ламп накаливания началась в далёком 1809 г., когда англичанин Деларю изготовил первую лампу с нитью накаливания из платины. Затем на некоторое время об этом изобретении забыли”…



Данеужели одни словом. А платиновую нить каким способом добыл? Всегда говорил – о возможностях того или иного века можно судить даже по обычному болтику с резьбой или проволочке. Пускай те, кто говорит что кузнецы кувалдами выстукивали, сами попробуют создавать мелкие детали таким фантастическим способом, а реальность была такова:







ГЛАВА СЕДЬМАЯ. А ЧТО МЫ ВСЁ О КОЛЕСНОМ ТРАНСПОРТЕ, ДА О КОЛЕСНОМ?



В самом деле, наши предки помимо иного видения колесного транспорта, еще использовали и ходячие в прямом смысле этого слова. К примеру:







Данную мотолошадь официальная объясняет легко “на них ходили, чтоб научится на мотоцикле ездить”. Кто хочет этим объяснением успокоится, Ваше дело. А я предлагаю и этот агрегат оценить:







Как говорится, нет дыма без огня.







Пушка может быть и тяжелая, но есть и потяжелее ходячие агригаты, как к примеру экскаватор Big Muskie







Этот гигант весит 13 с половиной тысяч тон.







Главная особенность – экскаватор был шагающего типа.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПОДЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ.







Данные фотографии из фильма “Секретная служба KingsМАН”. Эпизод на 28 минуте, на котором изображен подземный пневмотранспорт, который отнюдь не является фантазией режиссера. Данным транспортом действительно пользовались в эпохе “рабовладельческий царей”.







Не буду писать обширную главу, о подобном транспорте можете почитать у девушки под псевдонимом cat_779, ссылка внизу, этот труд действительно стоит внимание. Или просмотреть фильм у Юры Шатохина, снятый по материалам статьи. Я лишь добавлю к этому материалу, что подобный транспорт был и у нас. Письменных свидетельств конечно я не видел равноценных, которые есть на Западе, а вот туннели эти под каждым нашим городом:







Размеры как раз как в фильме KingsМАН. Так что в фильме спокойно могли обойтись и без монтаж и графики, а снять реальный траанспорт, не тратя денег на декорации.







А нам что рассказывают про эту мастерскую кладку “труб”, тянущуюся через большинство наших древних городов, а может даже и из области в область, не сбиваясь в размерах ни на миллиметр? Что для канализации? Конечно в это можно верить! Вот делать нечего было во-временн царей так изощрятся всего лишь для канализации! Мы сегодня плитами кое-как нахалтурим, набросаем, при всей нашей сверх-развитости, а вот во временна царей обязательно решили сделать шедевральную канализацию? Смех и только.







И вновь, что на себя обращает внимание? Масштаб изготовленных заводских кирпичей. Масштаб изготовления цемента. Масштаб высококвалифицированных строителей. Вот где люди кассу поднимали, приехав пошабашить.







Вот видите – следы остались… документы где? У нас под ногами кучу разновидных метро времен царей, а информации о них в широком доступе почему-то не сыскать.







ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ.







Это изображение зафиксировано в 1900-тых годах. На заднем плане мы видим поезд, который не на паровой тяге, не на бензинной, а именно на электричестве. И уверяю Вас, электричество идет не от аккумулятора, а именно беспроводное. Но речь тут не о нем, так как он меркнет в сравнение с тем, что на переднем плане.







Это движущийся электрический тротуар. Такой же был зафиксирован и в Чикаго в 1893 году. Тротуар проходил по всей выставке, был длиной 3.5 км, имел 9 станций.







Справа мы видим шикарное здание “промышленной Ярмарки”, вокруг которой шла электрическая дорога. Такие же были у нас. Попробуйте эти здания найти сегодня.







А теперь обратите внимание на эти столбики. Они не для красоты. И не только для того, чтоб браться рукой, когда шагаешь на электрическую дорожку. Именно благодаря этим столбикам и движется эта дорога. Везде эти столбики были, разных видов, разных изобретений, от разных людей, но их почему-то приписывают лишь к имени одного человека – Коли Теслы.