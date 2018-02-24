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Борис Юлин про рабство

15:44. 24 февраля 2018 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

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Хронометраж:
0:12 О восстаниях рабов до Спартака.
13:07 Про движение багаудов.
21:44 Рабы и развал Римской империи, рабство в США.
31:45 К чему приводили восстания рабов.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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