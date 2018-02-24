Борис Юлин про рабство
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Хронометраж:
0:12 О восстаниях рабов до Спартака.
13:07 Про движение багаудов.
21:44 Рабы и развал Римской империи, рабство в США.
31:45 К чему приводили восстания рабов.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com