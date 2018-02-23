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Земское Видение – Галина Никитуха о Местном Самоуправлении. Часть1

11:24. 23 февраля 2018 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

Земское Видение
“Галина Никитуха о Местном Самоуправлении”
Часть 1

На вопросы парня с севера Руси отвечает глава Местного Самоуправления Челябинской области Галина Никитуха сумевшая зарегистрировать Муниципальное Казенное Учреждение от имени Народа – источника власти и носителя суверенитета.
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Источник: www.youtube.com

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