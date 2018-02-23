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Победа рождается из правильного осознания

18:45. 23 февраля 2018 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

С днём защитника Отечества!

Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов поздравляет с праздником защитников Отечества. 

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Книги Внутреннего Предиктора СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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