Отлунье мысли по вине

Как вы понимаете на любую комиссию у русского ученого найдется болт с хитрым нарезом: сейчас статью делят на 5 частей и публикуют частями.

"Правила разработаны Комиссией ИЯИ РАН по ПРНД в соответствии с Приложением 2 к приказу Минобрнауки, Минздравсоцразвития и РАН от 3 ноября 2006 года № 273. Приняты решением Учёного совета ИЯИ РАН от 22 февраля 2007 года. Внесены изменения решениями Учёного совета ИЯИ РАН от 22 февраля 2009 года и 27 ноября 2012 года".

Имена, как всегда узнать сложно, но организации идиотов утаить не удается. Вот чем хороша бюрократия – все записывает.

Нет, я не против академий, я против болванов там окопавшихся и мешающих настоящему ученому люду заниматься своим прямым делом. Шутка ли, установление плана написания статей согласно ПРНД – показатель результативности научной деятельности учёного. Там такая бюрократия разведена вокруг этого показателя, что просто диву даешься и хочешь узнать имена дурней это создавших.

Читаешь иногда наших ученых и диву даешься, насколько глупы . А ведь слушают их, ссылаются на них и талдычат детей наших чужой глупостью, сами родители, вместо того, чтобы самим разобраться во всей этой сорочьей трескотне, именуемой академической наукой. В ней самой науки не более, чем в любом ток-шоу – все больше пересказы несусветной блажи чиновников научных организаций, увешанных всяческими наградами и облеченными доверием.



Вы не поверите, на за непонятными читателю сокращениями стоят очень солидные организации, занимающиеся хрен знает чем, вместо своей непосредственной работы. Так, например Комиссия ИЯИ РАН по ПРНД рождена в недрах Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук.



Какое отношение ядерщики имеют к бухгалтерии и нормирование труда ученых, что собственно и определяет ПРНД, мне установить не удалось, как и найти авторов этого мозгового поноса, но для людей неискушенных замечу – ядерная физика, нормировщики и бухгалтерия, это как Жириновский, Зюганов и Новодворская в одних трусах. Причем с кормящей япона-матерью Хакамадой.

Я конечно допускаю, что в ИЯЕ РАН действует некая бухгалтерия и даже есть экономисты, изучившие клокотание ядерных сил у кассы в день получки. Однако, связать их с биологами или философами, с математиками или искусствоведами не решаюсь, поскольку знаком с законами психологии, утверждающей, что шизофрения (схизо-френия правильно) начинается именно тогда, когда люди берутся не за свое дело.

Вот жил себе в мире клерк венского патентного бюро, который решил потихоньку тырить знания иных ученых и выдавать их за свои. Написал много статей и заработал "пэрээнду" немалую, стал известен, а далее и знаменит. Бухгалтера выднинули его в гении физики и пошел гулять по миру мэм, под именем Альберт Эйнштейн.

"Хотя наши умы еще не способны полностью понять все чудеса окружающего мира, попытка сделать это приближает нас к Богу, и чем больше мы узнаем о Вселенной, тем ближе мы становимся к ней"

(А.Эйнштейн)

Читая этого проходимца от науки, постоянно натыкаешься на его рассуждения о Вселенной. А понимает ли он, что такое Вселенная и чем она отличается от Мироздания? Скорее всего нет.

Вы никогда не задумывались, на каком языке говорил Эйнштейн, если иврит еще не введен, поскольку нет при жизни Альберта государства Израиль? Он свободно владел английским, немецким и французским. Однажды журналисты спросили, на каком языке он думает. Эйнштейн ответил: "А я думаю не на языке". Неужели на идише?

Будучи ребенком, Эйнштейн очень редко говорил. Когда он говорил, то делал это очень медленно, пытаясь составить целые предложения у себя в голове и бормоча их себе под нос, пока не смог правильно произнести их вслух, и так где-то до 9-ти лет. Родители Эйнштейна боялись, что он был умственно отсталым. Это не совсем так. Отклонения у Альберта состояли в том, что в его голове возникали не слова, а жесты. Он думал жестами, переводя их в образы, а образы в слова. Эйнштейн чисто визуальное существо, которое видит в своей голове жесты, образы и печатные слова.

Программисты могут временно осознавать свои мысли на языке программирования, композиторы могут временно думать в музыкальных нотах. Эйнштейн думал постоянно в жестах и буквах. Отсюда и вся его терминология. Этот образ мышления выглядит примерно так: на столе рассыпаны буквы и руки их собирают в слова. Большой палец вверх – хорошо! Он же вниз – плохо. И так далее. То есть он требовал постоянной визуализации того, о чем он думал. Представить космос он мог только на бумаге, а потому его мышление двухмерное и плоскостное. Именно поэтому он просто физически не смог понять теорию поля Нильса Бора.

Что такое по мнению Эйнштейна Вселенная?

Излагая свою модель Вселенной, Эйнштейн писал: «Самое важное из всего, что вам известно из опыта о распределении материи, заклю­чается в том, что относительные скорости звезд очень малы по сравнению со скоростью света. Поэтому я по­лагаю, что на первых порах в основу наших рассужде­ний можно положить следующее приближенное допуще­ние: имеется координатная система, относительно кото­рой материю можно рассматривать находящейся в течение продолжительного времени в покое».

Вот оно – система координат, для легализации которой требовалось сделать Вселенную стационарной, ведь иначе он мыслить просто не мог. И он остановил мир сделав его стационарным. Так, в уравнениях тяготения Эйнштейна появилась космологическая постоянная, описывающая силы оттал­кивания вакуума. Но при этом сразу оговорил – силы отталкивания, если они, конечно, существуют в природе, можно было бы обнаружить в достаточно точных лабораторных опытах. Однако малость величины делает задачу ее лабораторного обнаружения совершенно безнадежной.

И это наука?! Отталкивание есть, но его возможно не существует в природе. Бред!

Откуда Эйнштейн взял понятие отталкивания? Да это не правильно осознанное и неграмотно усвоенное ПРИТАЛКИВАНИЕ, открытое еще Ломоносовым. Вот только Михайло Василич был человеком нормального развития и самородком, в то время, как Эйнштейн был психически нездоровым человеком и жуликом.

Ломоносов в своем докладе в 1758 году «Об отношении количества материи и веса» сделал вывод: «Тяжесть тел не пропорциональна количеству вещества». Он видел погрешности Ньютона и других физиков («circulus»), «когда они хотят доказать, что тяжесть тел пропорциональна количеству вещества». Масса и вес разные вещи.

По Альберту косми­ческая сила отталкивания универсальна: она зависит не от мас­сы тел, а только от расстояния, их разделяющего. Уско­рение, которое эта сила сообщает любым телам, разне­сенным на расстояние, должно быть пропорционально расстоянию.

Видите объемность мышления Ломоносова и убогость плоскостного понимания Эйнштейна? Все просто – Альберт прекрасно анализировал то, что написано было до него и на основании чужих мыслей методом исключения выдавал приемлемый результат. То есть он ничего не создавал, а систематизировал, поскольку не обладал творческим началом. Он работал, как АСУ (автоматическая система управления) выбирающая лучший вариант из множества иных, уже известных. Даже украденная им формула Е=МС(2) у его первой сербской жены Милевы Марич, привела его к ошибочным выводам теории относительности, никем и никогда не доказанной.

Так что же такое Вселенная, если думать по-русски? Селена это Луна, Вселенная это Вселунная. А Луна, как известно лунит или создает отлунье.

Есть такое древнее и забытое слово оклунок (уклунок) употребляется на юге России, в частности в Курской области и на Кубани, и имеет три значения:

круглая кладь соломы или сена;

неполный мешок или узел;

крайне глупый человек – идиот, тупица, придурок.

Как видите, все значения сводятся к пониманию того, что они не полные или полупустые. То есть лунная это полупустая. А влунная это эхо или отголосок, отзвук.

"В начале было Слово и Слово было у Бога и Слово был Бог".

То есть Вселенная это то, что существует в эхе – физическом явлении, заключающемся в принятии наблюдателем отраженной от препятствий волны (электромагнитной, звуковой и др.) Звуковое эхо — отраженный звук.

Материя отражает звук.

"Когда человек узнает, что движет звездами, тогда Сфинкс засмеется, и род людской прервется"

(Надпись на стенах Абу Симбела)

Свидетельства со стен Абу Симбела заслуживают очень пристального внимания. Распятие императора Византии Андроника Комнина (на Руси он князь Андрей Боголюбский – Исус Христос) произошло в 1185 году. Мария Богородица умерла позже в 1186 году в Крыму в Чуфут Кале (миниатюра «Под сенью орла и караулом фельдмаршала»).

Оба тела были захоронены в Египте на старом имперском кладбище Ветхого Рима. Случилось это в 12 веке и сначала тела находились в прото-Абу-Симбеле. Но примерно через 36 лет, в 1221 году их оттуда забрали и перезахоронили на Олимпе. На месте же прото-Абу-Симбела возвели монументальный храм-памятник, известный ныне, как Абу-Симбел.



Этот памятник многократно отразился во многих сказаниях народов мира. Наиболее популярный Абу-Симбел известен, как Шамбала.

Египетский сфинкс это христианский херувим, он же страж рая. Пророк Иезекииль описывает херувимов, явившихся ему в видении храма, так:

«… сделаны были херувимы и пальмы; пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, с другой стороны к пальме – лицо львиное…» (Иез 41, 18-19)

Что такое два лица херувима? Это трагик и комик. Закон единства

и борьбы противоположностей. Лицо человеческое это трагедия изгнания из рая, лицо льва – улыбающееся – возврат в рай.

Трагик и комик



То есть, на стенах Абу-Симбела написано, что человек узнает, что движет звездами, а херувим рассмеется и род трагика прекратит свое существование. Но останется комик, то есть счастливый и улыбающийся человек, которому и рассмеется херувим.

Посмотрите-ка вот на эту интересную таблицу:

Таблица имен Бога



При переводе «Нового Завета» с русского на греческий была совершена подмена оригинального написания имени Господь на его греческий вариант КЮРИОС.

Ну, что, попробуем почитать наново имена Бога? Кюриос это Георгиос. или греческий вариант имени Георгий. Гео может читаться и как Тео, то есть два понимания: Земля и Бог.

Ранее у многих народов в ходу было зеркальное письмо, как вариант скорописи и тайнописи, поскольку считалось, что Сатана и плохие люди не смогут понять такие надписи. У тайнописи были свои правила, сохранящие преемственность между прямым и тайнописным текстом. Нечто подобное есть и сейчас у шифровщиков и дешифровщиков

Читаем Господь Исус Христос в понимании зеркального письма и тайнописи. Господь-Куриос это Исус-Георгий. Церковная формула "Господь наш Иисус" означает Георгий – Бог Земли, поскольку Исус в обратном прочтении Сущий. Имя Бога – Георгий – Юрий – Юрода – Правда.

БОГ ЗЕМЛИ ГЕОРГИЙ ЭТО ПРАВДА.

Исусий одно из имен Христа и при замене С на Щ он Ищущий. В английском языке слово КЮРИОС – CURIOUS означает ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ = ЛЮБОВЬ + СОЗНАНИЕ. Даже марсоход такой есть, правда я сомневаюсь что Куриосити на Марсе ползает.

Пс.104:4 ИЩИТЕ Господа и силы Его, ИЩИТЕ лица Его всегда.

Вот она Правда и Бог Земли Русской – Земли Живой. Надо быть не верующим в Бога, а ищущим Бога, надо не верить в Бога, а верить Богу.

Предвечный и Сущий Бог

Давайте заглянем в "Палею толковую на жидовина сказанную":

"Превечный Бог, безначальный и бесконечный, будучи Богом СИЛ, сначала сотворил огненных духов – своими ангелами и слугами".

То есть древняя книга четко говорит, что Превечный Бог есть Бог сил.

Самое время ввести еще одну формулу, мало вспоминаемую сегодня:

"Знание – сила". Бог сил это Бог знаний, а уж от знаний идут знамения, знамя.

Знаменосец это копьеносец или победоносец, где победа это пробода или то же самое копье. Георгий Победоносец это Георгий Копьеносец проткнувший ложь в виде вьющегося под копытами змея. Колющая Правда. В смысле "Правда глаза колет". Но не совсем так будет правильно. Точно все звучит так: "Правда гада колет" или по-русски "Юра гажда пробдит" или "Юра каждого бдит".

Ты хоть понял, читатель, с помощью какого "инструмента" Бог все видит? С помощью правды. Правда видит правду – все нормально, солгал – уже наказан. Добро и зло это Правда и ложь. Древо познания Добра и зла это копье. Плод сорванный Евой это плод совраный Евой. То есть Ева солгала Богу и научила лгать Адама. Плод лжи это обман. Ева обманула Бога и научила Адама обманывать. Если ман это мужчина, то что такое обман? А это проб или все то же копье. То есть, Ева соврала о копье мужчины или копье Георгия.



Теперь смотри вот сюда – Троица:



Троица

Что в руках у ангелов? Правильно – Победы/копья.А что изображено на копьях? Правильно, буква Ж – Жизнь.В христианстве Бог соединён со своим творением: «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас (Ин 14:20).Я обещал своим читателям, что в конце 2019 года назову им кто такой Бог. Знакомьтесь – Жизнь.Бог потому в каждом из нас, что это жизнь. Она в Отце, она в Сыне и в каждом из нас. Жизнь это Русь, а живой это Русский. Для жизни нужна вода или по старому Богдана (Богом данная) или Бода. Жизнь не прекращается со смертью тела.Но как можно обмануть жизнь, если она Правда? Все просто: поклясться, то есть произнести некие слова, которые исказили правду. А это слова лживые или вот так лучше записать: л-Живые, р-Живые, а точнее не русские слова.Я много раз говорил, что не народы формируют язык, а язык формирует народы. Слово было раньше, чем был создан человек и на русском языке с ангелами говорил Бог задолго до появления Адама. Лживые знания это неживые знания или нерусские знания. Так какие знания у Эйнштейна, который был не в зуб ногой в русском языке?Ну, что, пришло время открыть тебе читатель еще одну тайну. В мире существует всего три копья, которые несут Правду: Русская Жизнь, Русское Знание и Русский Язык. Всевышний Бог это Правда, Бог Отец – Жизнь, которая все равно покажет Правду; Бог Сын – Знание, которое к Правде выведет и Святой Дух – Русский Язык, Живой Язык, который говорит Правду. Понимающего живой язык обмануть нельзя, потому, что это наша совесть.Русский дух это русский язык, а духовность это русскость.

Комиссар Катар



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Созданная из кости Адама его жена Ева, это женщина созданная из жидкой или зыбкой кости мужчины – из спермы, несущей наш геном, который разговаривает на русском языке. Я это пояснял в нескольких работах и здесь повторяться не буду.Весь геном мира говорит на русском языке или татарском его варианте, а скорее всего и на том и на том, поскольку у ДНК две спирали.Лук.11:9 И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ИЩИТЕ, и найдете; стучите, и отворят вам, 10 ибо всякий просящий получает, и ИЩУЩИЙ находит, и стучащему отворят.Вы уже поняли, что Бог это Сущий.А Христос – Несущий. Тогда Святой дух Всесущий.Я много раз говорил, что Русский язык не Родная Речь, а наш постоянный собеседник. Это он порождает в нас мысли, образы, думы, которые мы трансформируем в нашу речь.Как это работает? Особая форма электричества, примерно такая, как и в розетке, просто с непостоянными характеристиками: напряжением, сопротивлением и силой. Мозг работает под напряжением, а его сопротивление рождает анализ, верный вариант, правильное решение. Для этого требуется сила. Все это прекрасно видно на энцефалограмме головного мозга.Исх.3:14 Бог сказал Моисею: Я есмь СУЩИЙ.Матф. 6:9 Молитесь же так: Отче наш, СУЩИЙ на небесах! да святится имя Твое.Почему Отец наш ищущий, я уже отвечал в нескольких работах. Здесь скажу коротко: Бог создал Вселенную ради ответа на вопрос самому себе: "Откуда я появился?".Точно такой же вопрос, который интересует сегодня и человека ищущего. Ведь мы по образу и подобию Отца нашего. А раз так, я могу сказать с большой долей вероятности, что звезды и вселенную вращает поиск: Ау!!! Уа!!!.А если быть более точным, то эхо жизни и сама жизнь. Но главное, это копье…И вот здесь я остановлюсь. Сфинкс он же Стикс может рассмеяться. То есть перестанет стужаться (скорбеть и печалиться). Не время еще говорить мне все, что знаю. Но желающие могут прочитать мои работы про Георгия Победоносца, где много полезной информации про ось земли.А еще я предлагаю вам подумать, почему на иконе Троицы копья в руках ангелов стоят именно так, а не иначе. Подсказка: Исус Христос.