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Учим хорошему. Агитпроп

19:59. 22 февраля 2018 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

Предлагаем вашему вниманию мотиваторы из серии «Учим хорошему – Живи осознанно», предназначенные для распространения в интернете. Картинки были разработаны нашим соратником фитнесс-тренером Павлом Пронтишевым при поддержке проекта Научи хорошему. Оптимально подходят для публикации в социальных сетях.

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Ознакомиться с другими мотиваторами проекта Научи хорошему можно здесь 

Источник: feedproxy.google.com

Метки: наши акции, разное, хорошее
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