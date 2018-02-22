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Три версии, почему мочат Грудинина. Максим Шевченко (2018)

20:13. 22 февраля 2018 Просмотров - 231 Один комментарий Опубликовал:

gr

Максим Шевченко: Поговорим о том, почему власть так боится Грудинина. Все зависит от нас. Неверте сми что мы не чего не решим. Тогда почему они так бояться и каждый день поливают грязью Хорошего человека. Ищи сам ответы и проверяй информацию!!! Вместе мы сила!!! Источник

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Кооператив «Озеро» обрекает Россию на нищету и потрясения

Власти пустили экономику и население в расход. Экономист, биржевой эксперт Владислав Жуковский на телеканале «ОбКом ТВ» 25 января 2016.

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Владислав Жуковский: У российской экономики и рубля нет и не может быть дна! Cырьевая, низкопередельная, деиндустриализированная, дезинтегрированная, демонетизированная экономика с загнанным малым бизнесом, разрушенной высокотехнологичной промышленностью, фиктивной частной собственностью и доминированием сросшихся с государством монополий, грефов-чубайсов-ротенбергов и офшорно-олигархического капитала может падать, загибаться, хиреть и деградировать годами и десятилетиями. Этот процесс упирается исключительно в размер кормовой базы для элит и динамику деградации и обыдливания населения.

Реально нищих россиян не 20-22 млн человек, а 70-73 млн. (с доходами менее 20 тыс. рублей в месяц). Погром среднего класса, вырезание малого бизнеса, рост нищеты и бедности, люмпенизация и дебилизация населения, агрессивная пропаганда, промывка мозгов, маргинализация и деградация человеческого капитала, рост поборов и налогов, приватизация и рост платности образования, здравоохранения и прочих госуслуг идут полным ходом. Системный кризис идёт вширь и вглубь, перерастая в кризисный слом всей паразитической общественно-экономической формации, развал коррумпированно-олигархической вертикали власти и социальные потрясения. Вопрос лишь сроков... Офшорная аристократия не хочет, не может, не способна (деградация и разложение "элит" достигли несовместимых с существованием России, несырьевого сектора, промышленного и человеческого капитала, технологического потенциала и 90% россиян масштабов) и не заинтересована ничего менять... И потому закономерно и осознанно доведёт ситуацию до катастрофы, хаоса и упадка...

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Один комментарий»

  • 4655 2333
    Maleos 22 февраля 2018 в 21:56 Ссылка Пометить
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    Ура! СветУракра объявился! Примчался помогать ушибленному Серому! Сейчас власть уже точно догадается, что она боится Грудинина!

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