Первый Герой Северного флота, или Один против ста

С началом Великой Отечественной войны из военнослужащих Северного флота был сформирован Первый добровольческий отряд моряков. В составе этого отряда помощник командира взвода и командир отделения старший сержант В. П. Кисляков в десантной операции в устье реки Западная Лица. В период с 14 по 18 июля 1941 года отряд вёл бои с превосходящими силами противника.

В одном из боёв, когда почти закончились боеприпасы, старший сержант В. П. Кисляков приказал своим бойцам отходить, а сам в течение часа в одиночку удерживал занимаемые позиции до подхода подкрепления, уничтожив за время боя до 100 вражеских солдат.

Отделение Кислякова занимало оборону на одной из безымянных высот, ведя боевые действия в специфических условиях Заполярья, где бои происходили как бы на трех ярусах: на вершинах сопок, на их скатах и в лощинах между ними.

Старший сержант Василий Кисляков, помощник командира взвода 1-го добровольческого отряда моряков Северного флота, командовал отделением, которое удерживало одну из высот. Другие отделения взвода также обороняли каждое по высоте. Бойцы сосредоточились на вершине и вели огонь только из винтовок, так как единственный находившийся в отделении ручной пулемет не действовал, как позже выяснилось, из-за неверной сборки.

Егеря искали в линии обороны моряков слабое место, часто поднимаясь в атаки незначительными силами и тут же их прекращая. Заметив, что с высоты не ведется пулеметный огонь, немцы стали сосредоточиваться напротив нее для решительной атаки. Кисляков, находившийся на обратном скате высоты, но услышавший, что пулемет в бою не участвует, прибежал к нему, зная по опыту предыдущих боев, чем это может кончиться, перебрал его и занял выгодную позицию — в яме, несколько ниже по склону, но зато прикрытой сверху низко нависавшим скальным козырьком от бросков гранат.

Егеря, заметившие отсутствие пулеметного огня, действительно быстро сосредоточились перед скатом высоты и попытались одним рывком приблизиться на дистанцию броска гранаты. Их встретил ружейно-пулеметный огонь с дистанции около 50 метров. Немцы поспешно откатились назад и начали интенсивный обстрел из минометов и пулеметов.

Кисляков отправил несколько человек одного за другим в качестве связного на соседнюю высоту с просьбой подкрепления, но так и не получил. Видимо, другие взвода отошли назад – на запасные позиции.

Чтобы было удобней обороняться, матросы отступили к вершине сопки, где защищаемого пространства было меньше, а каменистые склоны круче. Количество боеприпасов продолжало уменьшаться.

Кисляков отдал приказ бросать гранаты только по группам немцев, а одиночных егерей уничтожать прицельным огнем с близких дистанций. К пулемету оставалось еще 5 дисков, которые Кисляков решил по возможности беречь до конца. Егеря предприняли новый обход, уже с двух сторон, благо близость к вершине позволяла провести его быстро.

Видя это, Кисляков отправил с высоты всех раненых, приказав оставить гранаты и незаряженные в оружие патроны. Уходившие моряки смогли оставить всего три гранаты и несколько десятков патронов. Одиночными выстрелами 5 оставшихся моряков прикрыли отход раненых, после чего Кисляков собрал все оставшиеся гранаты (их оказалось 6) и приказал уходить и им, рассчитывая прикрыть их отход огнем пулемета, к которому еще остались 4 диска.

Командир отделения поднялся на самую вершину высоты, с которой просматривались три ее склона. Вокруг разложили заряженные винтовки. Бойцы уползли, и Кисляков остался на высоте один. Сначала он стрелял во все стороны из разложенных винтовок, чтобы егеря как можно дольше не заметили отход с высоты. Но немцы скоро разобрались в обстановке, и последняя атака последовала быстро и сразу с трех сторон.

Стреляя очередями в полдиска и бросив три гранаты, Кисляков сумел отбить и ее. Но патроны к пулемету закончились, и дальше отбиваться было нечем. К этому времени немцы уже знали, что на высоте остался один человек. Они не атаковали сразу, а стали предлагать сдаться.

Кисляков разобрал пулемет, разбросал по сторонам его детали и подобрал немецкий автомат. Впрочем, имея уже достаточный опыт боев, относительно своих шансов он иллюзий не питал. Помог случай. Егеря никуда не торопились и действовали с максимальной осторожностью. Они имели задачу выдавить русских с занимаемой по фронту линии высот, и темпы им были не важны, существеннее было избежать напрасных потерь. Егеря разбирались с высотой уже около 7 часов — фактически до израсходования защитниками боеприпасов.

За это время связные смогли разыскать на запасной позиции свой взвод, тоже понесший потери. Из резерва была выдвинута рота 325-го СП. Уже подходя к высоте, подкрепление встретило отходящих с высоты моряков, несущих раненых. От них они узнали, что командир отделения остался прикрывать их отход на высоте. Немедленно нанесенным ударом роты егеря были отброшены от высоты на прежние позиции, и Кислякову удалось присоединиться к своим.

За этот бой старшему сержанту Кислякову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 года первому на Северном флоте было присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал первым на Северном флоте, удостоенным этой высшей степени отличия.

Старший сержант Кисляков после этого случая, ещё раз отличился, при проявил матросскую смекалку. Вот что пишет, в своей книге «Вместе с флотом», командующий Северным флотом адмирал А.Г. Головко :

«Морским отрядам Северного флота “досталось, в частности, штурмовать сильно укрепленную высоту Важная, которая господствовала над Чёртовым перевалом. Фашисты называли её “Стальным шлемом”. Решительным броском морские отряды вышибли егерей не только с Важной, но и с другой, no-соседству с ней, высоты.

В этом бою вновь отличился старший сержант морского отряда В.П. Кисляков, ставший Героем Советского Союза ещё 13 августа, когда в силу необходимости один держал оборону против ста гитлеровцев. И теперь он проявил матросскую смекалку.

Вьюга, разыгравшаяся перед боем, была настолько сильной, что фашистские егеря не ожидали штурма. Они отсиживались в расщелинах, укрываясь от колючих снежных вихрей, которые бушевали над обледенелыми сопками. Передвигаться было невыносимо трудно. Вихри ослепляли, забивали дыхание; видимость почти отсутствовала.

Тогда Кисляков надоумил всех в отряде надеть маски противогазов с гофрированной трубкой. Эта нехитрая выдумка позволила морскому отряду неприметно подкрасться к противнику, занять удобную исходную позицию и по сигналу командира совершить штурмовой бросок. Он и решил судьбу обеих высот….»

Кисляков затем служил в штабе береговой обороны Северного флота. В 1943 году В.П. Кисляков окончил Курсы усовершенствования командного состава в Архангельске. С 1943 года воевал в 12-й отдельной бригаде морской пехоты Северного флота: помощник начальника штаба батальона по разведке, командир роты автоматчиков. С января 1945 года – командир роты 143-го отдельного батальона морской пехоты Дунайской военной флотилии. Участник нескольких морских десантов на Северном флоте, Петсамо-Киркинесской, будапештской и Венской наступательных операций.

После Победы продолжал службу в ВМФ. Служил в частях морской пехоты Черноморского флота, с 1948 года – командир роты в береговой части Балтийского флота на военно-морской базе Паркалла-Уд (Финляндия). С 1955 года капитан В.П. Кисляков – в запасе.

Жил в городе-герое Москве. Работал в тресте “Главметрострой”, на заводах “Красный Богатырь” и “Каучук”.

В.П. Кисляков умер 29 ноября 1990 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Источники использованные при подготовке статьи: Герои страны, RussiaPost , Защищать Россию

Рамзан Саматов

Источник: voicesevas.ru