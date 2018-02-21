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О Руси, Московии, Тартарии, а также слове „Китай” согласно карте Ортелия 1562 года

09:10. 21 февраля 2018 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал:
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Трудно сказать, откуда произошло слово „Китай”. Во-всяком случае, так китайцы свою страну не называют, а к China, Cina или Chine слово, очевидно, никакого отношения не имеет.

В русском языке слово „Китай” мы встречаем в Москве, где ещё давно был упомянут Китай-город. Причём в нём жили отнюдь не китайцы, как могло бы подуматься. Вот „циновка”, судя по всему, происходит от Сина или Цина. А слово Сина, если верить Н.Н. Вашкевичу, это просто синий.

Вернёмся к Китаю. На старинной карте Авраама Ортелиуса (Абрахама Ортелия) 1562 года можно увидеть некое
водохранилище, которое непросто соотнести с сегодняшней картой. Называется оно „Китайское озеро”. Которое на карте сопоставимо по размерам с одной десятой площади Каспийского моря.

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Название карты крайне примечательно, оцените сами: „Описание Руси, Московии и Тартарии”.

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Саму карту можно подробно рассмотреть здесь: http://art.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?file=12546

Ниже – почти вся карта, которая в данном разрешении поместилась на экране.
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Давайте внимательно посмотрим, почему автор разделяет в заглавии Московию от Руси. То, что Тартария – отдельное, реально существовавшее государство, может сегодня вызывать сомнения лишь у олигофренов, среди которых, увы, по-прежнему встречаются даже академики.
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Посмотрите, как автор тщательно выписал слово RUSSIA. От буквы -R- идём на юг, затем на восток, получае -RUS-. Затем возвращаемся на запад, добавляем -SI-, получили -RUSSI-. Осталось дописать последнюю букву -А-. Если бы Московия входила в состав Руси, то эта буква просто обязана была бы лечь на территорию Московии, выкрашенную в самые светлые тона.

Но нет, последняя буква легла на территорию Руси где-то под Торжком, хотя эта местность уже отмечена двумя другими буквами.

Заключаем, что подобное название карты не случайно, т.е. Московия, по мнению картографов Средневековья, в состав Руси не входила, была обособленным княжеством. Не случайно в левом верхнем углу в титуле Иоанна Васильевича читаем: Император Руси, князь Московский и пр.
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Любопытно проследить, как перемещались названия некоторых городов. Например, город Стрельна раньше находился к востоку от Вологды.
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А сегодня город с таким же названием недалеко от Санкт-Петербурга. Факт, который, конечно, весьма косвенно, но всё же подтверждает ещё одну гипотезу Фоменко-Носовского о том, что Новгородом в далёкие времена называли совсем иной, чем сегодня город.
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Кстати, на предыдущей карте прямо под Стрельной обнаруживаем город, название которого формально читается -боброуэско-. Конечное -о- редуцируется, также как и -э-, а сам трифтонг натурально читается, как -уй-. Короче, город этот вполне мог называться Бобруйском.

Вот такие интересные находки можно совершить, бросив даже беглый взгляд на первоисточник. Что-то не особо курс нашей истории согласуется со старинными документами, а жаль. Ведь история – один из самых сильных методов воздействия на человека и народ в целом.

С.Ю. Сальников

***



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, Китай, Русь, Тартария, Фоменко
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