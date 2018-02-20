В России продолжается вежливая национализация

Свежий пример мягкой национализации – государственный банк “ВТБ” выкупил 29,1% акций крупнейшей российской ритейловой сети “Магнит”.mapНе государство на службе корпораций, а корпорации на службе государства.О том, что в России уже несколько лет идёт тихая, вежливая национализация, я пишу всё те же несколько лет.Мамкины революционеры всех мастей каждый раз истерично кричат «Нет, вы всё врёти», но против правды не попрёшь.Первая волна национализации (из тех, что я отследил, а возможно были и ранее) была весной 2014 года, когда на экономику России были наложены первые санкции в связи с крымским референдумом. Тогда санкции существенно снизили цены акций крупных российских компаний на фондовом рынке, и государство выкупило существенное их количество со значительным дисконтом, заметно увеличив свою долю в большинстве крупных госкорпораций.С тех пор доля государства в экономике непрерывно растёт. Представитель партии «Яблоко» Артемьев, сидящий в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пишет истеричные статьи о «негативном влиянии усиления государства в экономике». «Лучший министр финансов» Кудрин бьётся головой в истерике, требуя хоть что-нибудь срочно приватизировать (ну или хотя бы показать его любимый фильм про Сахарова).А государство, как и положено зрелой корпорации, спокойно и методично подминает под себя все стратегические отрасли.При этом частных инвесторов вполне себе пускают, но на наших условиях, с сохранением за государством контрольного пакета. Деньги давай, но рулить всё равно будет государство.Видимо не я один такой умный, и в правительстве тоже читали работы Гилбрэйта о «новом социализме».И вот свежий пример мягкой национализации — государственный банк «ВТБ» выкупил 29,1% акций крупнейшей российской ритейловой сети «Магнит» (получив блокирующий пакет и став таким образом крупнейшим держателем акций).Подавляющее большинство оставшихся акционеров составляют миноритарии, и при необходимости скупить акции до контрольного пакета не составит особого труда.Государство, кстати, выкупает акции традиционно очень грамотно, на нижнем пике цены. Если на верхнем пике акции «Магнита» стоили почти 12 тысяч рублей за штуку, то «ВТБ» выкупил их, дождавшись, пока цена упадёт в 2,6 раза — до 4,5 тысяч. Одно из первых правил трейдера «Buy low» — покупай, пока низко. Мои апплодисменты.Чтобы нивелировать значение этого события сразу же были спущены с цепей все либеральные «искперды» и «иканамизды» типа Потапенко, которые сразу же вывалили весь стандартный набор своих клише — от «спасли олигарха Галицкого от разорения» до «заставили продать, отжали нажитое непосильным трудом».Вы уже определитесь, что врать, и придерживайтесь одной версии, потому что эти две друг другу прямо противоречат. И обе лживые.Господин Галицкий уже несколько месяцев назад давал интервью, в котором говорил, что очень устал, много лет управления крупной компанией — это перманентный стресс, что у него проблемы со здоровьем и он не может спать без снотворного (понимая, какая это ежедневная нагрузка на нервы, я охотно ему верю).Человек давно хочет уйти от дел, заняться развитием юношеского футбола — не для заработка, а для души, и имеет на это полное право. И попытки плевать ему в спину со стороны некоторых либеральных «икспердов» выглядят жалко и подло.Но вернёмся к экономическому значению этой сделки.Вмешательство государства в рынок розничной торговли давно назрело. Я уже неоднократно писал, что наличие всего нескольких крупных игроков привело к ситуации, когда наличествуют все признаки картельного сговора, и цены на продукты питания растут без реальных для этого оснований. Причём растут цены не у производителей, а именно в розничных сетях (где наценка и так значительная). А господин «яблочник» Артемьев закрывает на это глаза (откровенно лоббируя также интересы ряда табачных, алкогольных и фармацевтических компаний).Теперь же государство сможет влиять на ценообразование в этом секторе изнутри, непосредственно (эффект, правда, проявится только через несколько месяцев, когда новый менеджмент войдёт в курс дел и наведёт порядок).Более того, уже после частичной национализации сеть «Магнит» и «Почта России» заключили соглашение о совместной оптимизации логистики и создании общей сети доставки товаров.Как отмечает аналитик «Газпром Нефти» Юрий Белоус— Магнит: 16 350 магазинов, 6 089 грузовиков, 37 региональных распределительных центров, 280 000 сотрудников. Выручка 1,1 трлн руб.— Почта России: 45 000 отделений, 350 000 сотрудников. Доставляет 51% заказов из Интернет-магазинов.— Все это нужно помножить на опыт ВТБ в интернет-решениях и почти неограниченные финансовые ресурсы.Фактически мы видим создание в России мощной логистической структуры, аналогичной «Amazon» и «Alibaba». При том, что рынок электронной коммерции является одним из самых быстрорастущих, а президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что нашей задачей является построение «цифровой экономики».Однако, готовьтесь — мы ещё увидим и сопротивление со стороны «яблочника» Артемьева, и вопли наёмных журналистов и экспертов (проплаченных конкурентами «Магнита»), рассказывающих, как это всё плохо и неправильно.Как говорится, «учите полиси, они рулезь». Если вы понимаете глубинные причины происходящих процессов и видите реальные интересы игроков, то вас становится практически невозможно развести на пустую (хотя даже иногда и красивую) агитацию.

Источник: nashaplaneta.su