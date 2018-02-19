Посылайте друг другу Любовь
Елена Андреева и Наталия Задонская
В очередной раз вас ожидает встреча с мастерицей народных традиционных кукол Наталией Задонской. Вы познакомитесь с удивительным миром кукол мастерицы, побываете на её выставке – «Посылайте друг другу любовь», и непременно почувствуете любовь, с которой сделаны все куклы Наталии.
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Источник: www.youtube.com