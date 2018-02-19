Главная » Видео, Творчество

Посылайте друг другу Любовь

14:56. 19 февраля 2018 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

Елена Андреева и Наталия Задонская

В очередной раз вас ожидает встреча с мастерицей народных традиционных кукол Наталией Задонской. Вы познакомитесь с удивительным миром кукол мастерицы, побываете на её выставке – «Посылайте друг другу любовь», и непременно почувствуете любовь, с которой сделаны все куклы Наталии.

Присоединяйтесь! Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Почаще заглядывайте на сайт радио, в раздел анонсы. Вдруг, именно для Вас, в субботу, в это время, будет звучать в эфире, что-то очень интересное, и важное…

Быть ДОБРУ!
—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
АЛАЕ (Плеяды): Смысл жизни - это учиться обладать духовной любовью! Часть 5.
... сердце вы активировали любовь, то не станете беспокоить других только потому, что... и поэтому им не нравятся другие, выражающие любовь. С отсутствием любви к.... Посылайте ежедневно мысли любви всей планете. Таким образом, вы поможете другим людям...
Евгений Родимин. Опасные лучи - защищайтесь!
... можем сосуществовать, не мешая друг другу. Другое дело, что человечество уже ... чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет...что ворожея, творящая сглаз, посылала своему объекту мысленную порчу, то... вложил свой труд и любовь, больше не позволяла совесть...
Послание с Плеяд
... небе. Выясните, какие из кораблей посылают Любовь. Эти - духовные. Некоторые отрицательные ...Земле разобщенность между странами, враждебность друг к другу и вечная конкуренция, тем... гуляете на природе или дарите любовь другим. Всё, что вызывает излучение ...
Год 2012 - самый важный в истории Человечества и всей Вселенной
...Галактики, других Галактик и даже других Вселенных, которые посылают нам свою Любовь. Все... Земле существуют другие сущности-хранители, которые посылают свою Великую Любовь Земле. Это... увеличивая свои вибрации, тоже посылать Любовь нашей Планете. Ведь чем ...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
...мадемуазель Ольга? Кто это посылает вам разрезанный пополам билет ...любви. “Простите, что посылаю вам обещанные книги вместо того... Ключ от входной двери посылаю. Моя будет отперта”... Неверный... любовь и ревность... Но, к сожалению, подсудимая предпочла другую ...
Наука радости. Конкордия Антарова
...сила духа настолько, чтобы посылать творческий ток любви своему любимому..., как ручьи с гор, посылает тебе Жизнь. Знайте твердо: ...ты пролил любовь, будет местом мира, хотя бы другой человек при...о помощи и спасении. Посылайте каждому сердцу вашего сердца привет...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>