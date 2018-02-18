С тех пор как я консультирую в нумерологии, я заметила одну особенность людей, которые ко мне обращались за помощью. Ни одна моя консультация не обходится без хотя бы одной старой души. Поначалу такое совпадение забавляло и веселило. Но когда ты консультируешь уже больше сотни дат, то о случайности такого явления речи быть не может.Нумерология позволяет увидеть не только план души для этого воплощения и услышать отголоски прошлых жизней в виде кармических долгов и талантов, взятых в это воплощение, но также распознать «старые души».Изучаю и практикую нумерологию, и у меня развилась сначала интуиция, а впоследствии видение. И я решила использовать эту способность, чтобы изучить „старые души“, их энергетику.Бытует мнение, что это те, кто прожил очень много жизней. Мой же ответ: и да, и нет. На самом деле все люди, живущие сейчас на Земле, воплощались здесь уже тысячи раз, если не больше. Чтобы сейчас, во времена перехода Земли, жить и принимать непосредственное участие в этом, заслужили только те, кто уже испокон веков проходили все испытания в старых энергиях. Именно мы все, дорогие мои, заслужили эту честь — стать пионерами новой Земли — Земли Света.„Старые души“ — это те души, которые в одном из своих прошлых воплощений уже пробудились. Это те, кто прошли все уроки жизни на Земле. Это те, кто очистился и вспомнил себя. И сейчас находятся тут по собственной воле для того, чтобы помогать другим и Земле. „Старые души“ — это мастера с огромным багажом знаний.Проблема в том, что „старые души“ находятся в такой же амнезии, как и все остальные, т.е. не помнят себя до рождения. Вселенная же знает, кто есть кто и со „старых душ“ спрос намного больше. И вот тут-то всё и начинается…„Старые души“ — это как молодые учителя в школе под названием Земля. Но из-за амнезии они не помнят о своих обязанностях. Они думают, что они такие же ученики, которые только познают новые знания. Они садятся за те же парты, хулиганят на уроках или спят. И тогда директор школы, под названием Жизнь, говорит им: «Либо вы беретесь за ум и выполняете свои обязанности, либо — извините, мы вас уволим!»«Уволим!» — да, вы правильно подумали: смертность среди старых душ в период нулевой проблемы — то что характеризует в нумерологии энергию старой души — очень велика. Нулевая проблема — это энергия старой души, энергия открытого канала, мощный поток вибраций, который используют старые души для проведения энергии знаний, своего мастерства на Землю.Есть периоды в жизни „старых душ“, когда этот поток особенно активный и он требует принятия его и реализации. Когда наступает период нулевой проблемы, жизнь „старых душ“ переворачивается с ног на голову. Любыми средствами Земля пытается помочь душе вспомнить, кто она есть и для чего она тут. К сожалению, человек — ленивое существо. Сами, или добровольно, понимают только единицы.Для того, чтобы человек начал меняться, жизнь начинает преподносить уроки. Рушатся семьи, бизнес. Начинают предавать друзья и даже самые близки люди. Умирают близкие и дорогие. Идет удар также по здоровью, вплоть до смертельных болезней. «Только потеряв всё, мы обретаем свободу» — к/ф Бойцовский клуб.Если ты, дорогая моя „старая душа“, думаешь, что сможешь просто отсидеться, переждать полосу неудач, то спешу тебя разочаровать: «Не получится!» Не думай как человек. Смотри на ситуации жизни с высокого осознания, с осознания души. Помни, что ты — душа, у которой есть тело, а не тело, у которого есть душа. Ты пришла сюда по собственной воле для помощи другим, для реализации своего предназначения как мастера.И только имея высокое мировоззрение и принятие своего предназначения — тогда всё в жизни начинает вставать на свои места, открываются дороги, которые наполняют тебя изнутри светом и радостью жизни.Быть старой душой — это в первую очередь большая ответственность, а потом уж мастерство и гениальность. Если первое не выполняется, то второе так и остается закрытым. И в таком случае Земля просит удалиться и попробовать заново. „Старая душа“ впадает в череду быстрых перевоплощений, пока в одном из воплощений не реализует свой потенциал. При этом часто накапливая кармические долги, такие, как злоупотребление властью, удовольствиями, ленью и не вполне правильной любовью.Когда „старая душа“, получившая встряску от жизни, начинает вспоминать себя, то первые признаки — это смирение и понимание, что жизнь прежней уже не будет. Второе — это внутреннее желание познать, найти ответы. Другими словами, измениться, изменить свое мировоззрение и жизнь. И в- третьих, это уже внешнее проявление — человек ищет, интересуется, пробует!И поверьте мне, находит! Ни один запрос во Вселенную, сделанный с искренним намерением, не остается неотвеченным. Как только „старая душа“ на клеточном своем уровне, всем своим существом изъявляет желание понять свое предназначение, то сразу же находятся люди, книги, случаются события и т.д., которые помогают старой душе реализоваться.Все те старые души, которые были у меня на консультации, все они были уже в поиске, они уже были готовы. И они все с полуслова понимали, что я им говорила. Мы все прекрасно всё о себе знаем на клеточном уровне. Только когда мы действительно готовы принять себя, только тогда всё встает на свои места и всё становится понятно.На консультациях я провожу через себя энергии человека (души) и проживаю их. Проведя сотню консультаций, мое тело дало мне ответ на вопрос «что же есть общего в этой энергетике при такой широкой гамме разных реализаций?»Старые души прошли все уроки, они справились уже со всеми ситуациями еще в прошлых жизнях. Они знают, что любая ситуация разрешима, и вспоминая о ней, они даже могут посмеяться, как они были напуганы тогда.Да, многие старые души пребывают в страхах от того, что с ними происходит, от того, как жизнь их пробуждает, но это всё мнимый страх. «Да, любой страх мнимый — мы все это знаем» — скажете Вы, кто в теме. Но старые души знают об этом как уже о прожитом страхе.Понимаете, они не учатся сейчас проходить, осваивать тот или иной страх — то, как делают сейчас другие. Другим еще незнакомо то чувство бесстрашия в ситуациях, они только первый раз прыгают с парашютом. В то время как старые души делали это уже, и не один раз.Поджилки могут и у старой души затрястись, но она знает, что парашют за спиной, и он раскроется, и она удачно приземлится. Если старые души будут честны с собой, заглянут вовнутрь себя и спросят свое тело: «Действительно ли я так боюсь того, что сейчас происходит?» Заглянув в себя, старая душа почувствует такую спокойную, молчаливую уверенность и силу. Силу со всем справиться, всё преодолеть, силу знания. Сила, которая называется бесстрашие.Наука сегодня уже доказала, что во Вселенной существуют только две вибрации. Это вибрация страха — и вибрация любви. Вибрация страха — это разделенность. Вибрация любви — это целостность.„Старые души“ — это души, которые смогли познать целостность в мире дуальности. Это и есть пробуждение в физическом теле. И сейчас они пришли помочь это сделать другим, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими вибрациями и осознанием…Я хочу выразить благодарность „старым душам“. За то, что вы здесь с нами, за то, что добровольно выбрали прийти сюда. Ведь у вас был выбор пойти в более высокие измерения и продолжить дальше свое развитие. Но вы выбрали проявить безусловную любовь Вселенной, вернувшись и помогая остальным, беря на себя большую ответственность, подвергая себя более тяжелым испытаниям, рискуя попасть в водоворот перерождений.Хочу также сказать тем, кто только идет к просветлению, тем, кто только познает свой путь к свету: «Вы не одни!» Как бы страшно вам иногда ни казалось, как бы одиноко вам ни было — Вы не одни! Мы все связаны друг с другом! И мастера — „старые души“ — пришли сюда именно ради вас, чтобы служить своим примером, чтобы поделиться с вам своей энергией Бесстрашия!Оглянитесь вокруг, перенесите свой фокус внимания с себя на мир, и вы сразу же уведите мастеров. Смотрите и учитесь, заряжайтесь энергией Бесстрашия — и уже с этими высокими вибрациями проходите смело свои уроки, идите к Свету, пробуждайтесь!

Источник: nashaplaneta.su