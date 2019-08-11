ТОП-5 главных истин, которые может понять только древняя душа

Если вы и впрямь «древняя душа» и пытаетесь подстроиться под современное общество, это приведет лишь к боли и страданиям…

Души некоторых людей явились в этот мир не при их физическом рождении, а задолго до этого, и многое испытали и повидали, раз за разом возрождаясь все более и более мудрыми и знающими.

Так что если вы — из тех людей, которых считают «не такими» из-за того, что они чувствуют энергию окружающих, «отшельниками» из-за то, что они предпочтут вечер в одиночестве шумной вечеринке, или «чудаками» из-за то, что те верят не в то же, что окружающие… Что ж, лучшее, что вы можете сделать в этом случае — это и дальше быть верными самим себе.

И если вы и впрямь «старая душа» и попытаетесь подстроиться под современное общество, это приведет лишь к боли и страданиям. Не позволяйте другим заставить предать вашу страсть, желания и естественный порядок вещей.

Итак, вот те 5 вещей, которые могут понять только древние души:

1. Необходимость периодического уединения от внешнего мира.

Каждая старая душа знает, насколько важно хотя бы время от времени проводить время вдали от шумной повседневной жизни с ее суетой и множеством обязательств. Быть какое-то время наедине с собою и, может быть, любимой книгой.

Жизнь в современном мире может быть крайне утомительной, а энергия других людей может подавлять нашу собственную. И поэтому для того, чтобы восстановить здоровье и энергию души, вам иногда просто необходимо провести денек-другой в уединенном месте на природе или, в крайнем случае, попросту посидеть на выходных дома, занимаясь любимым хобби.

Некоторые люди, узнав о вашей любви к уединению, в особенности если ради этого отказываетесь от вечеринок, могут называть вас отшельником или социофобом, но это вовсе не так. Вы просто знаете, насколько ценным и полезным для вас является время, потраченное на то, чтобы вывести из своего разума эмоциональные токсины, подумать о жизни и помочь своей душе расти.

2. Стремление к росту.

Конечно же, вы, как и все люди, хотите счастья и комфорта… Но они для вас не являются самоцелью. Куда больше вы стремитесь прожить жизнь, которая помогает вам с каждым днем расти над собой и становиться лучше. Вы готовы пройти через боль, страдания и депрессию, лишь бы узнать побольше о себе самих.

Вы не боитесь рисковать и готовы отправиться на поиски приключений, заслышав о которых, другие могут счесть вас безумцем. Однако стабильный комфорт вам попросту скучен. Ведь, как-никак, в конце жизненного пути вам очень захочется вспомнить о настоящей жизни, полной взлетов и падений, страданий и радости.

3. Вы крайне наблюдательны и интуитивны.

С малых лет вы оказывались способны читать окружающих людей, словно открытую книгу — правда, открытую лишь для вас. Посмотрев на то, как кто-то себя ведет, о чем говорит, вы способны практически мгновенно определить, какой у этого человека характер, чем он живет и к чему стремится.

На самом деле ваша душа стара, и за прошлые жизни она взаимодействовала с тысячами других людей, и нет такого архетипа человеческой личности, который оказался бы ей незнаком.

Это не означает, что вы склонны к тому, чтобы оценивать окружающих со своей точки зрения. Это означает, что вы очень наблюдательны, видите людей такими, какие они действительно есть, а не такими, какими они пытаются казаться. Благодаря этой способности вам нравится время от времени посещать социальные мероприятия и наблюдать за другими, смотреть, как они взаимодействуют и какую форму принимает обмен энергией между их душами.

Вы даже можете предпочитать роль наблюдателя и чтеца чужих душ роли активного участника. Вам это кажется вполне естественным, даже если в такие моменты со стороны вы выглядите несколько отстраненными.

Из-за того, что вы видите окружающих людей насквозь, вы видите и то, насколько они честны. Когда кто-то вам лжет, вы мгновенно это замечаете. Вы видите «бегающий» взгляд, нервную пульсацию ауры, легкие изменения в тембре их голоса…

Вами всегда трудно манипулировать именно потому, что вы чувствуете истинную, глубинную мотивацию и желания окружающих. Вы интуитивно чувствуете, чего они добиваются. Им вас не обмануть.

Некоторые люди могут побаиваться вас из-за этой способности или считать чудаком, но вы никого не обманываете и не притворяетесь. Вы действительно воспринимаете мысли и энергию окружающих людей, хотите вы того или нет.

4. Вы отрицаете все популярное и распространенное.

Популярные средства массовой информации отравлены негативом, отражают лишь одну точку зрения из множества, а то и лгут читателям прямо в глаза. Гламурная жизнь знаменитостей на поверку оказывается сухой и разочаровывающей. И когда вы рано или поздно осознаете это в полной мере, то начинаете мыслить и жить не так. Даже если окружающим это кажется странным и непонятным.

5. Вы цените свой путь.

Вы научились доверять своему жизненному пути и ценить его так, как никто другой. Вас переполняют чувства благодарности, смирения и единства со Вселенной.

Вы понимаете, что жизнь непостоянна и не воспринимаете ничто из того, что вас окружает, как должное. Другие люди могут и не понимать, почему вы так любите проводить время на природе, почему медитируете или почему вам иногда нравится всю ночь наблюдать за звездами. Это происходит лишь потому, что они слишком увлечены рутиной своей жизни, и, образно говоря, не видят за деревьями леса.

Если вы понимаете, что некоторые из этих 5 признаков (а то и все из них) подходят вам, то вы либо мудры и взрослы не по годам… либо в прошлом ваша душа уже прожила несколько жизней на этой планете.

На самом деле вы вовсе не пытаетесь выделяться среди окружающих и изображать из себя интуитивного, чувствительного и глубокого человека — вы просто действительно отличаетесь от основной массы. Ваша душа устроена иначе, только и всего.

И не позволяйте никому указывать, что вы должны изменить, чтобы соответствовать ожиданиям мира, в котором вы живете. В этом мире и так полно одноликих людей. Он нуждается в большем количестве настоящих личностей, делающих что-то не потому, что это нужно, а потому, что помогает почувствовать себя и свои души по-настоящему живыми.