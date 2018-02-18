Если они придут к власти…

Источник: www.stoletie.ru

Либеральные депутаты в Москве решили не праздновать День Победы

Невероятный, казалось, для нашей страны случай произошел на заседании Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский в Москве. Депутат от партии «Яблоко» Владимир Калинин (на фото), выступая на нем, выступил против проведения в округе в 2018 году акций, посвященных Дню Победы и годовщине контрнаступления в битве под Москвой, назвав это «пустым мероприятием».

При этом он сказал буквально следующее: «Если патриотизм для вас – это только война и память о наших защитниках и помощниках, это ваше право. Я от себя не буду согласовывать данный план по причине его наполненности совершенно пустыми на самом деле мероприятиями. Ширма, за которой скрываются громкие слова о победе в Великой Отечественной войне, годовщине битвы под Москвой или праздновании Нового года, – это всё, конечно, важно для кого-то… Под названием «они сражались за родину» (речь шла о концерте, посвященном контрнаступлению под Москвой – ред.) ну невозможно. Можно убрать это название?».

Кто такой этот Владимир Калинин? В Интернете находим такие сведения: родился в 1985 году в Москве. В 2008 году окончил факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2002-10 годах работал в коммерческих структурах и НКО, в 2010-12 – в структурах московского правительства. В 2012-17 годах занимал должность в Россвязи (Федеральном агентстве связи), возглавлял пресс-службу, являлся советником руководителя Россвязи по связям с общественностью и СМИ. Считает себя успешным и талантливым пиарщиком, даёт соответствующие мастер-классы…

И вот теперь, как «народный избранник» от партии «Яблоко» говорит такие вещи в городе-герое Москве. В стране, где миллионы погибли за то, чтобы её защитить, а потом праздновать Победу. Где в каждой семье есть те, кто в 1941—1945 годах погиб или был ранен. Увы, но таково было на заседании муниципального совета не только его мнение. При голосовании половина депутатов, которые в этом округе представляют те или иные либеральные организации, выступили против нашего святого праздника, и он в этом округе Москвы теперь отмечаться не будет…

Оставим пока в стороне вопрос о том, как отреагируют на эту инициативу, ветераны и все другие жители этого округа. Ведь они, выбирая депутатов от либералов, которые накануне выборов, конечно, щедро обещали им молочные реки и кисельные берега, вряд ли полагали, наверное, что те будут открыто плевать на нашу историю и оскорблять священную для нас память о великой Победе.

Главное, что этот инцидент в округе Ломоносовский стал своего рода лакмусовой бумажкой, которая, наконец, ясно показала, что на самом деле представляют из себя либералы, и, что будет, если им дать власть не только на уровне одного округа, а во всей стране.

Кстати, такое сбрасывание масок происходит и в других муниципальных образованиях Москвы, где либералам удалось на прошлых выборах пройти во власть. Так в районе Якиманка (где на выборах представители «Яблока» получили большинство), они предложили провести референдум – не следует ли убрать памятник Ленину (скульптор – народный художник СССР Л.Е. Кербель) с Калужской площади? Причём один из их лидеров Гудков по этому поводу написал: «Тема для референдума выбрана хорошая, громкая: отправить в утиль, то есть в «Музеон», памятник Ленину с Калужской, она же Октябрьская, площади. Помните – это такая уродливая советская статуя на огромном постаменте? Кстати, я не знал, почему она там стоит, а история удивительная: неподалеку в «вождя мирового пролетариата» стреляла Фанни Каплан. Нынешний памятник водружен в 1985 году, что во многом и объясняет его уродство: впрочем, речь не о моих эстетических пристрастиях, а о том, что историко-культурной ценности он уже в силу этого не представляет…».

Любопытно, что на это предложение вновь начать войну с памятниками и повторить то, что сейчас творится на соседней Украине, в сети даже те, кто сторонником Ленина не является, ответили возмущенно. Вот всего лишь несколько комментариев в сети:

Станислав Яковлев: «Все проблемы решены в Москве, только с памятниками осталось разобраться?».

Виолетта Волкова: «В Ломоносовском районе половина депутатов проголосовали за непразднование Дня Победы. То есть, эта сволочь либеральная там не одна такая. Ну что, рады, Ломоносовский район? Подумайте над отзывом этих «слуг народа».

Олег Мокряков: «Есть немало оппозиционеров, у которых свербит на тему памятникоборчества. Есть немало знающих, куда народные деньги девать… Кроме того, данный случай – наглядный пример того, что нас ждет после «свержения» Путина…».

В результате всеобщего возмущения к делу подключилась прокуратура. Она опротестовала решение мундепов Якиманки о проведении референдума с вопросами о памятнике Ленину и суд согласился с её доводами. Однако, пока только на формальном основании. Ведь снос/перенос таких памятников – это уровень не района и даже не Москвы. Это уровень федеральный. Кстати, а депутаты об этом не знали или специально сделали так, чтобы их референдум не прошёл, и можно было снова поднять крик о том, что в России давят оппозицию?

Отличаются либеральные мундепы и в других районах столицы, устраивая там уже откровенные провокации. Так депутат Басманного округа Люся Штейн пришла недавно к «Аллее правителей», где установлены бюсты правителей России, и осквернила памятники Николаю II, Ивану Грозному и Сталину, демонстративно прикрепив к ним клоунские атрибуты. А чтобы этот явно хулиганский поступок выглядел как политическая акция, депутат высокопарно заявила: «Вы спросите, зачем наряжать Сталина, Ивана Грозного и Николая II (привет Наталье Поклонской) в клоунов? Чтобы напомнить, что сакрализация власти – это свойство, скорее, Средневековья, нежели современности. Чтобы никогда не забывать о нашем неотъемлемом праве хохотать над силой. Чтобы очередная попытка государства сделать из истории России чучело-недотрогу сломалась о право каждого гражданина нашей страны на рефлексию».

Но ведь глумление над памятниками вовсе не есть осуществление «права хохотать над силой», а то же самое, что и осквернение могил. Неужели, дорвавшись до власти, либералы думают, что им теперь все дозволено? Отменять святые для нас праздники Победы, глумиться над чувствами ветеранов, осквернять памятники, сносить их?

Наверное, жители всех тех районов, где представителям либеральных партий удалось прорваться во власть, теперь задумаются над тем, кого на самом деле они выбрали?

И быть может, вспомнят, что помимо выборов, есть ещё и процедура досрочного отзыва депутатов, которые не оправдывают их надежд и начинают вершить всякие непотребства?

Впрочем, проблема, наверное, глубже, чем простой обман избирателей, когда перед выборами обещают одно, а потом начинают делать совсем другое. Обратите внимание, о каких районах Москвы идет речь. Ведь Якиманка и Басманный – это те округа, где жилье стоит очень дорого, а потому и социальный состав населения там соответствующий. Это как раз те «оазисы», где расселились все те, кто успел «прихватизировать» в грабительские 90-е, а также те толстосумы, которые могут приобрести там жилье сегодня. Так что состав избирателей там соответствующий: немало тех, кто ходил на провокационные митинги вместе с Навальным, а теперь выбрал себе и местную власть под стать, вроде Калинина или Люси Штейн.

Ведь то, что представляет из себя эта дама, было хорошо известно и до выборов. Это она вместе со своими сотоварищами приколачивала к фасадам домов её гипсовые бюсты, о чем в свое время уже писало «Столетие». Причем, это был её собственный бюст, так сказать, а-ля «натюрель» – слепки… женской груди, сделанные умельцами с оригинала тела будущего муниципального депутата, под которыми было написано: «Грудью на защиту домов от реновации. Люся Штейн». Так что если после таких оригинальных акций Люсю все равно выбрали, это говорит уже о специфическом составе избирателей этого района Москвы.

Но ведь Якиманка и Басманный – это ещё не вся столица, и тем более не вся громадная Россия. Люсе Штейн и представителям либералов, которые сейчас претендуют на то, чтобы захватить власть уже во всей стране в лице Ксении Собчак, трудно понять интересы и чаяния простых москвичей, не говоря уже о жителей России за пределами Садового кольца. Ведь все они – никакое не «новое поколение свободной России», а на самом деле – порождение прежней, обанкротившей власти, которая и завела страну в тупик. Если Собчак была дочерью первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, то Люся Штейн тоже родилась в благополучной и хорошо обеспеченной семье. Ее дед Александр Штейн (настоящая фамилия Рубинштейн) никаким диссидентом не был, а прославился в СССР как драматург, став лауреатом аж сразу двух Сталинских премий. Был членом КПСС, писал пьесы, в которых, как свидетельствует «Википедия», «разоблачал космополитизм в академической среде» и прославлял Ленина. А отец Люси – театральный режиссер Петр Штейн, который в Москве в советские времена и потом тоже преуспевал, ставил в пьесы в знаменитом театре Ленинского комсомола, снимал фильмы.

А ведь на выборах Люся представлялась «скромной студенткой», озабоченной исключительно интересами простых москвичей. Умалчивая, например, о том, что три года проработала корреспондентом американской радиостанции «Свобода», которую, как известно, финансирует ЦРУ.

Что её предвыборный штаб в Москве финансировала «Открытая Россия» – креатура сбежавшего за границу бывшего олигарха Ходорковского, которого в России обвиняют в причастности к убийствам. Не упоминала, что подрабатывала моделью, и что в сети выложены её откровенные фотографии в вызывающих позах с самым минимумом одежды и т.д. и т.п. Как и Ксения Собчак, которая теперь в ходе своей предвыборной кампании предпочитает не говорить, что была развязной ведущей полупорнографической телепередачи «Дом-2».

А вот «представители народа» в округе Ломоносовский от либеральных партий, муниципалитет которого не захотел праздновать День Победы. Из них двое, в том числе сам Калинин, «временно неработающие». Один – индивидуальный предприниматель, другой – эксперт компании «Энст энд Янг», ещё один – зав. кафедрой Европейского права «Гуманитарного университета», другой – аналитик группы «Яндекс», другая – руководитель аппарата гендиректора группы «Онэксим», ещё одна – специалист по кадрам 000 «Соленис», есть ещё директор школы. Ни одного «простого москвича»!

И вот таких «лидеров нового поколения» усиленно толкают сейчас либералы к власти в России. А потому, засев во властные кабинеты, они быстро забывают все то, что, маскируясь, твердили на предвыборных митингах, лицемерно разглагольствуя о стремлении защищать интересы «рядовых россиян». Как мы видим, главным для них становится вовсе не это, а навязывание всем своих прозападных политических взглядов, оплевывание России, патриотизма и наших национальных святынь. Что ж, надевая клоунские маски на памятники или отправляясь в разгар предвыборной кампании в США и оплевывая там Россию, как это сделала на днях Собчак, голосуя против празднования Дня Победы, они сами маски действительно сбрасывают. И, быть может, это и не плохо. Кто за них теперь в России станет голосовать, кроме ничтожного меньшинства?

Автор: Андрей Соколов

Источник: nstarikov.ru