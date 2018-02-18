7 лет свободной Ливии
12:51. 18 февраля 2018 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Празднование 7-й годовщины начала "ливийской революции".
На заглавной фотографии "герои революции" из Дерны, которым "кровавый Каддафи" мешал жить по шариату.
Парад в Сабрате.
Сирт.
Празднование в Триполи.
Мероприятия проходило в условиях сохраняющегося раскола Ливии на несколько частей управляемых разными правительствами и полевыми командирами, а также разгулом исламистов и потоками беженцев стремящихся вырваться через Ливию в Европу.
Источник: colonelcassad.livejournal.com