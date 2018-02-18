7 лет свободной Ливии

Празднование 7-й годовщины начала "ливийской революции".На заглавной фотографии "герои революции" из Дерны, которым "кровавый Каддафи" мешал жить по шариату.Парад в Сабрате.Сирт.Празднование в Триполи.Мероприятия проходило в условиях сохраняющегося раскола Ливии на несколько частей управляемых разными правительствами и полевыми командирами, а также разгулом исламистов и потоками беженцев стремящихся вырваться через Ливию в Европу.

Источник: colonelcassad.livejournal.com