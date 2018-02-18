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7 лет свободной Ливии

12:51. 18 февраля 2018 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:


Празднование 7-й годовщины начала "ливийской революции".
На заглавной фотографии "герои революции" из Дерны, которым "кровавый Каддафи" мешал жить по шариату.










Парад в Сабрате.






Сирт.






Празднование в Триполи.



































Мероприятия проходило в условиях сохраняющегося раскола Ливии на несколько частей управляемых разными правительствами и полевыми командирами, а также разгулом исламистов и потоками беженцев стремящихся вырваться через Ливию в Европу.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: война в ливии, Ливия, северная африка, фотографии
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