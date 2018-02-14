Заметки потомка «оккупантов»

Источник: svpressa.ru

Сколько лжи и лицемерия можно собрать в трех музейных комнатах

На фото: вид на Музей оккупации Латвии (Фото: Владимир Астапкович/ТАСС)

Побывал в Латвии в музее оккупации «Нацистской Германией и СССР». Обе страны написаны через запятую, также как лежат рядом на одной витрине символы тоталитаризма: фашистские награды и награды советских воинов-освободителей. В новейшей истории Латвии, бережно написанной рукой латвийских нацистов, сказано, что Вторую мировую войну развязали две тоталитарные страны: Германия и СССР. Ну, спасибо хоть не сказали, что СССР вероломно вошёл в Берлин в 41-м. Давненько не видел столько антироссийского пафоса и лжи в трёх комнатах сразу.

В аннотации к выставке говорится, что по окончании Второй мировой латвийские партизаны продолжили борьбу против советских захватчиков. Действительно, против кого им ещё было бороться, против добрых друзей из Мюнхена и Баварии? Даже комментировать трудно. 70 000 латвийских евреев и 20 000 евреев, привезенных из других стран, были расстреляны или до смерти замучены в немецких лагерях. То есть, фашистами были умерщвлены почти 90% евреев довоенного числа. При этом часть евреев спаслась эвакуацией именно в СССР.

‌Советские «оккупанты» же в послевоенные годы создали всю латвийскую промышленность и энергетику так, что до сих пор большая часть латвийского электричества вырабатывается советскими ГЭС, а остановленную союзную АЭС в Игнолине так и не смогли заменить на новую. Так что будем подогревать глинтвейн советским ещё электричеством и размышлять о чудовищном порабощении Латвии СССР.

Страшные «русские оккупанты» сохранили в неприкосновенности всё историко-архитектурное наследие Риги, отреставрировали Домский собор, церковь Петра и множество памятников: какие жуткие, страшные злодеи. Можно признать, что в 40-м году действительно было выслано на поселение в Союз 14 тысяч латвийцев и ещё часть по окончании войны, из числа тех, кто боролся с советской властью. Кому захотелось впоследствии вернуться, подлые советские оккупанты позволили вернуться обратно.

«СССР переселил в Латвию 700 тысяч своих граждан, тогда как нацистский план „Ост« предполагал лишь 136 тысяч новых жителей», — сетует с экрана музейный диктор, утирая слезы от размаха советских зверств. Коллеги, план «Ост» предполагал снести Латвию как жанр государственности и сделать из вас удобрения для поставки овощей в гитлеровскую Европу. Как же жаль, что вам не удалось остаться под одной крышей с гуманистом Адольфом, все нарушили проклятые «русские оккупанты»!

‌То, что Латвия была частью советской империи можно считать благодарностью за то, что их нация не вышла дымом из печей нацистских крематориев.

‌Любой, там или здесь, кто размышляет о проклятых «советских оккупантах», пусть прокатится хотя бы десять минут так, как везли, подобно скоту, европейцев в обмерзлых вагонах поезда в Аушвиц. Где офицеры СС руками зондербригад, гостеприимно протапливали домны независимыми свободолюбивыми народами Европы, с которыми мы, «звери оккупанты», так жестоко обошлись в 41−45 гг., а затем во весь послевоенный период. После такой поездки все очень быстро выберут «советскую оккупацию». И вопрос будет снят.

Как можно равнять советский народ-освободитель и людей, которые вырывали щипцами коронки из ртов живых ещё европейцев на золотые пепельницы немецким офицерам?

Миф о свободной Европе против разговоров о советском народе-поработителе — есть величайшее лицемерие и неблагодарность за подвиг наших народов во имя мира в Европе. Европа предала Россию, сделав вид, что Франция не сдалась Гитлеру через две недели, что латвийские участники дивизии СС с этого года приравнены латвийским законом к ветеранам войны. Славные добрые ветераны с лучистыми морщинками улыбок, с черепом и костями на нашивках, трогательные седовласые старики, организовывавшие десятитысячные казни жителей гетто Даугавпилса и Риги.

С печалью и презрением взираю на дела нынешних дней и подлую десоветизацию, которая стала для прибалтийских стран пропуском в Европу, на снос памятников советским солдатам, на преступную девальвацию роли моего народа до уровня оккупантов и фашистов. Теперь этот флаг подлости гордо подняла Украина.

Что ж, в добрый путь, братские народы. Будем говорить половиной Латвии на языке «оккупантов» и поныне, будем ориентировать на них сферы туризма и отрасли экономики, нет ведь в этом лицемерия, будем есть рождественские пряники, пить глинтвейн с корицей, танцевать на площадях, молиться на права человека в свободной Европе, порицать преступный режим наследницы СССР. Не забывая, однако, что за это всеобщее европейское благоденствие и щедрый либерализм вольных, не рабских наций, в братской могиле под Псковом лежит мой «поработитель» прадед, два десятка моих «поработителей» родных, и ещё миллионы моих земляков «оккупантов», советских солдат и семей, героев-мучеников.

Великому советскому народу-освободителю вечная Слава! И пусть ложь будет развенчана.

Источник: nstarikov.ru