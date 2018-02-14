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Антарктида. Открытие которого не было

21:19. 14 февраля 2018 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

Это исследование вам не понравиться.Но я историк а не пропагандист, поэтому я его напишу. Прежде всего надо уяснить, что еще в конце 18, начале 19 века, ни о какой Антарктиде никто и не думал. Т.е. предполагали, что может быть там, за ледовыми полями что то есть, но точно никто не знал, поэтому на картах ничего и не рисовали.

Книга: < ![CDATA[]]>Собрание сочинений, выбранных из месяцословов на разные годы / Иждивением Императорской Академии наук. – В Санктпетербурге, 1785. – 8° (21 см).< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Ч. 3 [Текст]. – В Санктпетербурге : иждивением Имп. Акад. наук, 1789< ![CDATA[]]>.

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И даже  в атласе 1817 года нет еще никакой Антарктиды.

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Карта:I. Suedliche und Noerdliche Halbkugel der Erde nach den neuesten Entdeckungen. (Southern and northern hemisphere of the earth according to the latest discoveries.) 1817< ![CDATA[]]>.

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Почитаем Википедию, статью о Беллинсгаузене.

 
< ![CDATA[]]>Выйдя 4 (16) июля 1819 года из Кронштадта, экспедиция прибыла 2 ноября в Рио-де-Жанейро. Оттуда Беллинсгаузен сперва направился прямо на юг и, обогнув юго-западный берег острова Южная Георгия, открытого Куком, около 56° ю. ш. открыл три острова маркиза де Траверсе, осмотрел Южные Сандвичевы острова, пошёл к востоку по 59° ю. ш. и два раза отправлялся далее на юг, насколько позволяли льды. Достигнув 69° ю. ш., 16 (28) января 1820 года[7] экспедиция открыла Антарктиду; приблизившись к ней в точке 69° 21′ 28″ ю. ш. и 2° 14′ 50″ з. д. (район современного шельфового ледника), 21 января (2 февраля) участники вторично видели берег, 5 и 6 (17 и 18) февраля экспедиция подошла почти к берегу.< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Затем в феврале и марте 1820 года шлюпы разделились и пошли в Австралию< ![CDATA[]]>.

Т.е. согласно  официальной истории 16 и 28 января(по старому стилю) 1820 года Беллинсгаузен открыл Антарктиду. А теперь почитаем, что он сам писал в своем дневнике за эти даты.
Книга: < ![CDATA[]]>Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич (1778-1852).< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжении 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах Восток и Мирном под начальством капитана Беллинсгаузена, командира Шлюпа Востока. Шлюпом Мирным начальствовал лейтенант Лазарев : изданы по высочайшему повелению / [Ф. Белинсгаузен]. – Санкт-Петербург : тип. И. Глазунова, 1831. – 29 см. Ч. 1. – 1831< ![CDATA[]]>. - 
Даты справа и слева на полях.

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Как видите они просто плыли среди снега и льдов.И никакого берега в принципе не видели.Правда там дальше, в дневнике есть мысли о том, что айсберги, скорее всего, откалывались от какого то материка. Но и только.Предположение остались только предположениями.
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А это как бы итог всего плавания.О континенте ни слова.Только острова.
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 

Более того,до конца 19 века никто и не знал, что Беллинсгаузен открыл Антарктиду.

Книга:< ![CDATA[]]>Кротков, Аполлон Семенович (1848-1917).< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 

Книга: < ![CDATA[]]>Веселаго, Феодосий Федорович (1817-1895).< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>Краткая история Русского флота / [Соч.] Ф. Веселаго. Вып. 1-2. – Санкт-Петербург : тип. В. Демакова, 1893-1895. – 2 < ![CDATA[]]>т

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 

Даже слова такого у нас в документах и книгах не было аж до конца 19 века.Только уже в переводной книжке, в 1896 году, оно впервые прозвучало. Но и то, там прямо утверждалось,что ни Кук, ни Беллинсгаузен не обнаружили существование Антарктиды. И даже сомневались, есть ли такой материк вообще?

Книга: < ![CDATA[]]>Реклю, Жан Жак Элизе (1830-1905).< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 

А в атласе 1825 года на этом месте по прежнему было пустое пространство.

< ![CDATA[]]>Mappe -Monde en deux Hemispheres. Par L. Vivien Geographe. Grave par Giraldon-Bovinet, Paris. Chez Menard et Desenne, Rue Git le Coeur, No. 8. 1825< ![CDATA[]]>.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 

И вот только в 1831 году на картах появился кусочек чего то. 

< ![CDATA[]]>Western Hemisphere. Young & Delleker Sc. Published by A. Finley Philada.1831< ![CDATA[]]>.
 

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 

Как написано в Википедии: < ![CDATA[]]>Первыми вступила на континент, вероятно, команда американского корабля «Сесилия» 7 февраля 1821 года[8]. Точное место высадки неизвестно, но предполагается, что она произошла в заливе Хьюз (64°13′ ю. ш. 61°20′ з. д.HGЯO< ![CDATA[]]>)
Вот именно они и открыли Антарктиду. Правда не зная об этом.Просто потому, что льды и погода не давали исследовать этот континент. 

А потом уже поиски стали интенсивнее.

Книга: < ![CDATA[]]>Симонов, Иван Михайлович (1794-1855).< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии в 1842 году профессора Симонова / [Иван Симонов]. – Казань : Унив. тип., 1844< ![CDATA[]]>. -


< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 


Но на картах еще долго рисовали  на месте континента океан.И маленький кусочек непонятно чего, то ли суши, то ли большого острова.

< ![CDATA[]]>Western Hemisphere. Entered … 1833< ![CDATA[]]>.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 


И только уже во второй половине 19 века континент начало обретать неясные очертания.

< ![CDATA[]]>Southern Regions.1856< ![CDATA[]]>.
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 


Но до конца 19 века это были только очертания.На картах по прежнему рисовали океан.

< ![CDATA[]]>New Map Of The World on the Globular Projection.1853< ![CDATA[]]>.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 

< ![CDATA[]]>Two col. maps. Relief shown by hachures. Includes insets of Northern, Southern, Western, Eastern, Land and Water Hemispheres.1897< ![CDATA[]]>.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 


Только уже в начале 20 века люди поняли, что там таки континент.

South Polar regions.1905
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>



Но даже еще в 1922 году было исследовано, наверно, не более 20% берега Антарктиды.

< ![CDATA[]]>South Polar regions.1922< ![CDATA[]]>.
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 

А в некоторых атласах еще рисовали только части берега, как бы отрицая существование самого континента.

< ![CDATA[]]>Shows marine telegraph and cable lines, currents, steam vessel tracks, and nautical distances.1924< ![CDATA[]]>.
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> 

Думаю только уже во второй половине 20 века были составлена более или менее подробная карта Антарктиды, да и то, наверно, с использованием спутниковых фотографий. Потому, что там до сих пор очень много мест, куда не ступала нога человека и не пролетал самолет.
Наказание невиновных и награждение непричастных это любимая игра историков и политиков.Людям нужно чем то гордиться а значит “открывать Америку” будут еще много много раз. Кто там были до Колумба, древние Викинги? 

Кстати в английской Вики такой текст: Первая российская антарктическая экспедиция во главе с Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым на 985-тонном военном корабле «Восток» и 530-тонный танк «Мирный» достигла отметки в 32 км (20 миль) От Земли Королевы Мод и зафиксировал вид ледникового покрова на 69 ° 21’28 “S 2 ° 14’50″ W , [25], который стал известен как шельфовый ледник Fimbul . Это произошло за три дня до того, как Брансфилд увидел землю и за десять месяцев до того, как Палмер сделал это в ноябре 1820 года. Первая зарегистрированная посадка на Антарктиду была у американского герметика Джона Дэвиса , по-видимому, в Хьюз-Бэй , Около мыса Чарльз, в Западной Антарктиде 7 февраля 1821 года, хотя некоторые историки оспаривают это утверждение. [26] [27] Первая зарегистрированная и подтвержденная посадка была на мысе Адэйр в 1895 году. [28]

Ну ладно, будем считать, что это сделалал Белинсгаузен. Хотя и не знал об этом.   

Источник: www.kramola.info

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