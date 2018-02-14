Антарктида. Открытие которого не было
Это исследование вам не понравиться.Но я историк а не пропагандист, поэтому я его напишу. Прежде всего надо уяснить, что еще в конце 18, начале 19 века, ни о какой Антарктиде никто и не думал. Т.е. предполагали, что может быть там, за ледовыми полями что то есть, но точно никто не знал, поэтому на картах ничего и не рисовали.
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И даже в атласе 1817 года нет еще никакой Антарктиды.
Карта:I. Suedliche und Noerdliche Halbkugel der Erde nach den neuesten Entdeckungen. (Southern and northern hemisphere of the earth according to the latest discoveries.) 1817< ![CDATA[]]>.
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Почитаем Википедию, статью о Беллинсгаузене.
Т.е. согласно официальной истории 16 и 28 января(по старому стилю) 1820 года Беллинсгаузен открыл Антарктиду. А теперь почитаем, что он сам писал в своем дневнике за эти даты.
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Даты справа и слева на полях.
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Как видите они просто плыли среди снега и льдов.И никакого берега в принципе не видели.Правда там дальше, в дневнике есть мысли о том, что айсберги, скорее всего, откалывались от какого то материка. Но и только.Предположение остались только предположениями.
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А это как бы итог всего плавания.О континенте ни слова.Только острова.
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Более того,до конца 19 века никто и не знал, что Беллинсгаузен открыл Антарктиду.
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Даже слова такого у нас в документах и книгах не было аж до конца 19 века.Только уже в переводной книжке, в 1896 году, оно впервые прозвучало. Но и то, там прямо утверждалось,что ни Кук, ни Беллинсгаузен не обнаружили существование Антарктиды. И даже сомневались, есть ли такой материк вообще?
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А в атласе 1825 года на этом месте по прежнему было пустое пространство.
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И вот только в 1831 году на картах появился кусочек чего то.
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Как написано в Википедии: < ![CDATA[
Вот именно они и открыли Антарктиду. Правда не зная об этом.Просто потому, что льды и погода не давали исследовать этот континент.
А потом уже поиски стали интенсивнее.
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Но на картах еще долго рисовали на месте континента океан.И маленький кусочек непонятно чего, то ли суши, то ли большого острова.
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И только уже во второй половине 19 века континент начало обретать неясные очертания.
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Но до конца 19 века это были только очертания.На картах по прежнему рисовали океан.
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Только уже в начале 20 века люди поняли, что там таки континент.
South Polar regions.1905
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Но даже еще в 1922 году было исследовано, наверно, не более 20% берега Антарктиды.
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А в некоторых атласах еще рисовали только части берега, как бы отрицая существование самого континента.
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Думаю только уже во второй половине 20 века были составлена более или менее подробная карта Антарктиды, да и то, наверно, с использованием спутниковых фотографий. Потому, что там до сих пор очень много мест, куда не ступала нога человека и не пролетал самолет.
Наказание невиновных и награждение непричастных это любимая игра историков и политиков.Людям нужно чем то гордиться а значит “открывать Америку” будут еще много много раз. Кто там были до Колумба, древние Викинги?
Кстати в английской Вики такой текст: Первая российская антарктическая экспедиция во главе с Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым на 985-тонном военном корабле «Восток» и 530-тонный танк «Мирный» достигла отметки в 32 км (20 миль) От Земли Королевы Мод и зафиксировал вид ледникового покрова на 69 ° 21’28 “S 2 ° 14’50″ W , [25], который стал известен как шельфовый ледник Fimbul . Это произошло за три дня до того, как Брансфилд увидел землю и за десять месяцев до того, как Палмер сделал это в ноябре 1820 года. Первая зарегистрированная посадка на Антарктиду была у американского герметика Джона Дэвиса , по-видимому, в Хьюз-Бэй , Около мыса Чарльз, в Западной Антарктиде 7 февраля 1821 года, хотя некоторые историки оспаривают это утверждение. [26] [27] Первая зарегистрированная и подтвержденная посадка была на мысе Адэйр в 1895 году. [28]
Ну ладно, будем считать, что это сделалал Белинсгаузен. Хотя и не знал об этом.
Источник: www.kramola.info