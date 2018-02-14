Антарктида. Открытие которого не было

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. -Даты справа и слева на полях.Как видите они просто плыли среди снега и льдов.И никакого берега в принципе не видели.Правда там дальше, в дневнике есть мысли о том, что айсберги, скорее всего, откалывались от какого то материка. Но и только.Предположение остались только предположениями.А это как бы итог всего плавания.О континенте ни слова.Только острова.Более того,до конца 19 века никто и не знал, что Беллинсгаузен открыл Антарктиду.Книга:

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Даже слова такого у нас в документах и книгах не было аж до конца 19 века.Только уже в переводной книжке, в 1896 году, оно впервые прозвучало. Но и то, там прямо утверждалось,что ни Кук, ни Беллинсгаузен не обнаружили существование Антарктиды. И даже сомневались, есть ли такой материк вообще?Книга:А в атласе 1825 года на этом месте по прежнему было пустое пространство.И вот только в 1831 году на картах появился кусочек чего то.