Почувствуй наши фильтры

Он полностью построен на высказываниях российских политиков и новостных сюжетах 2014-2017 годов. Все цитируемые в этом видео управленцы и политики сходятся в одном: влияние СМИ на население страны часто носит деструктивный характер и практически не контролируется ни государством, ни обществом. Вопрос защиты от вредоносной информации остаётся в нашей стране открытым.

Искать кадры для иллюстрации обсуждаемых явлений было, к сожалению, очень легко. “Произведения современного искусства” изобилуют сценами насилия, разврата, почти в каждом демонстрируется самоотравление алкоголем и другими интоксикантами. Бери наугад любой отечественный фильм, сериал или видеоклип, и обязательно найдёшь даже не ложку, а целую бочку дёгтя.﻿