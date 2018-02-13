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Почувствуй наши фильтры

11:59. 13 февраля 2018 Просмотров - 266 Один комментарий Опубликовал:

Он полностью построен на высказываниях российских политиков и новостных сюжетах 2014-2017 годов. Все цитируемые в этом видео управленцы и политики сходятся в одном: влияние СМИ на население страны часто носит деструктивный характер и практически не контролируется ни государством, ни обществом. Вопрос защиты от вредоносной информации остаётся в нашей стране открытым.

Искать кадры для иллюстрации обсуждаемых явлений было, к сожалению, очень легко. “Произведения современного искусства” изобилуют сценами насилия, разврата, почти в каждом демонстрируется самоотравление алкоголем и другими интоксикантами. Бери наугад любой отечественный фильм, сериал или видеоклип, и обязательно найдёшь даже не ложку, а целую бочку дёгтя.﻿

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 4557 3703
    александр 13 февраля 2018 в 14:49 Ссылка Пометить
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    По моему влияние СМИ очень даже контролируется государством. Только пиндосным. Все кроме новостей носит деструктивный характер. А новости у нас от нашего режима только правильные. Что бы народ не отвлекался на политику, правильно голосовал или не ходил на выборы. Когда народ спокоен ему остается только пиндосную информацию внимать.

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